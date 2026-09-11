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Україну накриють дощі, грози і туман: коли похолодання витіснить бабине літо

Анна Косик
11 вересня 2026, 12:06
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Денні температури різко знизяться після майже літніх показників.
Україну накриють дощі, грози і туман: коли похолодання витіснить бабине літо
Прогноз погоди в Україні 12-13 вересня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Де в Україні буде більше +30 градусів цих вихідних
  • Які області накриють опади
  • В яких регіонах температура не очікується вище +20 градусів

Погода в Україні 12 та 13 вересня буде контрастною та нестійкою, з нерівномірним розподілом температури повітря та опадами. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

Під впливом малорухомого атмосферного фронту до кінця тижня в Україні очікуються дощі різної інтенсивності, а також коливання температури повітря.

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"У південних та південно-східних регіонах країни вдень повітря прогріється місцями до +30+33 градусів, а у західних та північно-західних областях похмуре небо та дощі перешкоджатимуть високим показникам температури, тому тут очікується не вище +20 градусів. В окремих регіонах можливі тумани, місцями не виключені й слабкі грози", - зазначив синоптик.

Україну накриють дощі, грози і туман: коли похолодання витіснить бабине літо
Синоптична карта на 12 вересня / фото: meteoprog.com

Погода в Україні 12 вересня

У суботу у західних регіонах України прогнозується дощова та холодна погода. Вночі, як попередив Кібальчич, місцями пройдуть значні опади, можливі локальні грози.

Вдень очікується переважно невеликий дощ. Подекуди можливий туман. Вітер вночі змінних напрямків, 3–8 м/с, вдень північно-західний, 5–10 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +9+14 градусів, вдень +12+17 градусів.

У північних областях України 12 вересня пройдуть помірні, подекуди значні дощі, можливі слабкі грози. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в діапазоні +10+15 градусів, вдень +13+18 градусів.

У центральних регіонах України очікується погода без істотних опадів, лише у західній частині Черкащини та Кіровоградщини пройдуть помірні дощі. Вітер східний, із переходом вдень на південно-західний, 5–10 м/с. Температура повітря в нічний час коливатиметься в діапазоні +13+18 градусів, вдень +27+32 градуси.

У південній частині країни, а також у Криму переважатиме малохмарна та тепла погода, без опадів. Вітер вночі змінних напрямків, вдень південно-західний, 5–10 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +15+20 градусів, вдень +27+32 градуси.

У східних областях очікується тепла та малохмарна погода, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +10+15 градусів, вдень +25+30 градусів.

Україну накриють дощі, грози і туман: коли похолодання витіснить бабине літо
Погода в Україні 12 вересня / фото: скріншот з meteoprog

Погода в Україні 13 вересня

На території західних областей в неділю очікується хмарна погода з проясненнями, місцями пройде невеликий дощ. Вночі та вранці можливий туман. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +6+11 градусів, вдень +17+22 градуси.

У північних регіонах, за словами синоптика, пройдуть невеликі дощі, на Сумщині очікуються помірні опади. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в діапазоні +8+13 градусів, вдень очікується +15+20 градусів.

Кібальчич зауважив, що у центральних областях місцями пройде невеликий дощ, можливий слабкий туман. Вітер вночі змінних напрямків, вдень північний, 5–10 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +12+17 градусів, вдень +18+23 градуси, у Дніпропетровській області +23+28 градусів.

У південних регіонах та на Кримському півострові прогнозується хмарна погода, з проясненнями. Пройдуть дощі, на Одещині місцями значні. Вітер північний, північно-західний, 7–12 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +14+19 градусів, вдень +18+24 градуси, у Криму та Приазов'ї +26+31 градус.

У східних областях очікується погода без істотних опадів. Вітер вночі змінних напрямків, вдень північно-західний, 3–8 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +12+17 градусів, вдень від +21 градуса у Харківській області до +33 градусів на Донбасі.

Україну накриють дощі, грози і туман: коли похолодання витіснить бабине літо
Погода в Україні 13 вересня / фото: скріншот з meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що температурний режим до кінця поточного тижня в Україні прогнозується вищим за кліматичну норму в усіх регіонах, але найвищі температурні показники фіксуватимуться у південно-східних регіонах країни та Криму.

Раніше повідомлялося, що 12 вересня на Черкащині прогнозується збільшення хмарності, дощі різної інтенсивності та місцями грози. Вночі температура становитиме +10+15 градусів, вдень - +20+25 градусів.

Напередодні стало відомо, що погода в Україні 11 вересня буде найхолоднішою у західних областях, де впродовж дня максимальна температура повітря становитиме +15+19 градусів.

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Про персону: Ігор Кібальчич

Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

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