РФ оголосила про оточення ЗСУ під Харковом: що відбувається насправді

Аналітики наголошують, що підтверджень оточення українських підрозділів немає.

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В ISW спростували заяви РФ про оточення ЗСУ / колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, ISW

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РФ заявила про оточення ЗСУ на північний схід від Харкова

ISW не знайшов доказів жодного оточення в цьому районі

Російські чиновники та мілблогери заявили про масштабне оточення сил ЗСУ на північний схід від Харкова, проте жодних доказів цьому немає. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зауважили, що російські чиновники та військові блогери продовжують стверджувати, що армія РФ оточила українські підрозділи між напрямками на Вовчанськ та Великий Бурлук.

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Крім того, мілблогери стверджують, що російські війська нібито оточили велику кількість українських військових на північний схід від Харкова.

У Інституті вивчення війни наголосили, що жодних доказів оточення українських підрозділів у цьому районі немає.

"ISW продовжує оцінювати ситуацію так, що російські війська не оточили жодних українських підрозділів у цьому районі, оскільки немає доказів такого оточення", - йдеться у звіті.

Карта бойових дій в Харківській області / фото: ISW

Чи може РФ готувати наступ на Київ

Командувач Національної гвардії України Олександр Півненко говорив, що Росія наразі не має достатньо сил для масштабного наступу на Київ з боку Білорусі чи Чернігівщини, однак за сприятливих для себе умов може спробувати створити нову локальну загрозу на півночі України.

За його словами, наразі основні зусилля російської армії зосереджені на інших ділянках фронту.

"Основна їх задача, ми знаємо - це Слов'янськ, Краматорськ, Костянтинівка, все-все позакривати. І тримати нас на розтяжці, наші війська тримати не в сильному угрупованні, а розтягувати по Харківщині, розтягувати по Чернігівщині, якщо там, наприклад, так відбудеться. Для них це нормальна історія, для нас це не дуже хороша історія, тому що в нас не так багато військ, насправді", - наголосив він.

Український "пояс фортець" / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, аналітики DeepState оновили мапу бойових дій, зафіксувавши нові зміни на лінії фронту. Російські війська просунулися на Донеччині. Зокрема, окупантам вдалося розширити зону контролю поблизу селища Червоне Костянтинівської міської громади Краматорського району.

Також відомо, що російські війська продовжують повільно просуватися в Донецькій області та наближаються до Слов'янська й Краматорська. На цьому тлі восени на цій ділянці фронту можуть розгорнутися одні з найінтенсивніших боїв року.

Військовий з позивним "Мучний" заявляв, що після кількох місяців контратак і поступового поліпшення тактичної ситуації на Лиманському напрямку підрозділи 3-го армійського корпусу провели масштабну операцію проти російського угруповання на північ від міста.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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