Мобілізація та перевірка армії: Лукашенко заявив про підготовку до війни

Самопроголошений президент Білорусі сказав, що країна мовляв не нападатиме першою на сусідів.

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Лукашенко зробив заяву про війну та мобілізацію / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Міноброни Білорусі

Коротко:

Лукашенко не виключив мобілізації в Білорусі

Перевірка охопить усю систему оборони країни

Мінськ заявляє, що не нападатиме першим на сусідів

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про відсутність планів нападати на сусідні країни, але зазначив, що Білорусь готується до війни. Про це повідомляє Пул Первого.

Він наголосив, що настав час "розтрусити" армію та навіть згадав про мобілізацію.

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"Армію треба розтрусити, настав час. Усю армію. Усіх перевіримо. Аж до мобілізації", - сказав самопроголошений президент.

За його словами, перевірка має охопити всю систему оборони країни.

"Білорусь готується до війни, щоб її не було", - додав Лукашенко.

Крім того, диктатор намагався заспокоїти тих, хто занепокоєний можливими агресивними кроками з боку Мінська, запевнивши, що Білорусь ніколи першою не здійснюватиме напад.

"Ми прагматики. Ми розуміємо, що якщо ми на когось, припустимо, з наших сусідів, здійснимо напад, це буде рівнозначно смерті. Виграти конфлікт із "монстрами", розташованими по периметру, ми не зможемо. Навіщо тоді починати війну?", - розмірковує Лукашенко.

Попри ці слова, він підкреслив, що білоруське керівництво зобов'язане забезпечити безпеку населення та захистити кожен міліметр своєї землі, навіть "якщо це коштуватиме життя".

Армія Білорусі / Інфографіка: Главред

Чи може Лукашенко втягнути Білорусь у війну

Керівник політико-правових програм Українського центру громадського розвитку Ігор Рейтерович говорив, що Олександр Лукашенко навряд чи погодиться на пряме втягування своєї країни у війну проти України, хоча Росія була б зацікавлена в активнішому використанні білоруського напрямку.

За його словами, Лукашенко й надалі маневруватиме та робитиме гучні заяви, однак уникатиме кроків, які могли б втягнути Білорусь у війну.

"Що стосується Білорусі - Путін, звичайно, дуже хотів би використати цей напрямок. Але Лукашенко на це не піде. Він, незважаючи на свою повну лояльність до Росії, не хоче втягувати білорусів у війну проти України, бо розуміє, чим це може для нього закінчитися", - переконаний він.

Білорусь - останні новини

Як повідомляв Главред, Білорусь розгортає біля села Якимівка в Гомельській області залізничну інфраструктуру, здатну приймати військові ешелони, - це відбувається за кількадесят кілометрів від українського кордону.

Також відомо, що Білорусь почала формувати нову десантно-штурмову бригаду неподалік українського кордону. Підрозділ дислокуватиметься поблизу Гомеля, приблизно за 40 кілометрів від білорусько-українського кордону.

Водночас начальник Головного управління розвідки Міноборони України Олег Іващенко говорив, що на території Білорусі розміщені підрозділи 101-ї ракетної бригади Збройних сил РФ, на озброєнні якої перебуває ракетний комплекс середньої дальності "Орешнік".

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Про персону: Ігор Рейтерович Ігор Вячеславович Рейтерович - кандидат політичних наук, доцент кафедри парламентаризму Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса

Шевченка. У 1999 – 2002 рр. працював політичним аналітиком в Агентстві стратегічних досліджень і технологій "ВІКНА". У 2003 – 2006 рр. обіймав посаду провідного політичного аналітика БФ "Співдружність", заступника головного редактора журналу "Національний інтерес", головного редактора "Короткого огляду інформаційного простору України".

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