Дефіцит бензину та дизеля: чи може Україну охопити паливна криза

Головне із заяви експерта:
- Росія перенесла удари на паливну інфраструктуру
- У Києві та області налічується понад 800 АЗС
- Паливної кризи очікувати не варто
Країна-агресор Росія розпочала нову хвилю залякування українців, атакуючи заправні станції та намагаючись спровокувати паніку серед водіїв. Про це заявив директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн у коментарі 24 Каналу.
Він зауважив, що ворог вже обстріляв понад 300 заправок у прифронтових областях, однак 80% із них відновили роботу.
На його думку, Росія застосовує таку тактику як дзеркальну відповідь на удари по її енергетичному сектору.
"Це говорить про те, що це абсолютно безглузді атаки з погляду завдання нам збитків чи досягання якогось ефекту. Тобто це чистий тероризм", - наголосив експерт.
За його словами, у прифронтових регіонах окупанти використовують FPV-дрони та безпілотники типу "Молнія", які недоступні для ударів по Києву.
Водночас Куюн сумнівається, що ворог масово атакуватиме АЗС у столиці "Шахедами".
"У Києві на сьогодні 250 станцій, в області - 570. Сумарно це виходить понад 800 станцій. Нереально вибити або досягти якогось критичного відсотка", - переконаний експерт.
Він додав, що навіть атаковані заправки невдовзі відновлюють роботу, тому паливної кризи чи стрибка цін чекати не варто.
Коли ціни на пальне можуть зрости
Раніше Сергій Куюн говорив, що дизель та бензин в Україні можуть подорожчати ще на 3 гривні за літр до кінця наступного тижня.
За його словами, причиною можливого здорожчання є стрімке зростання вартості нафтопродуктів на світовому ринку.
"Ціни додадуть, я думаю, зараз ще 3 гривні десь на літрі. А далі будемо дивитися, що буде відбуватися у світі", - зауважив він.
Удари РФ по АЗС - що відомо
Як повідомляв Главред, російська окупаційна армія хоче знищити понад 20 АЗС у Києві. У мережі вже з’явився список попередніх цілей, які визначила РФ.
Вранці в п'ятницю, 11 вересня, у Києві прогриміли вибухи. Внаслідок атаки у Дніпровському районі відомо про влучання в АЗС. Також зафіксовано влучання в АЗС в Оболонському районі.
10 вересня РФ також атакувала Київ дронами. У Голосіївському районі БпЛА впав на територію АЗС. Пожежу та загоряння 1 автомобіля оперативно ліквідували. Постраждали троє людей.
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Про персону: Сергій Куюн
Сергій Куюн - директор "Консалтингової групи А-95" з травня 2008 року. У минулому - головний редактор журналу "НафтаРинок" компанії UPECO. Учасник експертно-аналітичної групи з питань ринку нафтопродуктів та розвитку нафтопереробної промисловості.
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