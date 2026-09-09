РФ вдарила 'Шахедом' по поїзду Харків - Ізюм: здійнялась пожежа, є постраждалі

Безпілотник поцілив у задню частину складу на станції поблизу села Іскра, на місці працюють медики.

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РФ атакувала поїзд на Харківщині / Колаж: Главред, фото: Ізюмська МВА, УНІАН

Ключові факти:

Дрон "Шахед" атакував потяг "Харків - Ізюм"

Влучання зафіксували 9 вересня о 10:00

Попередньо постраждали шестеро людей

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Російський безпілотник типу "Шахед" атакував пасажирський потяг сполученням "Харків - Ізюм" на Харківщині, є постраждалі. Влучання зафіксували сьогодні, 9 вересня, о 10:00 на залізничній станції поряд із селом Іскра, повідомляє Ізюмська МВА.

За попередніми даними, поранення отримали шестеро осіб. На місці працюють бригади швидкої медичної допомоги, потерпілим надають необхідну допомогу.

Деталі влучання навела місцева адміністрація.

"Влучання зафіксовано на залізничній станції поряд з с. Іскра. Ворожий дрон поцілив у задню частину потяга. Виникла пожежа", - йдеться в повідомленні Ізюмської МВА.

Залізниця під прицілом

Атаки на пасажирські склади не є одиничними: російська армія системно працює по цьому напрямку. Голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський раніше наголошував, що в громадах поблизу лінії фронту саме рухомий склад і залізнична інфраструктура перетворилися на одну з пріоритетних цілей ворога.

Ізюмський напрямок належить до тих ділянок Харківщини, де маршрути проходять у зоні досяжності ударних дронів, а пасажирські рейси залишаються фактично єдиним стабільним транспортним сполученням для місцевих мешканців.

Шахед-136 / Інфографіка: Главред

Скільки ще триватиме "шахедний" терор РФ: прогноз Буданова

Російська армія може продовжувати атаки на Україну з використанням реактивних безпілотників щонайменше до парламентських виборів у Росії, які відбудуться 18–20 вересня. Про це заявив голова Офісу президента Кирило Буданов у коментарі Новини.LIVE.

За словами голови ОП, Москва намагається створити для росіян "картинку перемоги", яку не може підкріпити реальними результатами на полі бою.

"У Росії наближаються вибори. Їм теж потрібно показувати своїм виборцям якусь вражаючу картинку перемоги, бо на полі бою перемоги не відчуваються. Як і весь світ не відчуває. Тому терор. Вони не вміють по-іншому. Щонайменше до виборів (триватимуть атаки "шахідів" - Ред.)", - сказав Буданов.

Удари РФ по залізниці - новини за темою

Главред раніше писав, що російські війська 8 вересня двома дронами прицільно атакували пасажирський потяг Київ - Суми - обійшлося без постраждалих.

Обидва влучання зафіксували на під'їзді до Сум. Голова правління Укрзалізниці Олег Перцовський наголошує, що загрозу відстежили ще до підльоту ворожих безпілотників.

Посеред дня 2 вересня російський безпілотник атакував потяг №53/54 сполученням Одеса - Дніпро. Як повідомили в "Укрзалізниці", ворожий БПЛА влучив поблизу поїзда на одній зі станцій Придніпровської залізниці.

Крім того, 13 серпня на Одещині російський реактивний "Шахед" влучив у локомотив пасажирського поїзда. Загинули машиніст та його помічник.

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Про персону: Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (з 5 серпня 2020 року - до 2 січня 2026 року), генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія. 2 січня 2025 року прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського очолити Офіс Президента України.

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