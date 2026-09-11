Галкін вразив різницею у вигляді між фото та реальністю: "Дівчата, розходимося"

Максим Галкін здивував користувачів соцмереж своїм справжнім зовнішнім виглядом під час зустрічі з Раймондом Паулсом.

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Максим Галкін - як виглядає в реальному житті / колаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкін

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Як Максим Галкін виглядає в реальному житті

Чому кадри з сімейної зустрічі артистів викликали обговорення

Російський гуморист Максим Галкін, який підтримав Україну після початку повномасштабного вторгнення РФ, привернув увагу аудиторії після зустрічі з Раймондом Паулсом. На відео в Instagram Алли Пугачової увагу шанувальників привернула різниця між фотографіями шоумена та його зовнішністю в реальному житті.

У той час як у власних соцмережах артист виглядає наче Аполлон - демонструє підтягнуте рельєфне тіло, бронзову засмагу та образ пляжного мачо з кокосом у руках, реальні кадри показали зовсім іншу картину. На кадрах, зроблених збоку під час візиту, Галкін постав як звичайна людина в повсякденній обстановці: без напружених м’язів і вивіреної пози. Максим з’явився у простій світлій футболці та джинсах, а волосся артиста було зібране у недбалий пучок.

відео дня

Як Максим Галкін виглядає в житті / скрін з відео

Користувачі мережі миттєво помітили різницю між вивіреними знімками в блозі гумориста та кадрами з реального життя, залишивши під публікацією іронічні коментарі.

"Який я в соцмережах і як виглядаю в реальному житті".

"Просто добре поїв у гостях".

"Навіщо ці нереалістичні фото в соцмережах? Дорослий освічений дядько, а все те саме".

"Все, дівчата, розходимося, мачо повернувся з відпустки"

Максим Галкін в Instagram / фото: instagram.com, Максим Галкін

Втім, сама зустріч пройшла в дуже теплій і душевній атмосфері. Діти подружжя із задоволенням слухали живу музику у виконанні маестро, а Алла Борисівна зворушливо прокоментувала сімейний вечір.

"Щорічна традиційна сімейна зустріч. Музика, спогади та обов’язкове побажання зустрітися наступного року без втрат", - написала Пугачова.

Максим Галкін / інфографіка: Главред

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Про персону: Максим Галкін Максим Олександрович Галкін - російський та ізраїльський естрадний артист, пародист, гуморист, шоумен, стендап-комік, актор, телеведучий.

У лютому 2022 року виступив проти вторгнення Росії в Україну. У березні 2022 року разом із дружиною та дітьми виїхав із РФ до Ізраїлю. 16 вересня 2022 року Мін’юст терористичної Росії включив Галкіна до списку фізичних осіб - "іноземних агентів".

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