Дрони атакували Київ: у багатоповерхівці - пожежа, кількість постраждалих зростає

Станом на 05:30 кількість постраждалих зросла до 8 осіб.

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У Києві в 9-поверховому будинку спалахнула пожежа після атаки РФ / Колаж: Главред, фото: ДСНС, ua.depositphotos.com

Коротко:

Росія атакувала Київ ударними дронами

У Дніпровському районі загорівся житловий будинок

Кількість постраждалих зростає

У ніч на п’ятницю, 11 вересня, російська окупаційна армія атакувала Київ ударними дронами. У результаті сталася пожежа в 9-поверховому житловому будинку.

О 3:19 Повітряні Сили повідомили про рух реактивного дрона повз "Українку" курсом на Київ.

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О 03:45 у Київській міській військовій адміністрації повідомили, що в Дніпровському районі сталася пожежа в 9-поверховому житловому будинку внаслідок ворожої атаки.

Столичні пабліки опублікували кадри пожежі – на них видно сильне загоряння, вогонь охопив одразу кілька поверхів.

Повітряну тривогу скасували о четвертій ранку, а пізніше в КМВА повідомили про двох постраждалих внаслідок пожежі в Дніпровському районі.

Станом на 05:30 кількість постраждалих у Дніпровському районі зросла до 8 осіб.

Оновлено. У поліції Києва повідомили, що у Дніпровському районі ворожим БПЛА пошкоджено дев'ятиповерхівку, де сталося займання з 1 по 5 поверхи. Постраждали вісім людей.

64-річний чоловік та 57-річна жінка отримали опіки тіла, їх госпіталізували. 23-річна дівчина отримала осколкове поранення. Ще п'ятьом громадянам медики надали допомогу без госпіталізації.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи районного управління, що документують наслідки ворожої атаки та фіксують ушкодження.

За даними ДСНС, у столиці внаслідок російського удару травмовано сім осіб.

В Оболонському районі через ворожу атаку виникла пожежа в одноповерховій складській будівлі. О 22:53 пожежу ліквідували. Обійшлося без постраждалих.

"Також в результаті атаки було пошкоджено 9 поверховий житловий будинок у Дніпровському районі. Горів фасад будинку з 1 по 5 поверхи, а також квартира на другому поверсі. Вдалося врятувати 7 людей, ще 7 – передано в карети швидкої для подальшої допомоги", - йдеться у повідомленні.

Атаки РФ на Київ – новини

Як писав Главред, внаслідок російської атаки ударними безпілотниками на Київську область у ніч на 11 вересня одна людина загинула, ще двоє отримали поранення.

9 вересня Росія атакувала 9-поверховий житловий будинок у Дніпровському районі Києва. Атака на столицю призвела до загибелі однієї людини та поранень мирних мешканців, серед яких двоє дітей.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

З вечора 7 вересня російська окупаційна армія масово атакувала Київську область реактивними БПЛА, балістичними ракетами та ракетами. Під ударом знову опинилися мирні населені пункти та цивільна інфраструктура.

У ніч на 8 вересня російські окупанти атакували Київ балістичними ракетами. У результаті ударів пошкоджено житлові будинки та навчальний заклад.

Зазначимо, що з 10 вересня в Києві зміниться графік роботи столичного метро у зв’язку зі скороченням комендантської години. Усі станції метро працюватимуть на одну годину довше в режимі пасажирських перевезень.

РФ масовано завдає ударів по Києву, застосовуючи нову тактику - NYT

Російські безпілотники тепер атакують Київ не лише в темну пору доби. Місто стикається з тривалими серіями запусків, між якими залишаються лише короткі паузи. Особливо серйозну небезпеку становлять реактивні дрони, що розвивають високу швидкість: коли вони з’являються, у мешканців може практично не залишатися часу, щоб дістатися до укриття, пише The New York Times.

Для столиці це стало черговим, значно важчим етапом війни.

Водночас Україна стикається з підвищеним ризиком ракетних атак. Однією з найнагальніших потреб залишаються додаткові системи та ракети-перехоплювачі Patriot, які мають важливе значення для захисту від балістичних ракет.

Постійні тривоги вже помітно змінили звичний ритм життя столиці. Магазини та торгові центри змушені неодноразово припиняти роботу протягом дня, батьки не впевнені, чи безпечно відправляти дітей на заняття, а деякі сім’ї починають розглядати можливість переїзду до спокійніших регіонів країни.

Одна з цілей такої тактики - створити атмосферу постійної напруги, порушити звичне життя міста та змусити людей залишати столицю.

Додаткові побоювання пов’язані й із майбутньою зимою. Літні мешканці столиці турбуються, що подальші удари по складах із продуктами можуть призвести до перебоїв із постачанням, а магазини не завжди зможуть вчасно поповнювати запаси.

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Про джерело: Київська міська державна адміністрація (КМДА) Київська міська державна адміністрація - місцева державна адміністрація в Києві. У 2017 році всі підрозділи КМДА і Київської міськради планували розмістити в одному приміщенні, а вивільнені приміщення здати в оренду. Це повинно скоротити витрати на утримання будівель, поповнити столичну казну, а також оптимізувати роботу міської влади, пише Вікіпедія.

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