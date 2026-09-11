15 дедлайнів уже провалено: розкрито новий план Путіна щодо Донбасу

Путін знову зсунув строки захоплення Донбасу. Чому Кремлю не вдасться окупувати Донецьку та Луганську області до 2027 року та чого чекати від війни.

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Новий план Путіна щодо Донбасу - чому Кремль знову переніс дедлайн / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

Скільки разів Росія вже переносила дедлайни захоплення Донецької області

Яку умову завершення війни висунув Путін

Скільки Росії потрібно часу для окупації Донбасу при збереженні нинішнього темпу

Країна-агресорка Росія після 15 провалених дедлайнів для окупації Донецької та Луганської областей знову зсунула терміни. Тепер російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін, за оцінками українських та західних аналітиків, намагається завершити захоплення Донбасу до кінця 2026 року. Водночас російські військові нібито оцінюють реальні можлдодав він..ивості армії значно стриманіше та допускають зміщення строків до весни 2027 року.

Главред з'ясував, наскільки реалістичний новий дедлайн Путіна щодо окупації Донбасу.

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Скільки разів Росія вже переносила дедлайни захоплення Донецької області

Заступник керівника Офісу президента Павло Паліса звернув увагу на системну проблему російського військового планування. За його словами, Москва роками намагається встановлювати конкретні строки для виходу на адміністративні межі Донецької області, однак російське командування щоразу стикається з нездатністю виконати поставлені перед військами завдання.

Українська сторона, як повідомив Паліса, обговорювала ситуацію на фронті та подальші наміри Росії разом із керівником Офісу президента, головнокомандувачем ЗСУ, начальником ГУР, командувачем Повітряних сил, а також американськими посланцями Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Однією з ключових тем стали саме строки, які Кремль встановлює для захоплення Донбасу, та причини постійного перенесення цих планів.

Українська сторона на переговорах з Віткоффом і Кушнером / Фото: Павло Паліса/Facebook

"Росіянам роками не вдається на Донеччині реалізувати жодного оперативного успіху. Вони вже 15 разів переносили дедлайни щодо виходу на кордони області. Тепер нові дедлайни: політичне керівництво Росії прагне захопити Донбас до кінця 2026 року, а військові просять змістити дедлайн до 31 березня 2027 року", - заявив Паліса.

Українська сторона на переговорах з Віткоффом і Кушнером / Фото: Павло Паліса/Facebook

Він також наголосив, що навіть ті ділянки, де російським військам вдається просуватися, обходяться Москві надзвичайно дорого. За оцінкою заступника керівника ОП, ціна просування вимірюється сотнями солдатів вбитими та пораненими за квадратний кілометр.

Путін після переговорів із США не відмовився від плану захопити Донбас

Водночас, за даними Bloomberg, диктатор Володимир Путін після переговорів зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером не змінив свого наміру продовжувати війну.

Джерела агенства, знайомі з перебігом переговорів, стверджують, що головною територіальною метою Кремля залишається повний контроль над Донецькою областю. При цьому Путін, за їхніми словами, розраховує досягти цієї мети у відносно короткий строк.

"Під час переговорів у Кремлі не було досягнуто жодного прориву. Путін рішуче налаштований взяти під контроль всю східну частину України - Донецьку область - і вважає, що російська армія зможе досягти цієї мети протягом найближчих шести місяців", - повідомили співрозмовники агентства.

Яку умову завершення війни висунув Путін

Паралельно Reuters описало переговори Путіна з американськими посланцями як тривалі та змістовні, але без ознак досягнення конкретної домовленості. Представник Кремля Юрій Ушаков повідомив, що розмова тривала понад три години, а американська сторона представила низку ідей щодо можливого завершення війни.

Водночас Москва не розкрила зміст цих пропозицій. Заяви російської сторони після зустрічі знову продемонстрували, що Кремль пов'язує можливе врегулювання зі своїм баченням так званих "корінних причин конфлікту" та оцінкою ситуації на фронті.

"Американці Стів Віткофф і Джаред Кушнер виклали низку ідей щодо можливих шляхів врегулювання", - заявив Юрій Ушаков, не уточнивши деталей пропозицій.

Стів Віткофф / Інфографіка: Главред

За словами представника Кремля, Путін також переконував американських посланців, що російська армія нібито демонструє успіхи та рухається до поставлених цілей.

"Путін повідомив обом, що Росія досягає реального прогресу на полі бою і впевнена у досягненні своїх цілей", - передала позицію Кремля російська сторона.

Водночас співрозмовник Reuters, наближений до Кремля, ще до появи інформації про поїздку посланців заявив, що Москва не бачить можливості домовитися щодо нинішньої лінії фронту, поки не отримає решту території Донецької області.

"Немає жодних шансів досягти угоди щодо лінії фронту, доки Путін не завершить закріплення за собою решти території Донецької області", - сказала ця особа Reuters.

Співрозмовник агентства додав, що Путін отримує від своїх командирів оцінки, які формують у нього впевненість у можливості завершити захоплення регіону до кінця року. Водночас західні військові аналітики оцінюють такий сценарій як малоймовірний через темпи російського наступу.

Джаред Кушнер / Інфографіка: Главред

Чому дедлайн Путіна щодо Донбасу відірваний від реальності

Схожу оцінку наводять і аналітики американського Інституту вивчення війни. Вони вважають, що уявлення Путіна про ситуацію на фронті може формуватися під впливом перебільшених доповідей військового командування та офіційних заяв про нібито масштабні успіхи.

Аналітики нагадали, що після переговорів із Віткоффом і Кушнером Юрій Ушаков говорив про нібито значні успіхи Росії. В ISW вважають, що такі твердження не відповідають реальному стану бойових дій і можуть посилювати переконання Кремля у можливості досягти завищених військових цілей.

"Путін ще більше заглиблюється у вигадану ситуацію на полі бою, яку він визначає як "реальність", і наполягає на тому, щоб його спотворене уявлення про фактичний стан війни стало основою для будь-яких мирних переговорів щодо України", - заявили в ISW.

На думку аналітиків, однією з причин цього є системна проблема російської армії, де командири на різних рівнях можуть передавати керівництву прикрашені дані про власні результати. "Російське військо систематично дезінформує Путіна щодо стану лінії фронту, частково через поширену в російських збройних силах культуру брехні, яку військові блогери називають "красивими звітами"", - наголосили аналітики.

В ISW також вважають, що перебільшення російських результатів може мати безпосередній вплив на переговорну позицію Путіна.

"Брехня та перекручування фактів з боку російських військових командирів на багатьох рівнях, ймовірно, підштовхують Путіна до ще більшого переконання в тому, що російські війська зможуть досягти поставлених ним цілей у Донецькій області до кінця 2026 року", - зазначили в Інституті вивчення війни.

Тимчасово окуповані території України / Інфографіка: Главред

Скільки Росії потрібно часу для окупації Донбасу при збереженні нинішнього темпу

В ISW також нагадали, що новий дедлайн Кремля не є першим. Від початку повномасштабного вторгнення Путін, за підрахунками Інституту вивчення війни, встановлював щонайменше 15 строків для захоплення Донецької області, але російські війська не виконали жодного з них.

Експерти звернули особливу увагу на ситуацію навколо Костянтинівки та міст "поясу фортець" Донеччини. Російські війська витрачають значний час навіть на спроби захопити окремі населені пункти, тоді як до Слов'янська, Краматорська та Дружківки вони ще не змогли наблизитися настільки, щоб розпочати повномасштабні бої за контроль над цими містами.

В Інституті вивчення війни зазначили, що Костянтинівка вже тривалий час залишається одним із ключових напрямків російських атак.

"Російські війська ведуть бої за Костянтинівку з жовтня 2025 року і за 11 місяців так і не захопили її", - наголосили аналітики.

