ДТП у Харкові: з'явилися подробиці про стан постраждалих

Всі постраждалі в лікарні / соцмережі

Напередодні ввечері в Харкові на перехресті проспектів Героїв Сталінграда і Гагаріна сталася масштабна ДТП, жертвою якої стала одна людина - 58-річний водій Chevrolet Aveo загинув на місці. Ще троє пасажирів автомобілів-учасників аварії отримали травми різного ступеня тяжкості.

Як пише РБК-Україна, за словами заступника мера міста Світлани Горбунової-Рубан, водій Infiniti - машини-винуватця в трагедії - 16-річний хлопець сильно не постраждав. Медики надали йому допомогу амбулаторно, після чого він поїхав додому.

Однак інші постраждалі через водія Infiniti пасажири досі в лікарні. У всіх трьох людей множинні травми.

"Постраждав хлопець 19 років - закрита черепно-мозкова травма, струс мозку, забій голови, вивих плеча, забій тулуба. На лікуванні", - сказала Рубан.

Крім того, відомо, що у 16-річної дівчини закритий перелом лівого стегна, забій м'яких тканин голови і тулуба.

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У хлопця 19 років закрита черепно-мозкова травма, струс мозку, забій голови, шиї і закритий перелом ключиці.

читайте такожСтрашна ДТП у Харкові: що відомо про винуватця аваріїНагадаємо, раніше стало відомо, що батьки винуватця в ДТП в розлученні. Батько нібито працює на Благовіщенському ринку і страждає алкогольною залежністю, а ось мати живе в Австралії і містить сина. Саме вона і подарувала йому дорогу іномарку.

Крім того, відомо, що це не перший випадок, коли нібито даний підліток потрапляє в поле зору місцевих жителів через свою скандальну і неадекватну поведінку. У Мережі пишуть, що ще в 14 років він розстріляв жінку з дитиною.