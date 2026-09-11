"Це вперше": Галкін показав розкішну Пугачову в новій країні

Шоумен опублікував свіже відео з поїздки до Туреччини.

https://glavred.net/stars/eto-vpervye-galkin-pokazal-roskoshnuyu-pugachevu-v-novoy-strane-10795886.html Посилання скопійоване

Алла Пугачова та Максим Галкін у Туреччині / колаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкін

Ви дізнаєтеся:

Яку країну вперше в житті відвідала Алла Пугачова

Як виглядає 77-річна артистка на відпочинку

Відомий гуморист Максим Галкін показав у своєму Instagram нові кадри з подорожі з дружиною Аллою Пугачовою. Пара прибула до Стамбула, звідки шоумен опублікував відео, на якому співачка зображена в номері з панорамними вікнами та видом на мальовниче узбережжя.

Під час розмови 77-річна артистка чесно зізналася, що за всю свою багаторічну кар’єру та сотні гастрольних турів вона жодного разу не була в Туреччині. Це зізнання здивувало й самого Галкіна.

відео дня

"Чудовий краєвид! Ніколи не була в Туреччині. Це вперше, справді!" - поділилася враженнями Пугачова.

Де зараз Алла Пугачова / скрін з відео

"Що, серйозно?! Вау. Ну, Туреччина готувалася, поглянь, яка краса! Чайки вітають вас", - з гумором відреагував Максим.

Для відпочинку Алла Борисівна обрала стильну чорну сукню в дрібний білий горошок з довгими рукавами. Свій образ співачка доповнила об'ємним намистом, кільцями, а також елегантною зачіскою з кучерявими локонами та легким макіяжем. Примітно, що на столі поруч із артисткою шанувальники помітили тонометр, тому до захоплення зовнішністю Примадонни додалися й побажання здоров’я.

Алла Пугачова - як виглядає зараз / скріншот із відео

"Так, старіє, але як гідно, спокійно і без метушні".

"Як ви чуйно, дбайливо й дотепно натякнули на наш різкий стрибок тиску від цього казкового відео!"

"Дякую вам, Максиме, за те, що ми можемо бачити й чути нашу прекрасну Аллу Борисівну".

Алла Пугачова / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що Оксана Марченко після тривалої перерви з'явилася на російському телебаченні. Користувачі соцмереж активно обговорюють кардинальні зміни в зовнішності зрадниці та її остаточний кар'єрний занепад.

Також Павла Зіброва пограбували в поїзді дорогою на гастролі. В ефірі програми "ЖВЛ" народний артист України відверто розповів про інцидент, що стався прямо в купе, коли прихильниці звернулися до нього за автографом.

Читайте також:

Про персону: Алла Пугачова Алла Пугачова - радянська та російська естрадна співачка, авторка пісень, режисерка-постановниця, музична продюсерка, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю родиною. 18 вересня 2022 року у своєму Instagram Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ з проханням внести її до списку "іноагентів". Її чоловік Максим Галкін уже внесений до цього списку російською владою через антивоєнну позицію.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред