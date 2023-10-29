УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Україні не вистачає ракет до радянських ЗРК, але Захід знайшов рішення - NYT

Яна Ставська
29 жовтня 2023, 18:28
Такі "гібриди" вже пройшли перші випробування на військових базах в США.
Patriot
Patriot вже в Україні / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія , Defense.gov/John Hamilton

США працюють щодо інтеграції натівських ракет до вже наявних у ЗСУ радянських ЗРК. Як пише The New York Times, таку процедуру пройшли і ракети Patriot.

Йдеться про програму військових Сполучених Штатів FrankenSAM, покликану інтегрувати ракети класу "земля-повітря" до українських зенітно-ракетних комплексів ППО.

Вашингтон і Київ вдалися до такого кроку, оскільки в України закінчуються ракети до наявних радянських ЗРК, зазначає видання.

відео дня

Такі "гібриди" пройшли перші випробування на військових базах США. Поставки перероблених засобів очікуються вже цієї осені.

У матеріалі вказується, що раніше американці були приємно здивовані, як українські військові зуміли інтегрувати надані західні системи протиповітряної оборони з радянськими зразками.

Саму програму запустили після звернення Києва до союзників наприкінці 2022 року, коли Україна попросила допомогти знайти їй ракети до приблизно 60 установок "Бук". Зрозумівши ситуацію, що склалася з дефіцитом ракет, саме Київ запропонував переобладнати натівські ракети до старих ЗРК.

Американським інженерам для реалізації цієї ідеї знадобилося 7 місяців.

ППО України

Навесні в Україні розгорнули другий комплекс системи ППО IRIS-T. Тоді Берлін обіцяв передати Києву чотири таких ЗРК.

Всього ППО України має розгалужену систему з інтегрованими у неї як радянськими засобами, такими як С-300, так і передовими західними ЗРК - SAMP/T, Patriot, NASAMS та IRIS-T. А до кінця 2024 року Захід обіцяє "прокачати" українське небо п'ятьма Patriot.

Разом з тим росіяни неодноразово намагалися знищити установки під час масованих ударів по Україні. Одного разу ворогу навіть вдалося пошкодити Patriot під Києвом. Але система зазнала тільки незначних пошкоджень і швидко стала "у стрій".

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні ЗСУ ПВО війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Вріже +1 і накриє туман: в Україну повертається штормовий вітер

Вріже +1 і накриє туман: в Україну повертається штормовий вітер

19:30 Синоптик
Атакували 2 безпілотники: СБУ стоїть за підривом нафтопереробного заводу в РФ - ЗМІ

Атакували 2 безпілотники: СБУ стоїть за підривом нафтопереробного заводу в РФ - ЗМІ

19:02 Україна
Україні не вистачає ракет до радянських ЗРК, але Захід знайшов рішення - NYT

Україні не вистачає ракет до радянських ЗРК, але Захід знайшов рішення - NYT

18:28 Україна
Всі головні новини

Останні новини

19:39

Мирні переговори з Путіним: Подоляк пояснив слова прем'єра Словаччини Фіцо

19:30

У зірки "Ходячих мерців" виявили останню стадію раку

19:30

Вріже +1 і накриє туман: в Україну повертається штормовий вітер

19:02

Атакували 2 безпілотники: СБУ стоїть за підривом нафтопереробного заводу в РФ - ЗМІВідео

18:54

Мімоза, яку ще ніхто не пробував: неймовірний рецепт закуски за 5 хвилинВідео

Війна триватиме весь 2024 рік, Україна переможе, а ЗСУ можуть зайти до Росії – ГетьманВійна триватиме весь 2024 рік, Україна переможе, а ЗСУ можуть зайти до Росії – Гетьман
18:47

У Валерія Меладзе відібрали бізнес в РФ - ЗМІ

18:43

Втомлений їхав з фронту: у Дніпрі поліцейські мало не зробили з військового "наркомана"

18:36

Чутки про смерть ПутінаПогляд

18:28

Україні не вистачає ракет до радянських ЗРК, але Захід знайшов рішення - NYT

Реклама
17:52

"Зупинка активних бойових дій": в ГУР повідомили про нову стратегію Кремля

17:46

У РФ - масштабна пожежа в нафтових резервуарах "Лукойлу": горить понад 5 годинВідео

