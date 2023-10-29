"Зупинка активних бойових дій": в ГУР повідомили про нову стратегію Кремля

Кремль змінює свою стратегію в ході війни з Україною. Зараз Росія концентрується на збільшенні виготовлення ракет та дронів для ударів по Україні взимку.

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У ГУР попередили про новий задум Кремля / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, Міноборони РФ

Представник ГУР МО Андрій Черняк поділився інформацією про зміни у стратегії росіян під час повномасштабного вторгнення в Україну. Він зауважив, що росіяни, стикаючись з опором, змінили свої плани, відмовившися від ідеї "Києва за три дні" на користь планів взяти під контроль адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Про це він заявив в інтерв'ю 24 каналу.

Проте, навіть цей план не вдався росіянам, і вони були змушені концентрувати свої зусилля на утриманні тимчасово окупованих територій.

Представник ГУР МО наголосив на тому, що Москва намагається розірвати зв'язок між Україною та західними союзниками будь-якими доступними засобами, з метою позбавити Україну важливої підтримки.

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Черняк розповів, що Росія прагне тимчасово припинити активні бойові дії, щоб нагромадити сили. Проте її ціль щодо знищення України залишається незмінною.

"Ослаблений агресор прагне заморозити лінію фронту, щоб зібрати нову армію та накопичити озброєння, оскільки глобальний план Москви із завоювання України та знищення нашого народу не змінився, як і мета Кремля відреставрувати жахливу терористичну російську імперію", – сказав він.

За словами представника розвідки, Росії потрібно приблизно 10 років, щоб відновити свій наступальний військовий потенціал, який був значно обмежений завдяки діям ЗСУ. Проте Черняк підкреслив, що Збройні Сили України не допустять, щоб окупанти використали цей час.

Зараз росіяни, за словами Черняка, намагаються збільшити виробництво дронів та ракет з метою подальших атак на критичну інфраструктуру.

"Однак Сили Оборони проводять постійну роботу над сповільненням цього процесу. Так, третина підприємств ракетної галузі Росії перебуває у зоні досяжності невідомих безпілотників, що систематично атакують ці військові об'єкти", – резюмував він.

Війна Росії проти України - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в армії Росії виникає етнічна напруга між представниками тувинської нації та росіянами. За даними, одержаними від українських джерел на передовій, військовослужбовці тувинського походження, які служать в рядах російської армії, часто вступають в конфлікти з росіянами.

Водночас, за кількістю втрат, битва при Авдіївці в Донецькій області є найсерйознішою поразкою для російських військ. Втрати противника оцінюються на майже 6,5 тисяч осіб, було повністю знищено 100 танків, а також майже 250 одиниць іншої бронетехніки.

Також, як розповів ветеран російсько-української війни, майор ЗСУ Олексій Гетьман, російські окупанти намагаються захопити Авдіївку і кидають туди величезну кількість живої сили і техніки. Настільки потужних атак не було за 9 років війни в Україні.

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