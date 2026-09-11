Армія РФ атакувала склади під Києвом, спалахнула пожежа: що відомо

Під час гасіння пожежі окупанти завдали повторного удару.

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Наслідки атаки на Київську область / Колаж: "Главред", фото: ДСНС

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Вночі окупанти атакували склади в Київській області

Повторний удар завдали під час гасіння пожежі

Рятувальники локалізували вогонь у Бучанському районі

У ніч на 11 вересня російська окупаційна армія атакувала Київську область. Триває ліквідація наслідків ворожих обстрілів.

Як повідомили в ДСНС, росіяни атакували складські приміщення. В результаті ударів виникла пожежа в Бучанському районі.

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"Під час гасіння ворог завдав повторного удару. Попри небезпеку, рятувальники продовжили роботу", - йдеться в повідомленні.

Пожежу локалізовано - поширення вогню немає. Роботи з ліквідації наслідків тривають.

Увечері 10 вересня голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що у Бучанському районі внаслідок ворожої атаки загорівся склад цивільного призначення.

Атаки РФ на Україну - новини

Як писав Главред, у ніч на п’ятницю, 11 вересня, російська окупаційна армія атакувала Київ ударними дронами. У результаті сталося загоряння в 9-поверховому житловому будинку. За даними поліції, постраждали вісім осіб. За даними ДСНС, у столиці внаслідок російського удару травмовано сімох людей.

9 вересня Росія атакувала 9-поверховий житловий будинок у Дніпровському районі Києва. Атака на столицю призвела до загибелі однієї людини та поранень мирних мешканців, серед яких двоє дітей.

З вечора 7 вересня російська окупаційна армія масово атакувала Київську область реактивними БПЛА, балістичними ракетами та ракетами. Під ударом знову опинилися мирні населені пункти та цивільна інфраструктура.

У ніч на 8 вересня російські окупанти атакували Київ балістичними ракетами. У результаті ударів пошкоджено житлові будинки та навчальний заклад.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

У ГУР попередили про нову хвилю ударів РФ

Росія готує на осінь і зиму серію комбінованих ударів по українській енергетиці та теплових станціях - із застосуванням балістичних ракет, крилатих ракет, реактивних "Шахедів" та нових баражуючих боєприпасів. Про це заявив начальник ГУР Олег Іващенко в інтерв’ю "Укрінформу".

За його словами, розвідка вже має дані про перелік об’єктів, тип озброєння та приблизні терміни атак.

"Я не можу вас порадувати і не можу вводити людей в оману. Як керівник розвідки мушу говорити об’єктивно. Люди мають це розуміти, а наша країна - готуватися до цього", - підкреслив він.

Начальник ГУР наголосив, що пріоритети ворога зосереджені на скороченні військового потенціалу та ударних можливостей України. Зокрема, РФ завдає ударів по місцях зберігання боєприпасів і намагається знищити оборонне виробництво.

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Про джерело: ДСНС Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сферах цивільного захисту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідацію надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежну та техногенну безпеки, діяльність аварійно-рятувальних служб, профілактику травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності, пише Вікіпедія.

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