17:42

"Є перші дзвіночки": майор ЗСУ сказав, що Путін збирається втнути до виборівВідео

17:29

Ви робили пюре неправильно: кухар розкрила 9 секретів ідеального приготування

17:07

Садівник розповіла, які 5 садових рослин обов'язково треба обрізати перед зимою для кращого росту

17:07

ЗСУ візьмуть ворога в 2 "кільця": майор - про те, як зміниться ситуація в Авдіївці

17:00

Закінчується стріляниною: в армії РФ зростає напруга між росіянами та тувинцями

16:56

Хочуть форсувати річку, щоб закріпитися: експерт відповів, куди піде РФ під Куп'янськомВідео

16:45

Що буде, якщо повторно заморожувати м'ясо: багато хто про це навіть не підозрює

16:22

Цей мінерал зніме біль назавжди: фармацевт розповіла, як допомогти собі при менструації

16:19

Обдурив усіх і втік: новий поворот в історії вкраденого з Херсона єнотаФото

Реклама
16:11

"Все закінчиться після 3 смертей": названо рік, коли Україна вийде з війни - щасливий прогноз

15:38

Будуть сварки та біда: що не можна робити 30 жовтня - прикмети

15:36

Ксенія Мішина перенесла операцію - акторка показала себе під наркозом

15:32

350 одиниць бронетехніки: ЗСУ повідомили про найбільшу поразку РФ

15:07

Бійці ЗСУ потужно розбили колону військ РФ, яка йшла на прорив у Донецькій областіВідео

14:55

Лише найуважніші знайдуть білочку в лісі за 8 секунд: загадка "з підступом"

14:53

Не допускайте грубу помилку: як правильно мити голову, щоб волосся стало розкішним

14:49

Гороскоп на завтра 30 жовтня 2023: Водолію - втрата друзів, Близнюкам - пропозиція

14:48

"Немає його, вже фарш": вагнерівець-вбивця заскиглив після повернення в Росію

14:25

Оштрафують і громадян, і бізнес: у Раді з'явився законопроект про комендантську годину

14:00

Кінець багаторічним суперечкам: експерти назвали правильне місце для зберігання яєць

13:57

Мінус 489 окупантів, 13 здалися в полон: у ЗСУ розповіли про шалені втрати армії РФ

13:54

Китайський гороскоп на завтра 30 жовтня: Щурам - неприємності, Бикам - протистояння

13:46

Після такого рецепту ви полюбите рис: простий спосіб приготування каші з овочами та вершками

13:42

Кадирівці увірвалися в будинок і розстріляли всіх: подробиці дикого вбивства у Волновасі

13:37

Моторошний збіг: Меттью Перрі "передбачив" свою смерть останнім фото в житті

13:24

Вихід на кордони 1991 року та ЗСУ в Росії: Гетьман назвав сценарій перемоги УкраїниВідео

13:08

На Львівщині напали на нардепа Миколу Тищенка: деталі

12:52

Брат Кейт Міддлтон вперше показав сина та розкрив незвичайне ім'я первістка

12:44

Тільки геній знайде всі помилки на цьому зображенні: головоломка, яка вас заплутає

Реклама
12:36

Гороскоп на листопад 2023: Левам - веселощі, Скорпіонам - самотність

12:23

Місячний календар 30 жовтня 2023: Місяць попереджає про травми та яскраві знайомства

12:22

Три етапи на шляху до перемоги та дуети з тренерами: деталі суперфіналу Голосу країни-13

12:22

Путін використав ситуацію в Ізраїлі, РФ хоче перехопити ініціативу - The Times

12:11

Аномальна температура битиме рекорди: українцям назвали дати потепління

11:58

Забудьте про отруту по всьому дому: як позбутися від мишей за допомогою солі

11:46

У ЗСУ підтвердили перші застосування РФ БПЛА "Изделие-53" - ворог б'є по "арті"

11:30

Генерал СБУ Ягун назвав два сценарії повалення ПутінаВідео

10:28

"Перетнули червоні лінії": Іран пригрозив Ізраїлю війною

10:24

Фінансовий гороскоп на тиждень з 30 жовтня до 5 листопада: кому з неба впадуть гроші

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило Буданов
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїГоловоломки
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Війна з Росією
Ядерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війна
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти