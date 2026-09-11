Дизайнер назвав головні аксесуари осені 2026 року: стильні новинки

Андре Тан розповів, як одна маленька деталь може повністю змінити образ.

https://glavred.net/fashion/dizayner-nazval-glavnye-aksessuary-oseni-2026-stilnye-novinki-10795868.html Посилання скопійоване

Андре Тан назвав 4 головні аксесуари осені 2026 року / Колаж Главред, фото Instagram/andre_tan_official

Коротко:

На які аксесуари варто звернути увагу

Що радить дизайнер

Популярний український дизайнер Андре Тан назвав головні аксесуари осені 2026 року. Саме вони зроблять кожну модницю ще більш стильною цієї осені.

Так, на своїй сторінці в Instagram фахівець повідомив, що розповість про п’ять "маст-хевів".

відео дня

"У цій частині ми розбираємо головні тренди серед аксесуарів цієї осені та які деталі допоможуть зробити навіть базові образи більш актуальними", - каже він.

За його словами, восени 2026 року саме аксесуари визначатимуть, наскільки сучасно ви виглядаєте.

Великі сережки

Великі сережки, скульптурні, у стилі "Скьяпареллі" будуть у моді цього сезону. Саме одна така маленька деталь зробить більше, ніж навіть сукня.

Андре Тан назвав головні аксесуари осені / Фото Instagram/andre_tan_official

Клатч

Сумку ми беремо в руки або носимо під пахвою. "Італійська недбалість", - каже Андре Тан.

Андре Тан про модні аксесуари

Рукавички

Третій аксесуар - це рукавички, особливо короткі - шкіряні моделі до зап’ястя. "Чорні - якщо хочеться елегантності, а яскраві - якщо хочеться, щоб навіть сіре пальто раптом стало модним акцентом", - уточнює Тан.

Андре Тан назвав головні аксесуари осені / Фото Instagram/andre_tan_official

Шовкова хустка

Стиль - це не тоді, коли у вас багато речей. Стиль - це коли ви знаєте, яка у вас є деталь, яка буквально змінить образ.

Андре Тан про аксесуари / Фото Instagram/andre_tan_official

Вас також може зацікавити:

Про особу: Андре Тан Андре Тан - український модельєр. Справжнє ім’я - Андрій Миколайович Тищенко. Тан - абревіатура прізвища, імені та по батькові. Народився в Харківській області. Закінчив Харківський коледж текстилю та дизайну, а також Київський національний університет технологій та дизайну. Пізніше пройшов навчання на фабриці Hugo Boss у Німеччині та в St. Martins College of Art у Великій Британії, пише Вікіпедія. Завдяки своїй діяльності Андре Тан був занесений до Книги рекордів України як наймолодший дизайнер країни. У лютому 2018 року став першим дизайнером в Україні, який створив колекцію одягу для дівчат розміру Plus-Size. Був одружений з Аліною Харечко. Має дочку Софію.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред