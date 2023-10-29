Україні не вистачає ракет до радянських ЗРК, але Захід знайшов рішення - NYT

Такі "гібриди" вже пройшли перші випробування на військових базах в США.

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Patriot вже в Україні / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія , Defense.gov/John Hamilton

США працюють щодо інтеграції натівських ракет до вже наявних у ЗСУ радянських ЗРК. Як пише The New York Times, таку процедуру пройшли і ракети Patriot.

Йдеться про програму військових Сполучених Штатів FrankenSAM, покликану інтегрувати ракети класу "земля-повітря" до українських зенітно-ракетних комплексів ППО.

Вашингтон і Київ вдалися до такого кроку, оскільки в України закінчуються ракети до наявних радянських ЗРК, зазначає видання.

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Такі "гібриди" пройшли перші випробування на військових базах США. Поставки перероблених засобів очікуються вже цієї осені.

У матеріалі вказується, що раніше американці були приємно здивовані, як українські військові зуміли інтегрувати надані західні системи протиповітряної оборони з радянськими зразками.

Саму програму запустили після звернення Києва до союзників наприкінці 2022 року, коли Україна попросила допомогти знайти їй ракети до приблизно 60 установок "Бук". Зрозумівши ситуацію, що склалася з дефіцитом ракет, саме Київ запропонував переобладнати натівські ракети до старих ЗРК.

Американським інженерам для реалізації цієї ідеї знадобилося 7 місяців.

ППО України

Навесні в Україні розгорнули другий комплекс системи ППО IRIS-T. Тоді Берлін обіцяв передати Києву чотири таких ЗРК.

Всього ППО України має розгалужену систему з інтегрованими у неї як радянськими засобами, такими як С-300, так і передовими західними ЗРК - SAMP/T, Patriot, NASAMS та IRIS-T. А до кінця 2024 року Захід обіцяє "прокачати" українське небо п'ятьма Patriot.

Разом з тим росіяни неодноразово намагалися знищити установки під час масованих ударів по Україні. Одного разу ворогу навіть вдалося пошкодити Patriot під Києвом. Але система зазнала тільки незначних пошкоджень і швидко стала "у стрій".

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