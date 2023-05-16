Перший італійсько-французький ЗРК SAMP/T вже в Україні - La Stampa

Перший італійсько-французький зенітно-ракетний комплекс SAMP/T, який є системою протиповітряної оборони дальньої дії, вже прибув в Україну.
Як повідомляє італійське видання La Stampa, його обслуговуванням займатимуться 20 місцевих спеціалістів.
Протиракетна система оборони SAMP/T призначена для захисту поля бою та важливих об'єктів від крилатих ракет, пілотованих і безпілотних літальних апаратів і тактичних балістичних ракет.
SAMP/T може знищувати ворожі літаки на дальності від 3 км до 100 км і балістичні ракети на дальності від 3 км до 25 км, висота ураження – до 25 км.
Дивіться відео, як працює ЗРК SAMP/T:
ЗРК SAMP/T для України
У січні в Італії уряд ухвалив рішення про передачу Україні батареї зенітно-ракетного комплексу SAMP/T, яка здатна збивати балістичні ракети. "Зелене світло" було дано за вказівкою прем'єр-міністра Джорджії Мелоні.
Також повідомлялося, що разом з комплексом протиповітряної оборони SAMP/T Україна отримає 700 зенітних ракет. Таке рішення ухвалила Італієя та Франція.
Системи SAMP-T - що про них відомо
Комплекси ППО SAMP-T - найкраща військова техніка Франції та Німеччини в області протиповітряної та протиракетної оборони (ПРО).
Розробником і виробником комплексу є європейський консорціум Eurosam.
До складу комплексу SAMP-T входять:
- багатофункціональна РЛС типу Thompson-CSF ARABEL з фазованою антеною решіткою;
- кабіна бойового управління-FCU (Fire Control Unit), в якій розміщується апаратура системи управління, що обробляє всю інформацію про повітряну обстановку в режимі реального часу, а також дві консолі системи відображення;
- ракети "Aster-30";
- самохідні пускові установки вертикального старту на автомобільному шасі Astra / Iveco або Renault-TRM-10000 (колісна формула 8х8) з пусковими модулями на 8 боєготових ракет в транспортно-пускових контейнерах.
Установки можуть серйозно посилити захист повітряного простору України - вони здатні збивати цілі в повітрі на дальності понад 100 кілометрів і можуть перехоплювати навіть балістичні ракети.
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