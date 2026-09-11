Як черниця: невпізнанна Марченко зробила рідкісну появу

Колишня українська телеведуча замінила яскраві гламурні образи на стриманий релігійний стиль.

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Оксана Марченко дуже змінилася / колаж: Главред, скріншот із відео

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Оксана Марченко з’явилася на російському телебаченні

Як змінилася Оксана Марченко

Колишня ведуча популярних українських шоу Оксана Марченко, яка після початку повномасштабного вторгнення остаточно переїхала до РФ, з'явилася на російському телебаченні після тривалої перерви. Про свою рідкісну появу у світлі софітів "паломниця" розповіла у Threads.

Зрадниця України стала учасницею програми "Прості чудеса", де розповіла про свій авторський проєкт "Паломниця". У рамках шоу Марченко подорожує святими місцями, спілкується з духовенством і розмірковує про віру, любов і прощення. Кадри за участю ведучої розлетілися соціальними мережами, де користувачі активно обговорюють не лише кар’єрний спад колишньої улюблениці публіки, а й її кардинальне зовнішнє перетворення.

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Оксана Марченко схудла і змарніла / фото: threads.com, "Паломниця"

При порівнянні знімків останніх років чітко видно, наскільки сильно змінилися риси обличчя колишньої телезірки. На знімках 2026 року Марченко помітно схудла, а її міміка стала практично застиглою. Вилиці та підборіддя стали більш загостреними, а погляд втратив колишню виразність.

У соціальних мережах такі метаморфози зрадниці України зустріли з іронією. Користувачі Threads не приховують емоцій, згадуючи яскраві розкішні вбрання, глибокі декольте та численні пластичні операції ведучої в минулому.

Оксана Марченко в проєкті "Паломниця" / скріншот із відео

"Була телезіркою - стала "паломницею" в Росії. Ось це я розумію - кар’єрний поворот, якого ніхто не очікував", - іронізують коментатори, зазначаючи, що зараз Марченко своїм виглядом більше нагадує черницю, ніж колишню зірку екрану.

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Про персону: Оксана Марченко Оксана Марченко - колишня українська телеведуча, дружина проросійського олігарха Віктора Медведчука, кума президента РФ Володимира Путіна.

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