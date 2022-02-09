В Україні ціни на продукти зросли на 14,5% за рік: що подорожчало найбільше

Ціни на продукти в Україні зросли на 14,5% за рік/ УНІАН

Середні ціни на продукти харчування в Україні у січні 2022 року зросли на 14,5% у порівнянні з січнем 2021-го.

Така цифра перевищує рівень інфляції за рік, який становив 10%. Про це йдеться у даних Державної служби статистики України.

Рекордсменами із подорожчання стали соняшникова олія (її ціна за рік зросла на 34,2%), овочі (подорожчали на 27,5%), цукор (на 22,8%) і хліб (на 19,6%).

Далі список продуктів, які зросли у ціні, виглядає так:

масло – на 14,2%,

м'ясо і м'ясопродукти – на 14,2%,

молоко – на 12,8%,

макаронні вироби – на 10,8%,

сир і твердий сир – на 10,1%,

риба і рибопродукти – на 9,2%,

яйця – на 7,1%.

У той же час фрукти подешевшали на 8,4%.

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У порівнянні з груднем минулого року, у січні 2022-го споживчі ціни в Україні загалом зросли на 1,3%. Ціни на продукти харчування збільшилися на 2,6%.

При цьому за місяць найбільше у ціні зросли:

овочі – на 20,5%,

яйця – 3,9%,

фрукти – 2,5%,

хліб – 1,9%,

молоко – 1,5%,

хлібопродукти – 1,3%,

м'ясо і м’ясопродукти – 1,3%,

масло – 1%.

Раніше повідомлялося, що від початку року в Україні різко подорожчали овочі та яловичина. Зростання в межах 1% зафіксовано також в цінах на батон, житньо-пшеничний хліб, макаронні вироби, вівсяну і гречану крупу. При цьому середня вартість свинини і курки, навпаки, знизилася.

Також ціни на цукор у лютому в Україні рекордно зросли, незважаючи на те, що в січні 2022 року ціна на цей продукт зменшилася до 25,78 гривень. У 2021 році цукор став одним з продуктів-рекордсменів по зростанню ціни.

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