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Українці докорінно змінили свій раціон: чого стали їсти набагато менше

18 лютого 2022, 16:42

У харчування місцевих жителів стало набагато менше цукру, картоплі і хліба.

Їжа
Їжа на українських столах стала дещо іншою, ніж раніше / pixabay.com

Державна служба статистики України оприлюднила інформацію про споживання продуктів харчування у місцевих домогосподарствах за 9 місяців 2021 року, пише РБК-Україна.

Зазначається, що за цей період серед українців впало споживання цукру, соняшникової олії, картоплі та хліба.

За даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств, у розрахунку на одну особу споживання м'яса та м'ясопродуктів становило 5,1 кг на місяць. Це стільки ж, як і рік тому. Така ж ситуація з рибою і рибопродуктами - вони залишилися на рівні 1,3 кг.

А ось споживання молока і молочних продуктів зросло з 19,8 до 18,9 кг, споживання яєць скоротилося з 20 до 19 штук на місяць.

Впало і споживання цукру - з 2,5 кг до 2,3 кг, соняшникової олії - з 1,4 кг до 1,3 кг, картоплі-5,9 кг до 4,7 кг, хліба з 8,0 кг до 7,6 кг на місяць.

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Крім того, споживання овочів знизилося з 9,2 до 9,1 кг, фруктів, ягід, горіхів, винограду зросло з 3,5 кг 3,6 кг.

Ціни на продукти в Україні

З початку року в Україні різко подорожчали овочі та яловичина. Зростання в межах 1% зафіксовано також в цінах на батон, житньо-пшеничний хліб, макаронні вироби, вівсяну і гречану крупу. При цьому середня вартість свинини і курки, навпаки, знизилася.

Також ціни на цукор у лютому в Україні рекордно зросли незважаючи на те, що в січні 2022 року ціна на цей продукт впала до 25,78 гривень. У 2021 році цукор став одним з продуктів-рекордсменів по зростанню ціни.

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