Путін зводить нанівець мирні ініціативи Трампа: у CNN пояснили, що підриває угоду

Трамп запевняє, що Путін готовий до угоди, проте вимоги Кремля щодо територій і статусу України залишаються тими самими.

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Путін перекреслив надії на мирні переговори Трампа / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео





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РФ відновила удари по Україні одразу після від'їзду посланців США

Дрон РФ порушив повітряний простір Молдови

Рубіо допускає домовленість протягом кількох тижнів

Росія відновила ракетні та дронові атаки по Україні одразу після того, як Київ залишили американські посланці Джаред Кушнер і Стів Віткофф, - внаслідок удару загинули п'ятеро людей. Пауза в обстрілах тривала лише три дні й обірвалася на тлі нової спроби адміністрації Дональда Трампа перезапустити переговори про завершення війни, повідомляє CNN.

Ще один епізод стався напередодні: реактивний безпілотник РФ зайшов у повітряний простір Молдови, через що затримали виліт літака з Володимиром Зеленським до Норвегії. Прямої загрози для українського президента не було, однак посол Молдови у США Владислав Кульмінський припустив, що поява розвідувального дрона "не було випадковістю".

Сам господар Білого дому оцінює настрої Кремля оптимістично і водночас переносить частину відповідальності на Київ, стверджуючи, що Москва налаштована на домовленості.

"Якщо президент України Володимир Зеленський хоче укласти угоду, це було б дуже добре", – сказав Трамп.

Причину пробуксовки американський президент бачить не в позиціях сторін, а в стосунках двох лідерів.

"Затримка полягає в тому, що двоє людей ненавидять одне одного. Я знаю про угоди, і це двоє людей, які втомилися воювати", – заявив він журналістам на авіабазі Ендрюс.

Вимоги Кремля не змінилися

Принципові розбіжності, через які війна триває, залишаються на місці. Кремль і далі наполягає на усуненні "корінних причин" конфлікту - формулювання, яке в матеріалі пов'язують із вимогами демілітаризації України та обмеження її суверенітету, а також із претензіями на території східних областей, що їх російські війська досі не контролюють. Прийняти такі умови Зеленський не міг би.

Сумніви викликають і публічні оцінки самих американських переговорників. Віткофф говорив про зустрічі з Путіним у схвальному тоні, називаючи їх яскравою подією після свого виходу на пенсію, а Кушнер наголошував на пошуку "виграшної" конфігурації одночасно для Москви і Києва.

Окремим фактором стала непрозорість довкола нещодавнього візиту до Росії директора ЦРУ Джона Реткліффа. За витоками інформації, керівник американської розвідки міг попередити Москву, що війна складається для неї погано, і закликати не втручатися на територію НАТО, однак зміст домовленостей залишається невідомим.

Рубіо дає кілька тижнів

Натяки Росії на майбутні економічні проєкти з Вашингтоном стривожили європейські столиці й породили припущення, що Трампа можуть більше цікавити угоди щодо російських мінеральних і природних ресурсів, аніж справедливий мир.

Терміни можливого прориву держсекретар Марко Рубіо окреслює обережно - за його словами, найближчим часом є шанс "можливо дійти висновку, який буде прийнятним для обох сторін", хоча обсяг роботи попереду ще значний.

На полі бою ситуація теж не однозначна: Україна не лише тримає оборону, а й нарощує спроможність уражати цілі в глибині Росії, тоді як російські війська нещодавно мали локальні успіхи ціною надзвичайно великих втрат.

Візит Кушнера і Віткоффа до Києва став першим за час повномасштабної війни й отримав схвальні відгуки українського уряду. Втім, CNN вказує на сталу закономірність: після консультацій із Путіним Вашингтон висуває пропозицію, яка здебільшого відображає цілі Росії, а коли Київ опирається, змінені версії плану вже не влаштовують Кремль.

"Доки це не зміниться, сподівання на нову ініціативу США слід залишати стриманими", – йдеться у матеріалі.

Марко Рубіо / Інфографіка Главред

Чому Путін не хоче сідати за стіл переговорів

Диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін не зацікавлений у переговорах про завершення війни проти України, а взимку його небажання вести діалог може посилитися через розрахунок Кремля на складний період для українців. Про це повідомив перший заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця в інтерв'ю Укрінформу.

"У Путіна тепер немає жодного бажання сідати за стіл переговорів, а після початку зими і... до середини березня, у нього буде ще менше мотивації, бо вважатиме, що українці не настільки сильні..., щоб пережити цю зиму", - зазначив Кислиця.

Водночас Україна не збирається відмовлятися від дипломатичного напряму. У Києві вважають, що припинення роботи над можливими шляхами завершення війни за нинішньої ситуації створило б додаткові ризики.

Кислиця наголосив, що відмова від дипломатичних зусиль зараз була б помилковим і небезпечним рішенням.

Мирні переговори - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, помічник президента Росії Юрій Ушаков повідомив, що Дональд Трамп і Володимир Путін годину говорили про Україну та завершення війни. У Кремлі відзначили, що телефонна розмова була конструктивною та відвертою і висвітлювала зацікавленість у просуванні політичного врегулювання.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вказали, що Путін міг використати розмову з Трампом для просування своїх максималістських вимог. В ISW наголосили на можливому нав’язуванні США ідеї тиску на Україну з метою примусу до капітуляції. У звіті аналітиків зазначено, що Путін систематично подає перебільшені дані про просування на полі бою.

Президент США Дональд Трамп заявив, що розмова з Путіним пройшла "чудово" і що, на його думку, Путін готовий укласти угоду щодо України. Трамп також пояснив, що на шляху до угоди стоїть взаємна ненависть між лідерами.

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Про джерело: CNN CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельна мережа новин) - одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин. Штаб-квартира компанії розташована в місті Атланта, штат Джорджія, однак в інших містах країни, а також закордоном знаходиться багато філіалів. Крім США, телекомпанія транслює по кабельній мережі свої передачі також і на Канаду. Окремий підрозділ "CNN International" здійснює мовлення на 212 інших країн світу через супутник. В усьому світі випуски новин телекомпанії дивляться більш ніж 1,5 мільярди осіб, пише Вікіпедія.

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