Дефіцит бензину та дизеля: чи може Україну охопити паливна криза

Ворог обстріляв понад 300 заправок у прифронтових регіонах, але 80% із них уже повернулися до роботи.

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Чи варто готуватися до паливної кризи / колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне із заяви експерта:

Росія перенесла удари на паливну інфраструктуру

У Києві та області налічується понад 800 АЗС

Паливної кризи очікувати не варто

Країна-агресор Росія розпочала нову хвилю залякування українців, атакуючи заправні станції та намагаючись спровокувати паніку серед водіїв. Про це заявив директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн у коментарі 24 Каналу.

Він зауважив, що ворог вже обстріляв понад 300 заправок у прифронтових областях, однак 80% із них відновили роботу.

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На його думку, Росія застосовує таку тактику як дзеркальну відповідь на удари по її енергетичному сектору.

"Це говорить про те, що це абсолютно безглузді атаки з погляду завдання нам збитків чи досягання якогось ефекту. Тобто це чистий тероризм", - наголосив експерт.

За його словами, у прифронтових регіонах окупанти використовують FPV-дрони та безпілотники типу "Молнія", які недоступні для ударів по Києву.

Водночас Куюн сумнівається, що ворог масово атакуватиме АЗС у столиці "Шахедами".

"У Києві на сьогодні 250 станцій, в області - 570. Сумарно це виходить понад 800 станцій. Нереально вибити або досягти якогось критичного відсотка", - переконаний експерт.

Він додав, що навіть атаковані заправки невдовзі відновлюють роботу, тому паливної кризи чи стрибка цін чекати не варто.

Дрон "Шахед" / Інфографіка: Главред

Коли ціни на пальне можуть зрости

Раніше Сергій Куюн говорив, що дизель та бензин в Україні можуть подорожчати ще на 3 гривні за літр до кінця наступного тижня.

За його словами, причиною можливого здорожчання є стрімке зростання вартості нафтопродуктів на світовому ринку.

"Ціни додадуть, я думаю, зараз ще 3 гривні десь на літрі. А далі будемо дивитися, що буде відбуватися у світі", - зауважив він.

Ціни на бензин / Інфографіка: Главред

Удари РФ по АЗС - що відомо

Як повідомляв Главред, російська окупаційна армія хоче знищити понад 20 АЗС у Києві. У мережі вже з’явився список попередніх цілей, які визначила РФ.

Вранці в п'ятницю, 11 вересня, у Києві прогриміли вибухи. Внаслідок атаки у Дніпровському районі відомо про влучання в АЗС. Також зафіксовано влучання в АЗС в Оболонському районі.

10 вересня РФ також атакувала Київ дронами. У Голосіївському районі БпЛА впав на територію АЗС. Пожежу та загоряння 1 автомобіля оперативно ліквідували. Постраждали троє людей.

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Про персону: Сергій Куюн Сергій Куюн - директор "Консалтингової групи А-95" з травня 2008 року. У минулому - головний редактор журналу "НафтаРинок" компанії UPECO. Учасник експертно-аналітичної групи з питань ринку нафтопродуктів та розвитку нафтопереробної промисловості.

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