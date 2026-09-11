Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокМатусямЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

"Це вперше": Галкін показав розкішну Пугачову в новій країні

Христина Трохимчук
11 вересня 2026, 15:37
google news Підпишіться
на нас в Google
Шоумен опублікував свіже відео з поїздки до Туреччини.
Алла Пугачова та Максим Галкін у Туреччині
Алла Пугачова та Максим Галкін у Туреччині / колаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкін

Ви дізнаєтеся:

  • Яку країну вперше в житті відвідала Алла Пугачова
  • Як виглядає 77-річна артистка на відпочинку

Відомий гуморист Максим Галкін показав у своєму Instagram нові кадри з подорожі з дружиною Аллою Пугачовою. Пара прибула до Стамбула, звідки шоумен опублікував відео, на якому співачка зображена в номері з панорамними вікнами та видом на мальовниче узбережжя.

Під час розмови 77-річна артистка чесно зізналася, що за всю свою багаторічну кар’єру та сотні гастрольних турів вона жодного разу не була в Туреччині. Це зізнання здивувало й самого Галкіна.

відео дня

"Чудовий краєвид! Ніколи не була в Туреччині. Це вперше, справді!" - поділилася враженнями Пугачова.

Де зараз перебуває Алла Пугачова
Де зараз Алла Пугачова / скрін з відео

"Що, серйозно?! Вау. Ну, Туреччина готувалася, поглянь, яка краса! Чайки вітають вас", - з гумором відреагував Максим.

Для відпочинку Алла Борисівна обрала стильну чорну сукню в дрібний білий горошок з довгими рукавами. Свій образ співачка доповнила об'ємним намистом, кільцями, а також елегантною зачіскою з кучерявими локонами та легким макіяжем. Примітно, що на столі поруч із артисткою шанувальники помітили тонометр, тому до захоплення зовнішністю Примадонни додалися й побажання здоров’я.

Алла Пугачова - як вона виглядає зараз
Алла Пугачова - як виглядає зараз / скріншот із відео

"Так, старіє, але як гідно, спокійно і без метушні".

"Як ви чуйно, дбайливо й дотепно натякнули на наш різкий стрибок тиску від цього казкового відео!"

"Дякую вам, Максиме, за те, що ми можемо бачити й чути нашу прекрасну Аллу Борисівну".

Алла Пугачова
Алла Пугачова / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що Оксана Марченко після тривалої перерви з'явилася на російському телебаченні. Користувачі соцмереж активно обговорюють кардинальні зміни в зовнішності зрадниці та її остаточний кар'єрний занепад.

Також Павла Зіброва пограбували в поїзді дорогою на гастролі. В ефірі програми "ЖВЛ" народний артист України відверто розповів про інцидент, що стався прямо в купе, коли прихильниці звернулися до нього за автографом.

Читайте також:

Про персону: Алла Пугачова

Алла Пугачова - радянська та російська естрадна співачка, авторка пісень, режисерка-постановниця, музична продюсерка, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю родиною. 18 вересня 2022 року у своєму Instagram Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ з проханням внести її до списку "іноагентів". Її чоловік Максим Галкін уже внесений до цього списку російською владою через антивоєнну позицію.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Алла Пугачова Максим Галкин новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
В Росії цинічно пригрозили новим ударом "Орєшніка" по Україні - що відомо

В Росії цинічно пригрозили новим ударом "Орєшніка" по Україні - що відомо

17:22Війна
15 дедлайнів уже провалено: розкрито новий план Путіна щодо Донбасу

15 дедлайнів уже провалено: розкрито новий план Путіна щодо Донбасу

16:55Аналітика
Українська ППО майже безсила проти реактивних "Шахедів" — Жорін

Українська ППО майже безсила проти реактивних "Шахедів" — Жорін

16:16Україна
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчинки на коні за 47 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчинки на коні за 47 с

Смородина віддячить врожаєм: одна осіння обробка, яку не можна пропускати

Смородина віддячить врожаєм: одна осіння обробка, яку не можна пропускати

Спантеличує багатьох водіїв: що означає дорожній знак з великим пальцем

Спантеличує багатьох водіїв: що означає дорожній знак з великим пальцем

Захист від лихого ока: яке дерево вважали головним оберегом дому

Захист від лихого ока: яке дерево вважали головним оберегом дому

Магнітна буря накриває Землю з новою силою: коли закінчиться шторм G1

Магнітна буря накриває Землю з новою силою: коли закінчиться шторм G1

Останні новини

18:38

Хліб збережеться набагато довше без плісняви: як збільшити термін придатності

18:28

Помідори почервоніють одразу: що зробити у вересні, щоб врятувати врожайВідео

18:26

Джеймс Хетфілд написав легендарний хіт Metallica у 22 роки: історія "Master of Puppets"Відео

