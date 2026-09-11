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Відстрочка без ЦНАП та документів: кому в "Резерв+" спростили оформлення

Анна Ярославська
11 вересня 2026, 10:39
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Відстрочка онлайн доступна для вчителів зі ставкою від 0,75.
додаток
Відстрочка для вчителів у програмі "Резерв+" - почалося онлайн-оформлення / Колаж: Главред, фото УНІАН

Коротко:

  • Вчителі можуть оформити відстрочку через мобільний додаток
  • "Резерв+" автоматично звіряє дані з АІКОМ та реєстрами ПФУ
  • Паперові довідки та візити до ЦНАП більше не потрібні

Вчителі та інші педагогічні працівники загальноосвітніх закладів тепер можуть оформити відстрочку онлайн у Резерв+.

Тепер більше не потрібно збирати документи та звертатися до ЦНАП - запит можна подати прямо в додатку. Про це повідомили в Міноборони України.

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Оформлення відстрочки в "Резерв+"

Для підтвердження права на відстрочку система автоматично перевіряє інформацію в Автоматизованому інформаційному комплексі освітнього менеджменту (АІКОМ) та Пенсійному фонді України (ПФУ).

Для оформлення відстрочки повинні бути виконані такі умови:

  • навчальний заклад вказано в АІКОМ як основне місце роботи;
  • педагогічне навантаження становить не менше 0,75 ставки;
  • посада належить до категорії педагогічних працівників закладу загальної середньої освіти;
  • код ЄДРПОУ роботодавця в АІКОМ збігається з кодом ЄДРПОУ основного місця роботи в базі даних ПФУ.

Тому важливо, щоб інформація про місце роботи, посаду та навантаження в цих системах була актуальною", - наголосили в Міноборони.

Як оформити відстрочку в "Резерв+"

Щоб подати запит:

відкрийте "Резерв+" і натисніть "Сервіси" → "Запит на відстрочку";

  • виберіть категорію "Вчителі та інші педагогічні працівники загальноосвітніх закладів";
  • перевірте свої дані;
  • підтвердьте їх і подайте запит.

Довідки чи інші документи завантажувати не потрібно - необхідні дані система перевірить автоматично.

Після завершення перевірки ви отримаєте повідомлення в додатку. Якщо відстрочка оформлена, інформація про неї з’явиться в електронному військово-обліковому документі в "Резерв+".

Відстрочка без ЦНАП та документів: кому в
"Резерв+" / Інфографіка: Главред

Що робити, якщо не вдалося оформити відстрочку в "Резерв+"

Для початку необхідно перевірити дані, за якими система визначає право на відстрочку. Для цього зверніться до адміністрації навчального закладу або працівника, відповідального за ведення даних в АІКОМ.

Попросіть перевірити в системі АІКОМ:

  • чи вказано заклад як ваше основне місце роботи;
  • чи правильно вказано педагогічне навантаження і чи становить воно не менше 0,75 ставки;
  • чи правильно вказано посаду та чи належить вона до категорії педагогічних працівників закладу загальної середньої освіти;
  • чи правильно вказані ПІБ, дата народження та РНОКПП;
  • чи правильно вказано код ЄДРПОУ роботодавця.

Якщо інформація в АІКОМ є неправильною або застарілою, відповідальний працівник навчального закладу може її оновити. Після цього оновлені дані автоматично стануть доступними для перевірки права на відстрочку.

Якщо проблема стосується інформації про основне місце роботи в Пенсійному фонді України, потрібно звернутися до відділу кадрів або бухгалтерії свого закладу.

Якщо у самому "Резерві+" відображається неактуальне місце роботи, подайте запит на виправлення в додатку: "Сервіси" → "Виправити дані онлайн" → "Неактуальне місце роботи".

Після оновлення даних подайте запит на відстрочку в "Резерв+" ще раз.

Відстрочка від мобілізації в Україні - новини

Як писав Главред, народження дитини може стати самостійною підставою для відстрочки від призову на рік - у Верховній Раді зареєстрували законопроект № 15541. Документ уже направлено до профільного Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, але парламент його ще не розглядав.

Українці, які повернулися з тимчасово окупованих територій або з-за кордону, зможуть отримати тримісячну відстрочку від мобілізації. Протягом цього часу мобілізувати людину можна буде лише на добровільній основі. Відповідний законопроект № 16034 зареєстрували у Верховній Раді низка депутатів від партії "Слуга народу".

Народний депутат Роман Костенко спростував інформацію про можливе скасування відстрочки від мобілізації для батьків трьох і більше дітей. За його словами, відповідних законодавчих ініціатив наразі немає і найближчим часом вони не очікуються.

Що повинні мати при собі чоловіки, якщо "Резерв+" не працює

Військовозобов'язаним українцям слід заздалегідь підготуватися до ситуацій, коли мобільний додаток "Резерв+" не працює через технічні збої або відсутність зв'язку.

Як повідомила адвокатка Катерина Аніщенко в коментарі ТСН.ua, одним із найпростіших способів уникнути проблем під час перевірки документів є завчасна підготовка паперового підтвердження військово-облікових даних.

"Однозначно потрібно мати при собі паперову копію виписки з додатка "Резерв+". Таку копію важливо оновлювати хоча б раз на тиждень. А в ідеалі копія має бути сформована в той день, коли проводиться перевірка документів. Це пояснюється тим, що, наприклад, може з’явитися повідомлення про розшук. Наприклад, тиждень тому такого повідомлення не було, а зараз воно з’явилося", - зазначила Аніщенко.

Відсутність можливості пред’явити актуальні військово-облікові дані під час перевірки документів може мати серйозні наслідки, аж до доставки до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП).

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Про відомомство: Міністерство оборони України

Міністерство оборони України - центральний орган виконавчої влади і військового управління, у підпорядкуванні якого перебувають Збройні Сили України. Міноборони України є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері оборони, пише Вікіпедія.

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