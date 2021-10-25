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Моторошна ДТП в Одесі: водій елітної іномарки на смерть збив дитину

25 жовтня 2021, 16:42

Травми виявилися настільки важкими, що хлопчик помер на місці трагедії ще до приїзду медиків.

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Водій був тверезий / НПУ

Напередодні, 24 жовтня, в Одесі сталося смертельна ДТП. 37-річний житель Одеського району на Dodge Charger збив дитину в селі Струмок. В результаті, 10-річний хлопчик помер.

За даними пресслужби Нацполіції, хлопчик їхав на велосипеді по дорозі. Від отриманих травм хлопчик помер на місці трагедії ще до приїзду медиків.

Тим часом, експертиза показала, що водій був тверезий.

Як пише "Сьогодні", речник поліції Одеської області Любов Гордієвська розповіла, що дитина здійснила поворот прямо перед машиною.

"Зі слів водія відомо, що дитина на велосипеді повертала, здійснюючи маневр прямо перед автомобілем. Після цього І сталося ДТП. В ході слідства буде встановлена правдивість цих даних. Призначені експертизи, які дадуть відповідь, в тому числі і на питання про те, якою була швидкість автомобіля", - сказала спікер.

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Справа розслідується за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Нагадаємо, раніше у страшній аварії на Херсонщині причиною якої став 15-річний підліток, загинули чотири людини. Ще двоє пасажирів фатального авто отримали травми різного ступеня тяжкості.

Також раніше жахлива трагедія трапилася в Івано-Франківській області. У Калуші о 19: 40 мотоцикліст на шаленій швидкості влетів у матір і маленьку дитину, які переходили дорогу по "зебрі". Від удару 6-річна дівчинка померла дорогою до лікарні, а мотоцикліст не зупинився і не повернувся на місце ДТП.

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ДТП в Одесі
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