18:20

Вересень змінить усе: 5 знаків зодіаку, які ухвалять важливий вибір

17:50

Ціни восени підуть угору: які продукти подорожчають найбільше

Ціни на продукти підуть вгору: Марчук – чи здатна РФ влаштувати продуктовий апокаліпсис в УкраїніЦіни на продукти підуть вгору: Марчук – чи здатна РФ влаштувати продуктовий апокаліпсис в Україні
17:48

Чорна пліснява у пральній машині зникне за 15 хвилин - потрібен один інгредієнт

17:42

Молодший на 12 років: Камалія з'явилася разом із ймовірним фаворитом

17:40

Гороскоп на завтра, 12 вересня: Терезам - радість, Скорпіонам - прибуток

17:27

Скільки дров потрібно на зиму для обігріву будинку: фахівці назвали приблизні обсяги

Реклама
17:22

В Росії цинічно пригрозили новим ударом "Орєшніка" по Україні - що відомо

17:14

Чому 12 вересня не можна займатися прибиранням у будинку: яке церковне свято

17:05

Як зібрати модний осінній гардероб з нуля: стилістка назвала базові речіВідео

17:03

Як сушити парасолю після дощу: популярна помилка, через яку пошкоджується тканина

16:55

15 дедлайнів уже провалено: розкрито новий план Путіна щодо Донбасу

16:30

Чому не варто витрачати зарплату в перший день: народні прикмети

16:16

Українська ППО майже безсила проти реактивних "Шахедів" — Жорін

16:14

РФ почала прицільно бити по АЗС Києва: яка мета атак і що буде з пальним та цінами

16:06

Чи можна матері бути на хрещенні дитини: звідки взялася заборона

16:01

Долар та євро стрімко втрачають позиції: новий курс валют на 14 вересня

15:37

"Це вперше": Галкін показав розкішну Пугачову в новій країніВідео

Реклама
15:31

Паливо під прицілом: чи чекати Україні дизеля по 100 гривень та дефіциту на АЗС?Погляд

15:27

РФ вдарила по "Київстару": Зеленський розкрив деталі нової атаки на Київ

15:08

Військовий не наважився заговорити з дівчиною у метро: тепер її розшукує весь Київ

15:02

Гороскоп Таро на завтра, 12 вересня: Ракам — довіряти, Тельцям — не витрачати час

14:52

Дизайнер назвав головні аксесуари осені 2026 року: стильні новинки

14:39

Мобілізація та перевірка армії: Лукашенко заявив про підготовку до війни

14:38

Знову разом про Україну: новий сезон "Я люблю Україну" стартує на ТЕТ

14:36

Стала відома дата прем’єри 14-го сезону "Голосу країни" на телеканалі "1+1 Україна"

14:16

Реалістичний сценарій закінчення війни: Буданов назвав головну умову України

14:09

Як черниця: невпізнанна Марченко зробила рідкісну появу

14:01

Миші тікатимуть із дому та саду: які рослини точно відлякають гризунів восени

14:00

Співавторка антикорупційної реформи пояснила, чому залучення іноземців не змінить українську систему: "Треба брати відповідальність на себе"

13:39

Як правильно варити рис: що потрібно додати у каструлю під час приготування

13:22

Європа може змінити хід переговорів: названо умови для завершення війни

13:00

Аж ніяк не "вірьовка": як правильно українською назвати те, чим зв’язують речі

12:55

"Зайшли гарні дівчата": Павла Зіброва обікрали фанатки

12:43

Підступна головоломка з сірниками, яку складно розгадати з першої спробиВідео

12:30

"Фламінго" прорвалися крізь російську ППО: ракети влучили у важливу ціль

12:06

Україну накриють дощі, грози і туман: коли похолодання витіснить бабине літо

12:05

Дефіцит бензину та дизеля: чи може Україну охопити паливна криза

Реклама
12:03

Путін зводить нанівець мирні ініціативи Трампа: у CNN пояснили, що підриває угоду

11:57

Китайський гороскоп на завтра, 12 вересня: Драконам — ривок, Півням — діалог

11:55

Удари по АЗС Києва: Невзлін попередив про нову загрозу для містаПогляд

11:27

Понад 20 АЗС Києва під загрозою удару РФ: перелік небезпечних районів

11:26

Його носять багато українок: вчені назвали найгарніше у світі жіноче ім'я

11:11

Вапняний наліт зникне за лічені хвилини: як повернути раковині блискВідео

10:58

У чому секрет значного прориву ЗСУ під Лиманом: колумніст The Telegraph розкрив деталі

10:43

Магнітна буря накриває Землю з новою силою: коли закінчиться шторм G1

10:43

"Я це відтягував": популярний гуморист скинув 65 кілограм

10:39

Відстрочка без ЦНАП та документів: кому в "Резерв+" спростили оформлення

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні Лорак
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Регіони
Новини ЗапоріжжяНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини Львова
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти