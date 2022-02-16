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В Україні різко подорожчав популярний овоч

16 лютого 2022, 14:58

Причина подорожчання - скорочення пропозиції на ринку.

Овочі
Овочі "злітають" в ціні / ua.depositphotos.com

В Україні різко подорожчав буряк. За тиждень він досягла в ціні 10-15 грн / кг, що в середньому на 13% дорожче, ніж раніше. В цілому за рік буряк подорожчав в 2,5 рази.

Як повідомляє EastFruit, головною причиною подорожчання стало скорочення пропозиції столового буряка на ринку.

"На сьогоднішній день багато виробників вже фактично завершили продажі даного коренеплоду, а багато призупинили продажі до квітня. Також на поточному тижні істотно скоротилися поставки імпортного столового буряка виробництва Польща, що в свою чергу надало підтримку цінам на місцеві коренеплоди", - сказано в повідомленні.

Крім того, відомо, що буряк активно закуповують як оптові компанії, так і роздрібні мережі.

"На сьогоднішній день столовий буряк в Україні вже коштує в середньому в 2,5 рази дорожче, ніж в аналогічний період минулого року. Однак при цьому учасники ринку не виключають, що тенденція зростання цін може бути тимчасовим явищем. На їхню думку, подальше подорожчання може мотивувати фермерів почати розпродаж буряків зі сховищ, що призведе до збільшення поставок і, як результат, до зниження відпускних цін в даному сегменті", - додали експерти.

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Ціни на продукти в Україні

З початку року в Україні різко подорожчали овочі та яловичина. Зростання в межах 1% зафіксовано також в цінах на батон, житньо-пшеничний хліб, макаронні вироби, вівсяну і гречану крупу. При цьому середня вартість свинини і курки, навпаки, знизилася.

Також ціни на цукор у лютому в Україні рекордно зросли незважаючи на те, що в січні 2022 року ціна на цей продукт впала до 25,78 гривень. У 2021 році цукор став одним з продуктів-рекордсменів по зростанню ціни.

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