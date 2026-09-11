Галкін вразив різницею у вигляді між фото та реальністю: "Дівчата, розходимося"

Ви дізнаєтеся:
- Як Максим Галкін виглядає в реальному житті
- Чому кадри з сімейної зустрічі артистів викликали обговорення
Російський гуморист Максим Галкін, який підтримав Україну після початку повномасштабного вторгнення РФ, привернув увагу аудиторії після зустрічі з Раймондом Паулсом. На відео в Instagram Алли Пугачової увагу шанувальників привернула різниця між фотографіями шоумена та його зовнішністю в реальному житті.
У той час як у власних соцмережах артист виглядає наче Аполлон - демонструє підтягнуте рельєфне тіло, бронзову засмагу та образ пляжного мачо з кокосом у руках, реальні кадри показали зовсім іншу картину. На кадрах, зроблених збоку під час візиту, Галкін постав як звичайна людина в повсякденній обстановці: без напружених м’язів і вивіреної пози. Максим з’явився у простій світлій футболці та джинсах, а волосся артиста було зібране у недбалий пучок.
Користувачі мережі миттєво помітили різницю між вивіреними знімками в блозі гумориста та кадрами з реального життя, залишивши під публікацією іронічні коментарі.
"Який я в соцмережах і як виглядаю в реальному житті".
"Просто добре поїв у гостях".
"Навіщо ці нереалістичні фото в соцмережах? Дорослий освічений дядько, а все те саме".
"Все, дівчата, розходимося, мачо повернувся з відпустки"
Втім, сама зустріч пройшла в дуже теплій і душевній атмосфері. Діти подружжя із задоволенням слухали живу музику у виконанні маестро, а Алла Борисівна зворушливо прокоментувала сімейний вечір.
"Щорічна традиційна сімейна зустріч. Музика, спогади та обов’язкове побажання зустрітися наступного року без втрат", - написала Пугачова.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.
Останні новини шоу-бізнесу
Раніше Главред повідомляв, що Олена Мозгова натякнула на непрості стосунки з Олександром Пономарьовим. Музична продюсерка опублікувала архівне фото в Instagram і поділилася відвертими спогадами про складний період свого життя.
Також Тіна Кароль скасувала концерт у Палаці спорту через питання безпеки. Співачка записала відео з порожньої арени в Києві, де планувалося облаштування сцени для шоу "Кохання. Сльози. Маніфест", і назвала безпеку єдиною причиною скасування.
Читайте також:
- "Ніколи в своєму житті": Тіна Кароль повідомила про складне рішення
- Остапчук, який виїхав з України, відреагував на удар РФ по телеканалу "Ми – Україна"
- "На кого я схожа": Тоня Матвієнко несподівано показала свого батька
Про персону: Максим Галкін
Максим Олександрович Галкін - російський та ізраїльський естрадний артист, пародист, гуморист, шоумен, стендап-комік, актор, телеведучий.
У лютому 2022 року виступив проти вторгнення Росії в Україну. У березні 2022 року разом із дружиною та дітьми виїхав із РФ до Ізраїлю. 16 вересня 2022 року Мін’юст терористичної Росії включив Галкіна до списку фізичних осіб - "іноземних агентів".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред