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У РФ - масштабна пожежа в нафтових резервуарах "Лукойлу": горить понад 5 годин

Яна Ставська
29 жовтня 2023, 17:46
Вибух на резервуарах росіяни пояснюють "детонацією залишкових газів".
У РФ - масштабна пожежа в нафтових резервуарах 'Лукойлу': горить понад 5 годин
У країні-агресорці знову "гучно" / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео

Сьогодні вдень 29 жовтня в російській республіці Комі спалахнув нафтовий резервуар путінського "Лукойл". Після 5 годин роботи місцевої служби МНС вогонь перекинувся на сусідній резервуар.

Російські ЗМІ повідомляють про звуки вибуху, які передували загорянню першого резервуара. Він, як стверджували ЗМІ, нібито не був заповнений паливом.

відео дня

Вибух пов'язують з "роботами з очищення" і "детонацією залишкових газів".

Після 5 годин ліквідації пожежі вогонь перекинувся на сусідній резервуар, який, на відміну від першого сховища, був заповнений нафтою на висоту 5-7 м. Судячи з оприлюдненого МНС Росії відео, ліквідація пожежі ще не завершена.

У РФ вибухнули резервуари "Лукойлу" - дивіться відео:

У РФ - масштабна пожежа в нафтових резервуарах 'Лукойлу': горить понад 5 годин

Вибухи в Росії

Як писав Главред, в Краснодарському краї країни-агресорки Росії в ніч на неділю, 29 жовтня, стався вибух на території Афіпського нафтопереробного заводу.

"Гучно" в Росії було і 15 жовтня. Тоді гучні вибухи лунали у двох областях - Курській і Білгородській. Місцева влада пояснювала вибухи "роботою ППО" і закликала місцевих мешканців зберігати спокій. Після цього російське міністерство оборони повідомило, що нібито ППО Росії перехопило 27 безпілотних літальних апаратів.

А вранці 5 жовтня відразу три райони в Росії залишилися без світла. Губернатор Курської області заявив, що безпілотники атакували об'єкти інфраструктури в Суджанському, Корневському, Глушковському районах.

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війна в Україні Лукойл війна Росії та України
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