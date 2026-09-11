"Зайшли гарні дівчата": Павла Зіброва обікрали фанатки

Народний артист України розповів про курйозну, але неприємну крадіжку в поїзді.

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Павла Зіброва обікрали в поїзді / колаж: Главред, фото: instagram.com, Павло Зібров

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Що саме вкрали у Павла Зіброва під час поїздки в поїзді

Як фанатки відвернули увагу відомого співака

Відомий український співак і композитор Павло Зібров поділився подробицями неприємного інциденту, що стався з ним зовсім недавно. В ефірі програми "ЖВЛ" народний артист України зізнався, що став жертвою крадіжки прямо в купе поїзда, коли прямував на виступ.

За словами виконавця, його відволікли молоді прихильниці, які зайшли попросити автограф і зробити спільне фото на згадку. Розчулений увагою артист із задоволенням погодився поспілкуватися з фанатками, проте пізніше виявив зникнення цінної концертної речі.

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Що вкрали у Павла Зіброва / фото: instagram.com, Павло Зібров

"Я їхав у поїзді. Знаєте, зараз кожен хоче автограф, побачив - і питає, чи можна. Ось зайшли гарні молоді дівчата, все добре, а я так розпустив вуса. І - оп, а нової фірмової концертної сорочки немає, вкрали!", - поскаржився артист.

Виконавець припустив, що дівчата вирішили забрати брендову сорочку з собою не заради наживи, а як незвичайний і цінний сувенір на згадку про зустріч з улюбленим артистом.

Павло Зібров / скрін з відео

"Там навіть етикетка ще була, з Еміратів привезли, вона у мене лежала. Це було буквально нещодавно. Дивлюся, а її немає. У поїзді ми все перевірили", - розповів Зібров.

Павло Зібров / інфографіка: Главред

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Про персону: Павло Зібров Павло Зібров - український співак, композитор, Народний артист України. Написав понад 500 пісень для себе та інших артистів. За свою кар'єру випустив 15 альбомів і понад 20 кліпів. На великій сцені з 1986 року.

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