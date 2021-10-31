На Полтавщині сталася масштабна ДТП за участю дітей

Всі постраждалі в лікарні / НПУ

Вранці в останній день жовтня на трасі Київ-Харків у Полтавській області трапилася страшна аварія. Зіткнулися бус з пасажирами і дві вантажівки. В результаті були госпіталізовані п'ятеро постраждалих, серед них і діти

За даними відділу комунікації поліції регіону, учасниками ДТП стали бус Ford Transit, Вантажівки Renault і DAF. Постраждалими виявилися пасажири буса-дві жінки, 1983 і 1987 років народження і троє неповнолітніх дітей – 2014, 2009, 2015 р.н. вони потрапили в лікарню з травмами різного ступеня тяжкості.

За фактом ДТП порушено кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості у постраждалих.

Винним у тому, що трапилося, загрожує покарання у вигляді штрафу (двісті-п'ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян), до двох років виправних робіт, шести місяців арешту або до трьох років ув'язнення, одночасно з позбавленням права керувати авто (на строк до 3 років) або без нього.

Нагадаємо, нещодавно в Харкові на перехресті проспектів Героїв Сталінграда і Гагаріна сталася масштабна ДТП, жертвою якого стала одна людина - 58-річний водій Chevrolet Aveo загинув на місці. Ще троє пасажирів автомобілів-учасників аварії отримали травми різного ступеня тяжкості. Також раніше стало відомо, що батьки винуватця в ДТП в розлученні. Батько нібито працює на Благовіщенському ринку і страждає алкогольною залежністю, а ось мати живе в Австралії і містить сина. Саме вона і подарувала йому дорогу іномарку.