За оцінкою ISW, перспективи захоплення всіх міст "поясу фортець" до кінця 2026 року виглядають ще менш реалістичними.

Український "пояс фортець" / Інфографіка: Главред

У ISW вважають, що саме географія та характер бойових дій у центральній частині Донеччини роблять політичний графік Кремля особливо проблематичним. Росії недостатньо отримати локальні успіхи на окремих напрямках - для реалізації плану необхідно буде подолати оборону великих міст і міських агломерацій.

За даними аналітиків, у серпні 2026 року російська армія на всьому театрі бойових дій просувалася в середньому на 2,91 квадратного кілометра на день.

"Середня швидкість наступу російських військ у Донецькій області, яка є пріоритетним напрямком їхніх дій, у серпні була нижчою - лише 2,36 квадратних кілометра на день", - зазначили в ISW.

За розрахунками аналітиків, за умови збереження такого темпу Москва теоретично могла б витратити на захоплення решти території Донецької області ще багато років.

"За такого темпу російським військам знадобиться час до 2 жовтня 2032 року, щоб захопити решту 19 відсотків Донецької області", - заявили експерти.

Водночас ISW окремо застерігає, що навіть така оцінка не означає гарантованого захоплення області в майбутньому. Російські війська мають пройти через складні міські бої та оборонні райони, де механічне перенесення нинішньої швидкості просування на майбутні роки може бути некоректним.

"ISW не готовий робити висновок про те, що російські війська зможуть захопити решту Донецької області в будь-які терміни", - наголосили аналітики.

Експерти також вказали на здатність України впливати на ситуацію на кількох ділянках фронту та завдавати проблем російській логістиці. На їхню думку, немає очевидних передумов для різкого прискорення наступу РФ за умови збереження приблизно нинішнього рівня західної підтримки України.

"Ані хід подій, ані ймовірна динаміка поточного конфлікту не вказують на те, що російські війська зможуть найближчим часом різко прискорити темпи наступу", - зазначили в ISW.

Завершення війни без окупації Донбасу – вирок для Путіна

На тлі військових проблем Росії британське видання The Economist, посилаючись на джерела, наближені до Кремля, припустило, що Путін після кількох тижнів роздумів міг ухвалити рішення посилити ескалацію війни.

За інформацією The Economist, важливу роль у його розрахунках відіграє не лише ситуація на фронті чи економічні показники, а й питання особистого виживання політичного режиму. Один зі співрозмовників видання стверджує, що для Путіна завершення війни без мінімального результату може виглядати як прояв слабкості.

"Ніхто не може знати, що коїться в голові Путіна. Але причини ескалації війни, як і саме рішення про вторгнення, мають внутрішній характер. Його головною метою завжди було збереження власної влади і, зрештою, свого життя", - йдеться у матеріалі, який цитує УНІАН.

Видання також звернуло увагу на зміну настроїв усередині Росії. За даними його джерел, суспільна підтримка війни поступово слабшає, а частина молодих росіян дедалі частіше висловлюється за її припинення.

"Російська система відрізняється високою терпимістю до насильства, але не прощає невдач. Ймовірно, Путін вважає, що припинення війни без досягнення навіть мінімальної мети - захоплення всього Донбасу - наражатиме його на фізичну небезпеку", - зазначає видання.

"Мене повісять", - цитує The Economist слова, які Путін, за твердженням джерела, говорив деяким зі своїх приятелів.

Володимир Путін / Фото: t.me/news_kremlin

Водночас видання наголошує, що продовження війни в її нинішньому форматі також створює для Кремля дедалі більші проблеми.

"Для Путіна припинення війни без досягнення хоча б мінімальної заявленої мети може виглядати небезпечнішим, ніж подальше продовження конфлікту", - випливає з оцінки The Economist.

Війна виснажує ресурси та поступово зменшує політичний запас міцності режиму. Однак, навіть попри це Путін розраховує на подальшу ескалацію бойових дій.

