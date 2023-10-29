У РФ - масштабна пожежа в нафтових резервуарах 'Лукойлу': горить понад 5 годин

Вибух на резервуарах росіяни пояснюють "детонацією залишкових газів".

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У країні-агресорці знову "гучно" / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео

Сьогодні вдень 29 жовтня в російській республіці Комі спалахнув нафтовий резервуар путінського "Лукойл". Після 5 годин роботи місцевої служби МНС вогонь перекинувся на сусідній резервуар.

Російські ЗМІ повідомляють про звуки вибуху, які передували загорянню першого резервуара. Він, як стверджували ЗМІ, нібито не був заповнений паливом.

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Вибух пов'язують з "роботами з очищення" і "детонацією залишкових газів".

Після 5 годин ліквідації пожежі вогонь перекинувся на сусідній резервуар, який, на відміну від першого сховища, був заповнений нафтою на висоту 5-7 м. Судячи з оприлюдненого МНС Росії відео, ліквідація пожежі ще не завершена.

У РФ вибухнули резервуари "Лукойлу" - дивіться відео:

Вибухи в Росії

Як писав Главред, в Краснодарському краї країни-агресорки Росії в ніч на неділю, 29 жовтня, стався вибух на території Афіпського нафтопереробного заводу.

"Гучно" в Росії було і 15 жовтня. Тоді гучні вибухи лунали у двох областях - Курській і Білгородській. Місцева влада пояснювала вибухи "роботою ППО" і закликала місцевих мешканців зберігати спокій. Після цього російське міністерство оборони повідомило, що нібито ППО Росії перехопило 27 безпілотних літальних апаратів.

А вранці 5 жовтня відразу три райони в Росії залишилися без світла. Губернатор Курської області заявив, що безпілотники атакували об'єкти інфраструктури в Суджанському, Корневському, Глушковському районах.

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