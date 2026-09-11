Дизайнер назвав головні аксесуари осені 2026 року: стильні новинки

Коротко:
- На які аксесуари варто звернути увагу
- Що радить дизайнер
Популярний український дизайнер Андре Тан назвав головні аксесуари осені 2026 року. Саме вони зроблять кожну модницю ще більш стильною цієї осені.
Так, на своїй сторінці в Instagram фахівець повідомив, що розповість про п’ять "маст-хевів".
"У цій частині ми розбираємо головні тренди серед аксесуарів цієї осені та які деталі допоможуть зробити навіть базові образи більш актуальними", - каже він.
За його словами, восени 2026 року саме аксесуари визначатимуть, наскільки сучасно ви виглядаєте.
Великі сережки
Великі сережки, скульптурні, у стилі "Скьяпареллі" будуть у моді цього сезону. Саме одна така маленька деталь зробить більше, ніж навіть сукня.
Клатч
Сумку ми беремо в руки або носимо під пахвою. "Італійська недбалість", - каже Андре Тан.
Рукавички
Третій аксесуар - це рукавички, особливо короткі - шкіряні моделі до зап’ястя. "Чорні - якщо хочеться елегантності, а яскраві - якщо хочеться, щоб навіть сіре пальто раптом стало модним акцентом", - уточнює Тан.
Шовкова хустка
Стиль - це не тоді, коли у вас багато речей. Стиль - це коли ви знаєте, яка у вас є деталь, яка буквально змінить образ.
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Про особу: Андре Тан
Андре Тан - український модельєр. Справжнє ім’я - Андрій Миколайович Тищенко. Тан - абревіатура прізвища, імені та по батькові.
Народився в Харківській області. Закінчив Харківський коледж текстилю та дизайну, а також Київський національний університет технологій та дизайну. Пізніше пройшов навчання на фабриці Hugo Boss у Німеччині та в St. Martins College of Art у Великій Британії, пише Вікіпедія.
Завдяки своїй діяльності Андре Тан був занесений до Книги рекордів України як наймолодший дизайнер країни.
У лютому 2018 року став першим дизайнером в Україні, який створив колекцію одягу для дівчат розміру Plus-Size.
Був одружений з Аліною Харечко. Має дочку Софію.
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