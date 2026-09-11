Путін готує Росію до затяжної війни: в ISW розкрили новий план Кремля

Медведєв заговорив про накопичення зброї та вищі податки для росіян, водночас заперечивши мобілізацію.

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Кремль готує росіян до довгої війни / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, kremlin.ru

Ключові тези:

Медведєв закріпив курс "Єдиної Росії" на затяжну війну

Оборонпром РФ переорієнтують на накопичення зброї

Аналітики фіксують ознаки підготовки мобілізації

Країна-агресор Росія зробила ставку на затяжну війну проти України. Кремль докладає зусиль для посилення мілітаризації російського суспільства, вимагає від росіян більших жертв і залякує їх екзистенційними загрозами для Росії. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Одне з російських пропагандистських видань 10 вересня опублікувало інтерв'ю з Дмитром Медведєвим. У ньому формальний голова "Єдиної Росії" сформулював зобов'язання провладної партії підтримувати затяжну війну проти України, а також закріпив її провоєнну позицію як частину неформальної державної ідеології РФ.

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Він також "анонсував" довгострокову мілітаризацію російського суспільства та натякнув на збільшення економічних жертв, які приноситиме російське населення.

За його словами, навіть після завершення війни в Україні для росіян нічого не закінчиться. Повоєнна оборонна промисловість в РФ, наголошує Медведєв, повинна переорієнтуватися на накопичення зброї, щоб відбити екзистенційну загрозу, яку нібито становлять для РФ НАТО та США в Тихому океані.

При цьому він заперечив наміри Москви провести мобілізацію. Хоча, як наголошують в ISW, ознак підготовки до її проведення після вересневих виборів до Держдуми РФ стає все більше.

"Медведєв використовує свою посаду голови партії "Єдина Росія", щоб підтвердити провоєнну платформу політсили та позиціонувати її як лідера провоєнної та ультранаціоналістичної неформальної російської державної ідеології", - йдеться у звіті.

Аналітики підкреслили, що Кремль досить давно працює над мілітаризацією російського суспільства через мілітаризацію молоді, мілітаризовану освіту та російську програму "Час героїв".

"Позиція "Єдиної Росії" як єдиного виконавця політики Путіна, що захищає Росію від нібито ворожого глобального оточення, подібна до ролі, яку Комуністична партія відігравала в Радянському Союзі. Ця позиція підтримує зусилля Кремля щодо централізації влади, придушення інакомислення та створення умов для вимоги більших соціальних жертв від російської громадськості для підтримки війни в Україні та за її межами", - підсумували в ISW.

Коли РФ може вичерпати ресурси для продовження війни

Голова Головного управління розвідки України генерал-лейтенант Олег Іващенко говорив, що Росія може вичерпати ресурси для продовження війни проти України до 2028 року.

За його оцінкою, подальша динаміка залежатиме від темпів російських військових та економічних втрат.

"У Росії є військові та економічні ресурси на найближчий рік, але, за нашими оцінками, вони вичерпаються до 2028 року", - сказав він.

Війна РФ проти України - що відомо

Як повідомляв Главред, російський диктатор та воєнний злочинець Володимира Путін не готовий відмовлятися від своїх цілей у війні проти України та розраховує використати найближчу зиму для нового тиску на Київ.

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що Сполучені Штати разом з Україною шукають оновлені підходи до завершення війни, оскільки ситуація на фронті та в повітрі суттєво змінилася від часу обговорення попередніх мирних пропозицій.

Водночас спецпосланець президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер говорив, що американська сторона сподівається найближчим часом повернутися до тристороннього формату переговорів між Україною, США та Росією.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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