"Я це відтягував": популярний гуморист скинув 65 кілограм

Український гуморист і комік відверто розповів про боротьбу із зайвою вагою.

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Володимир Жогло - до та після схуднення / колаж: Главред, скріншот із відео

Ви дізнаєтеся:

Яка критична вага підштовхнула Володимира Жогло до операції

Чому традиційні методи схуднення та спорт не підходили артисту

У яку суму обійшлася баріатрична операція

Український гуморист Володимир Жогло поділився в подкасті "Кажуть! Брешуть?" подробицями свого вражаючого схуднення - артисту вдалося скинути 65 кілограмів. До операції вага коміка сягала 164 кілограмів, що вкрай негативно позначалося на його здоров’ї та самопочутті.

Ініціатором змін стала дружина гумориста. Вона зізналася, що дуже переживала за чоловіка через ризик розвитку діабету, сильного хропіння та великого навантаження на організм, враховуючи, що у пари росте маленька дитина. Спроби дотримуватися дієт не давали довгострокового результату, а фізичні навантаження артисту були протипоказані через стан здоров’я. У підсумку саме дружина запропонувала Володимиру зважитися на резекцію шлунка.

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Володимир Жогло з дружиною та сином / фото: instagram.com, Володимир Жогло

"Я знаю, як важко скинути зайву вагу. Я розуміла, як йому важко. Я казала, що нам потрібно, щоб ти схуд. Ми сідали на дієту, він ішов на роботу, а після роботи трохи перекушував - і дієта вже йшла нанівець. Колись я йому сказала: "Давай зробимо баріатричну операцію". Я знала, що йому складно, просто спорт йому не підходить. Адже це й здоров’я, і хропіння, і цукор. У нас маленька дитина, а я залишуся з дитиною", - розповіла дружина шоумена.

За словами Жогло, головними перешкодами перед операцією були психологічний бар’єр і відсутність необхідної суми. У підсумку баріатрична операція обійшлася артисту приблизно в 4 тисячі доларів за тодішнім курсом, і ці гроші йому довелося позичати.

Володимир Жогло до схуднення / скрін з відео

"Чому я це відтягував - тому що був психологічний бар’єр, що це треба витратити на себе. Операція насправді коштувала близько 4 тисяч доларів на той час. Я взявся за роботу, бо позичав гроші. Мені треба було повертати гроші. А люди сміються: "4 тисячі доларів, а він позичав гроші, не смішіть нас", - поділився комік.

Щоб швидше розрахуватися з боргами, Володимир повернувся до роботи вже через місяць після хірургічного втручання, хоча фізично це давалося нелегко. Повний період реабілітації та відновлення організму зайняв у гумориста близько двох місяців.

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Про персону: Володимир Жогло Володимир Жогло - український комік, сценарист, артист розмовного жанру. Відомий своєю участю у телепроєкті "Вар’яти-шоу". Займається стендапом та імпровізацією.

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