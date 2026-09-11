Армія РФ атакувала склади під Києвом, спалахнула пожежа: що відомо

Коротко:
- Вночі окупанти атакували склади в Київській області
- Повторний удар завдали під час гасіння пожежі
- Рятувальники локалізували вогонь у Бучанському районі
У ніч на 11 вересня російська окупаційна армія атакувала Київську область. Триває ліквідація наслідків ворожих обстрілів.
Як повідомили в ДСНС, росіяни атакували складські приміщення. В результаті ударів виникла пожежа в Бучанському районі.
"Під час гасіння ворог завдав повторного удару. Попри небезпеку, рятувальники продовжили роботу", - йдеться в повідомленні.
Пожежу локалізовано - поширення вогню немає. Роботи з ліквідації наслідків тривають.
Увечері 10 вересня голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що у Бучанському районі внаслідок ворожої атаки загорівся склад цивільного призначення.
Атаки РФ на Україну - новини
Як писав Главред, у ніч на п’ятницю, 11 вересня, російська окупаційна армія атакувала Київ ударними дронами. У результаті сталося загоряння в 9-поверховому житловому будинку. За даними поліції, постраждали вісім осіб. За даними ДСНС, у столиці внаслідок російського удару травмовано сімох людей.
9 вересня Росія атакувала 9-поверховий житловий будинок у Дніпровському районі Києва. Атака на столицю призвела до загибелі однієї людини та поранень мирних мешканців, серед яких двоє дітей.
З вечора 7 вересня російська окупаційна армія масово атакувала Київську область реактивними БПЛА, балістичними ракетами та ракетами. Під ударом знову опинилися мирні населені пункти та цивільна інфраструктура.
У ніч на 8 вересня російські окупанти атакували Київ балістичними ракетами. У результаті ударів пошкоджено житлові будинки та навчальний заклад.
У ГУР попередили про нову хвилю ударів РФ
Росія готує на осінь і зиму серію комбінованих ударів по українській енергетиці та теплових станціях - із застосуванням балістичних ракет, крилатих ракет, реактивних "Шахедів" та нових баражуючих боєприпасів. Про це заявив начальник ГУР Олег Іващенко в інтерв’ю "Укрінформу".
За його словами, розвідка вже має дані про перелік об’єктів, тип озброєння та приблизні терміни атак.
"Я не можу вас порадувати і не можу вводити людей в оману. Як керівник розвідки мушу говорити об’єктивно. Люди мають це розуміти, а наша країна - готуватися до цього", - підкреслив він.
Начальник ГУР наголосив, що пріоритети ворога зосереджені на скороченні військового потенціалу та ударних можливостей України. Зокрема, РФ завдає ударів по місцях зберігання боєприпасів і намагається знищити оборонне виробництво.
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Про джерело: ДСНС
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