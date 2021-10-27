ДТП у Харкові: батько винуватця зробив першу заяву про трагедію

Батько каже, що за кермом була інша людина / НПУ

Батько нібито винного у смертельній ДТП у Харкові - 16-річного Миколи Харківського - вперше висловився про вчорашню трагедію.

Михайло Харківський дав коментар журналісту видання Kharkiv Today.

Ще на початку розмови чоловік звинуватив представників ЗМІ в спробі зайнятися чорним піаром, а також попросив суспільство зрозуміти його як батька.

"Вся інформація, яка викладена в інформаційному середовищі, спрямована на те, щоб зробити з колі злочинця. У машині було ще троє людей, і один з цих чоловік був за кермом. Ніхто не хотів його залучати і шукати. Мій син з місця події нікуди не подівся. Може бути і Микола, а може бути і не Микола був за кермом", - сказав батько водія-підлітка.

Чоловік не виправдовує свого сина і всіх причетних до ДТП в тому, що сталося.

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Також Михайло Харківський запитав "чому не було викладено хорошого відео і сказали про людину тільки погане".

"Нічого не наводить на думку про те, що це все спланована акція? У нього пробита "башка", в якій жахлива дірка, і я намагався залишити його в невідкладній, у мене нічого абсолютно не вийшло", - сказав батько водія Infiniti. Разом з цим не відповів на питання, хто є справжнім власником іномарки. Хоча спростував інформацію про подачу батьками підлітка заяви про викрадення автомобіля.

"Ця заява була подана офіційно, з батьків ніхто цього не заявляв. Заява була, так, я розмовляв зі слідчим", - сказав Харківський-старший.

Нагадаємо, напередодні ввечері в Харкові на перехресті проспектів Героїв Сталінграда і Гагаріна сталася масштабна ДТП, жертвою якого стала одна людина - 58-річний водій Chevrolet Aveo загинув на місці. Ще троє пасажирів автомобілів-учасників аварії отримали травми різного ступеня тяжкості.

Також раніше стало відомо, що батьки винуватця в ДТП в розлученні. Батько нібито працює на Благовіщенському ринку і страждає алкогольною залежністю, а ось мати живе в Австралії і містить сина. Саме вона і подарувала йому дорогу іномарку.

Крім того, відомо, що це не перший випадок, коли нібито даний підліток потрапляє в поле зору місцевих жителів через свою скандальну і неадекватну поведінку. У Мережі пишуть, що ще в 14 років він розстріляв жінку з дитиною.