"Що стосується наземної війни, російські джерела стверджують, що Путін має намір кинути в м'ясорубку ще 300 000–400 000 осіб", - попередило видання.

Яка головна ставка Путіна у війні

Російський диктатор Володимир Путін, імовірно, вирішив зосередити основні зусилля на захопленні всієї Донецької області, після чого може спробувати зупинити активну фазу війни. Про це заявив політичний та громадський діяч, аналітик і публіцист Віктор Андрусів у дописі в Telegram.

За його словами, ключ до розуміння планів Кремля - ситуація безпосередньо на фронті. Російське військове командування впродовж серпня перекидало значні резерви на Донецький напрямок, де також спостерігалася найвища інтенсивність бойових дій.

"Путін прийняв рішення дотиснути Донбас і зупинитись", - заявив Андрусів.

Такий сценарій, на думку аналітика, суперечить логіці довготривалої війни. Якби Кремль розраховував на багаторічну кампанію та був готовий до нової хвилі мобілізації, для Росії вигіднішим напрямком міг би стати Запорізький регіон через потенційну загрозу Дніпру.

Водночас для завершення захоплення Донецької області Москві, за оцінкою експерта, не обов'язково проводити масштабну мобілізаційну кампанію. Йдеться передусім про перекидання вже наявних сил та поповнення резервів.

"Що ще раз підтверджує, що Путін дуже боїться мобілізації", - наголосив він.

Окреме питання - часові рамки російської кампанії. За словами аналітика, Генштаб РФ оцінює можливість захоплення Донбасу до весни 2027 року, хоча сам Путін поставив завдання завершити це до 31 грудня 2026-го.

"Це термін, який ще може витримувати бюджет і економіка РФ, завдяки іранському подарунку ціни на нафту. Попри кризу дефіциту і значні структурні проблеми, - ще пів року війни економіка може потягнути", - зазначив Андрусів.

Водночас експерт вважає, що Москва не розглядає завершення війни без повного контролю над Донбасом. Через це бойові дії можуть затягнутися щонайменше до весни наступного року.

"В будь-якому разі Путін не готовий виходити із війни без всього Донбасу. Для нього це означає поразку. Для нас це означає продовження війни мінімум до весни 2027 року", - додав він.

Одним із головних інструментів тиску на Київ може стати масштабування повітряних атак. За прогнозом аналітика, Росія спробує бити по столиці, розраховуючи змусити Україну погодитися на відмову від частини Донбасу.

Звідки і якими типами ракет РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

"Перший - нещадне бомбардування Києва. Основний фокус буде саме на Києві, щоб змусити ухвалити рішення про добровільний вихід із Донбасу", - попередив він.

Другим напрямком стане дипломатична гра. На тлі можливого посилення санкцій Москва може знову активізувати переговорний трек, однак не обов'язково з метою досягнення реальної домовленості.

"Другий - початок нових переговорів. У зв'язку з загрозою прийняття пекельних санкцій росіяни почнуть грати в переговори. Ціль - тягнути час і намагатись захопити весь Донбас", - сказав Андрусів.

На ситуацію, на його думку, також впливатиме внутрішньополітичний порядок денний США. Кремль може намагатися використати американські вибори, оскільки поразка Дональда Трампа на виборах до Конгресу здатна посилити жорстку політику Вашингтона щодо Росії та збільшити підтримку України.

Серед факторів, які дали Москві додатковий час, Андрусів називає ситуацію на нафтовому ринку та наслідки війни з Іраном. Без цього, за його оцінкою, Росія могла б увійти в осінь із набагато гіршими бюджетними перспективами та була б більш схильною до переговорів.

Водночас вирішальним фактором для України аналітик вважає не російські рішення, а здатність Києва ефективно діяти під час нового етапу війни.

"Для нас вирішальними будуть не дії Путіна, а наша організованість. Ефективні кадри, швидкі антикризові рішення, підтримка партнерів - ключове, щоб вистояти цей жахливий період", - підсумував Андрусів.

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Про джерело: Bloomberg Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

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