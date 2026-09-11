Відстрочка без ЦНАП та документів: кому в "Резерв+" спростили оформлення

Коротко:
- Вчителі можуть оформити відстрочку через мобільний додаток
- "Резерв+" автоматично звіряє дані з АІКОМ та реєстрами ПФУ
- Паперові довідки та візити до ЦНАП більше не потрібні
Вчителі та інші педагогічні працівники загальноосвітніх закладів тепер можуть оформити відстрочку онлайн у Резерв+.
Тепер більше не потрібно збирати документи та звертатися до ЦНАП - запит можна подати прямо в додатку. Про це повідомили в Міноборони України.
Оформлення відстрочки в "Резерв+"
Для підтвердження права на відстрочку система автоматично перевіряє інформацію в Автоматизованому інформаційному комплексі освітнього менеджменту (АІКОМ) та Пенсійному фонді України (ПФУ).
Для оформлення відстрочки повинні бути виконані такі умови:
- навчальний заклад вказано в АІКОМ як основне місце роботи;
- педагогічне навантаження становить не менше 0,75 ставки;
- посада належить до категорії педагогічних працівників закладу загальної середньої освіти;
- код ЄДРПОУ роботодавця в АІКОМ збігається з кодом ЄДРПОУ основного місця роботи в базі даних ПФУ.
Тому важливо, щоб інформація про місце роботи, посаду та навантаження в цих системах була актуальною", - наголосили в Міноборони.
Як оформити відстрочку в "Резерв+"
Щоб подати запит:
відкрийте "Резерв+" і натисніть "Сервіси" → "Запит на відстрочку";
- виберіть категорію "Вчителі та інші педагогічні працівники загальноосвітніх закладів";
- перевірте свої дані;
- підтвердьте їх і подайте запит.
Довідки чи інші документи завантажувати не потрібно - необхідні дані система перевірить автоматично.
Після завершення перевірки ви отримаєте повідомлення в додатку. Якщо відстрочка оформлена, інформація про неї з’явиться в електронному військово-обліковому документі в "Резерв+".
Що робити, якщо не вдалося оформити відстрочку в "Резерв+"
Для початку необхідно перевірити дані, за якими система визначає право на відстрочку. Для цього зверніться до адміністрації навчального закладу або працівника, відповідального за ведення даних в АІКОМ.
Попросіть перевірити в системі АІКОМ:
- чи вказано заклад як ваше основне місце роботи;
- чи правильно вказано педагогічне навантаження і чи становить воно не менше 0,75 ставки;
- чи правильно вказано посаду та чи належить вона до категорії педагогічних працівників закладу загальної середньої освіти;
- чи правильно вказані ПІБ, дата народження та РНОКПП;
- чи правильно вказано код ЄДРПОУ роботодавця.
Якщо інформація в АІКОМ є неправильною або застарілою, відповідальний працівник навчального закладу може її оновити. Після цього оновлені дані автоматично стануть доступними для перевірки права на відстрочку.
Якщо проблема стосується інформації про основне місце роботи в Пенсійному фонді України, потрібно звернутися до відділу кадрів або бухгалтерії свого закладу.
Якщо у самому "Резерві+" відображається неактуальне місце роботи, подайте запит на виправлення в додатку: "Сервіси" → "Виправити дані онлайн" → "Неактуальне місце роботи".
Після оновлення даних подайте запит на відстрочку в "Резерв+" ще раз.
Відстрочка від мобілізації в Україні - новини
Як писав Главред, народження дитини може стати самостійною підставою для відстрочки від призову на рік - у Верховній Раді зареєстрували законопроект № 15541. Документ уже направлено до профільного Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, але парламент його ще не розглядав.
Українці, які повернулися з тимчасово окупованих територій або з-за кордону, зможуть отримати тримісячну відстрочку від мобілізації. Протягом цього часу мобілізувати людину можна буде лише на добровільній основі. Відповідний законопроект № 16034 зареєстрували у Верховній Раді низка депутатів від партії "Слуга народу".
Народний депутат Роман Костенко спростував інформацію про можливе скасування відстрочки від мобілізації для батьків трьох і більше дітей. За його словами, відповідних законодавчих ініціатив наразі немає і найближчим часом вони не очікуються.
Що повинні мати при собі чоловіки, якщо "Резерв+" не працює
Військовозобов'язаним українцям слід заздалегідь підготуватися до ситуацій, коли мобільний додаток "Резерв+" не працює через технічні збої або відсутність зв'язку.
Як повідомила адвокатка Катерина Аніщенко в коментарі ТСН.ua, одним із найпростіших способів уникнути проблем під час перевірки документів є завчасна підготовка паперового підтвердження військово-облікових даних.
"Однозначно потрібно мати при собі паперову копію виписки з додатка "Резерв+". Таку копію важливо оновлювати хоча б раз на тиждень. А в ідеалі копія має бути сформована в той день, коли проводиться перевірка документів. Це пояснюється тим, що, наприклад, може з’явитися повідомлення про розшук. Наприклад, тиждень тому такого повідомлення не було, а зараз воно з’явилося", - зазначила Аніщенко.
Відсутність можливості пред’явити актуальні військово-облікові дані під час перевірки документів може мати серйозні наслідки, аж до доставки до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП).
Інші новини:
- Військові отримають відстрочку на роки: які умови та що зміниться з 1 серпня
- Масштабна перевірка бронювань: юрист пояснив, хто може втратити статус і відстрочки
- Роботу "Резерв+" відновили, але є важливий нюанс: що заявили в Міноборони
Про відомомство: Міністерство оборони України
Міністерство оборони України - центральний орган виконавчої влади і військового управління, у підпорядкуванні якого перебувають Збройні Сили України. Міноборони України є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері оборони, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред