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Від початку року в Україні різко подорожчали овочі та яловичина

8 лютого 2022, 19:22

Зростання в межах 1% зафіксовано також в цінах на батон, житньо-пшеничний хліб, макаронні вироби, вівсяну і гречану крупу.

Магазин, Продукти
Які продукти подорожчали найбільше з початку року / ua.depositphotos.com

Від початку поточного року до початку лютого в Україні найбільше здорожчали овочі та м'ясо яловичини. При цьому середня вартість свинини і курки, навпаки, знизилася.

За інформацією моніторингу цін у сегменті харчових продуктів, оприлюдненого Міністерством економіки, з 1 січня найпомітніше подорожчали такі товари:

  • морква – на 2,3% (16,24 грн / кг);
  • яловичина - на 1,7% (215,27 грн / кг);
  • білокачанна капуста - на 1,5% (21,06 грн/кг).

Зростання в межах 1% зафіксовано також у цінах на батон, житньо-пшеничний хліб, макаронні вироби, вівсяну і гречану крупу, пшоно, курячі яйця категорії С1, вершкове і соняшникову олію, цукор-пісок і картоплю.

У той же час середня вартість свинини знизилася на 4,5% (110,13 грн/кг), а курячої тушки – на 1,5% (73,37 грн/кг). Незначно подешевшали (до 1%) пшеничне борошно, пастеризоване молоко жирністю до 2,5%, сметана жирністю до 15%, ріпчаста цибуля.

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Раніше Главред писав про те, що за прогнозом експертів, в новому році варто очікувати подорожчання цукри, попри рекордне зростання цін у 2021 році. Як каже керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин, вартість цукру в 2022 році підвищиться як мінімум на 20%.

Нагадаємо, в Україні лідером подорожчання залишається соняшникова олія. З 42 грн за літр на кінець минулого року в травні нинішнього середня ціна продукту підскочила до рекордних 62,57 грн/літр. Це відбувається на тлі надмірної пропозиції продукту в країні: обсяги виробництва олії в Україні в 15 разів перевищують обсяг споживання.

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