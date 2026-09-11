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Понад 20 АЗС Києва під загрозою удару РФ: перелік небезпечних районів

Анна Ярославська
11 вересня 2026, 11:27
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Окупанти визначили цілі у столиці України.
Напад на АЗС у Києві
АЗС Києва можуть стати цілями РФ - оприлюднено напрямки ударів / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

  • Росія визначила понад 20 можливих цілей у Києві
  • Під загрозою опинилися АЗС у різних районах столиці
  • Частина заправок розташована поруч із житловими кварталами

Російська окупаційна армія хоче знищити АЗС у Києві. У мережі з’явився список попередніх цілей, які визначила РФ.

Список заправок, які можуть атакувати росіяни, опублікувало видання Insider UA:

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  • 1 АЗС на Академмістечку;
  • 1 АЗС на Борщагівці;
  • 1 АЗС у районі Теремків;
  • 1 АЗС на Голосіївці;
  • 1 АЗС у секторі Совки - Деміївка;
  • 2 АЗС на Деміївці;
  • 1 АЗС у секторі Почайна - Куренівка - Поділ;
  • 1 АЗС на Почайній;
  • 1 АЗС у секторі південь Оболоні - Почайна;
  • 1 АЗС у секторі захід Оболоні - Пріорка;
  • 1 АЗС у секторі Троєщина - Воскресенка, на вулиці Шухевича;
  • 2 АЗС у секторі Воскресенка - Лісовий;
  • 1 АЗС біля "Комфорт Тауна";
  • 1 АЗС на Березняках;
  • 1 АЗС у районі Осокорків;
  • 1 АЗС біля "Червоного Хутора".

"У нас є інформація про конкретні адреси, але ми її не оприлюднюватимемо. Реагуйте на тривоги", - йдеться в повідомленні.

Ще в липні моніторинговий канал єРадар повідомляв, що всі АЗС у Київській області, включаючи Київ, а також на Сумщині, Чернігівщині (включно з Черніговом), у Дніпропетровській області, включаючи Дніпро, Полтавську, включаючи Полтаву, та Харківську (включно з Харковом) є потенційними цілями для ураження.

Ворог спланував їхнє ураження, навіть не проводячи розвідку потенційних цілей. Під загрозою перебувають навіть ті АЗС, що не працюють. Серед пріоритетних – заправки WOG.

"Будьте обережні на автозаправних станціях, особливо за загрози БПЛА", - йдеться в повідомленні.

9 вересня єРадар повідомив, що, за отриманою інформацією, ворог запланував ураження за допомогою реактивних БПЛА понад 20 цивільних автозаправних станцій (АЗС) у столиці.

"Визначено заправки як на лівому, так і на правому березі столиці, основна частина яких розташована в житлових кварталах", - йдеться в повідомленні.

Атаки на АЗС у Києві - новини

Як писав Главред, 9 вересня окупанти завдали першого удару по АЗС у Києві. У результаті спалахнула пожежа. Поранено чотирьох осіб, трьох постраждалих госпіталізували.

За словами мера Києва Кличка, повністю згорів один автомобіль. Крім того, у районі також було пошкоджено нежитлову будівлю.

"У таких ударах немає жодної військової мети. Це терор і залякування мирного населення", - прокоментував атаку у Facebook генеральний директор UKRNAFTA Богдан Кукура.

Клієнти та персонал під час тривоги заздалегідь покинули територію АЗС, тому, на щастя, не постраждали.

11 вересня в Києві пролунали вибухи. Спочатку в столиці оголосили "жовтий" рівень повітряної тривоги, пізніше його підвищили до "червоного". Столична влада повідомила про атаку на АЗС у двох районах - Дніпровському та Оболонському.

Українські АЗС посилюють безпеку в прифронтових регіонах

В Україні бізнес почав активно укріплювати автозаправні станції, приділяючи особливу увагу прифронтовим областям. Щоб убезпечити інфраструктуру та клієнтів, на об’єктах встановлюють біг-беги (міцні мішки для сипучих матеріалів), мішки з піском та спеціалізовані бетонні укриття. Про це в ефірі ток-шоу "Чорне/Біле" заявив експерт у галузі енергетики, професор Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" Станіслав Ігнатьєв.

За словами експерта, під час поїздок країною він регулярно фіксує процес створення захисних споруд, особливо в Харкові та Харківській області:

  • мішками з піском та біг-бегами обкладають як самі будівлі АЗС, так і паливно-розподільні колонки;
  • біля станцій почали монтувати бетонні навіси-укриття. Їхня місткість розраховується виходячи з максимальної кількості автомобілів, які можуть одночасно перебувати на території заправки.

Станіслав Ігнатьєв підкреслив, що російські удари по паливній інфраструктурі спрямовані насамперед на чинення психологічного тиску на населення. Однак повністю зруйнувати або вивести з ладу українську мережу АЗС шляхом подібних атак практично неможливо.

Головна причина стійкості - висока щільність розташування заправок. Експерт зазначив, що показник кількості АЗС на певній ділянці дороги в Україні приблизно у вісім разів вищий, ніж у РФ, США та більшості країн Європи.

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Про ресурс: єРадар

"єРадар" (єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека) - це український військово-аналітичний і моніторинговий Telegram-канал, який спеціалізується на:

  • моніторингу повітряної обстановки;
  • попередженнях про ракетні та дронові атаки;
  • аналітиці запусків ракет, зльотів авіації, активності БпЛА;
  • оперативних зведеннях під час масових атак.

Канал позиціонує себе як волонтерський інформаційний ресурс, а не як офіційне державне джерело.

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