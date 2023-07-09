Поставили десятки Patriot і NASAMS: НАТО накачує Вільнюс зброєю перед самітом – Reuters

В Альянсі "грають м’язами" і встановили у столиці Литви, де буде проходити захід, багато важкої техніки, зокрема системи ППО.

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НАТО перетворило Вільнюс на фортецю перед самітом/ колаж: Главред, фото: Вікіпедія, УНІАН

Щоб забезпечити безпеку під час проведення саміту НАТО у столиці Литви Вільнюсі, країни-члени Альянсу спрямували у місто передові системи протиповітряної оборони та іншу важку техніку.

Про це повідомляє Reuters. У виданні зазначають, що Вільнюс напередодні саміту буквально перетворили у фортецю.

Для охорони саміту, який відбудеться 11-12 липня, 16 союзників по Альянсу направили загалом близько тисячі військових. Саміт відбуватиметься за 151 км від країни-агресорки Росії та за 20 км – від Білорусі.

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Деякі союзники також надали передові системи ППО, яких бракує у країнах Балтії. Так, Німеччина розгорнула 12 пускових установок Patriot, які можуть збивати балістичні і крилаті ракети, а також бойові літаки.

Вісім систем Patriot, які були спрямовані у бік російського Калінінграда, були помічені у Вільнюському аеропорту. Крім цього, дві такі установки "дивилися" у бік Білорусі. Зазначається, що ці пускові установки запрацювали з ранку 7 липня.

Також Іспанія доставила у Вільнюс систему ППО NASAMS, а Франція відправила самохідні гаубиці Caesar. Крім цього, Франція, Фінляндія і Данія базують в Литві військові літаки, а Британія та Франція надають засоби боротьби з дронами.

Але й на цьому оснащення міста технікою для захисту безпеки не завершується. У місті базуватимуться вертолітні сили спецоперації, які відправили Німеччина і Польща. Передбачається також захист від потенційних хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних атак – усе необхідне обладнання для нього надіслали низка країн-членів Альянсу.

Також Литва збільшила кількість прикордонників на кордонах Білорусі та країни-агресорки Росії. З литовськими прикордонниками патрулювання будуть здійснювати також офіцери з Латвії і Польщі.

Реакція України

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк раніше відреагував на таку підготовку Вільнюсу до саміту. Він наголосив, що накачування столиці Литви такою технікою перед самітом у той час, як Україні не вистачає такої зброї для захисту від РФ – це марнославство.

"Є речі, які неможливо збагнути. Просто зараз триває велика, масштабна, кривава війна в Європі, де вирішується доля Західного світу. Водночас триває підготовка до саміту НАТО, на який збереться вище військове й політичне керівництво країн Альянсу. У той самий час військові відомства цих країн… влаштовують дивні паркетні паради власного марнославства, хизуючись певною інфантильністю", – зазначив Подоляк.

Він наголосив, що також нерозумно збирати таку велику кількість техніки разом на стратегічному об’єкті в кількох десятках кілометрів від ворожого кордону в межах досяжності артилерійського пострілу.

"Хіба стандарти НАТО передбачають скупчення техніки на мільярди доларів на відстані однієї руки від диверсійно-розвідувальної групи? Чи це свого роду сигнал: "Усе одно ми ніколи не будемо воювати, тож можемо дозволити собі безпечну поведінку"? Що ж, тоді нагадаю: просто зараз є місця, де цій техніці знайдуть краще застосування", – додав радник голови ОП.

Саміт НАТО 11-12 липня

Президент Литви Гітанас Науседа заявив про те, що на саміті НАТО, що відбудеться у Вільнюсі, вдасться домовитися про такі зобов'язання перед Україною, які її не розчарують. Литовський очільник висловив надію, що президент України Володимир Зеленський після приїзду до Вільнюса "обов'язково отримає, можливо, не все з того, що він очікує у своїх планах – максимум, але вже точно отримає багато чого".

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна отримає "багаторічний пакет допомоги" під час саміту НАТО. Він стане одним з трьох головних рішень, прийнятих по Україні під час саміту.

Стало відомо, що Німеччина готується подати на відстрочку у вступі України до НАТО через побоювання, що цей крок може привести Альянс до війни із країною-агресоркою Росією. Як повідомило джерело в Альянсі, що Берлін використає щорічний саміт НАТО у Литві цього тижня, щоб закликати інших зосередитися на гарантіях безпеки, а не на пропозиціях щодо членства України.

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