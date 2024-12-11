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Українцям почала надходити "тисяча Зеленського": скільки людей отримали виплати

Маріна Фурман
11 грудня 2024, 13:06
247
"Тисячу Зеленського" почали виплачувати 10 грудня.
тысяча, Зеленский
Українці почали отримувати кошти в межах програми "Зимова єПідтримка" / Колаж: Главред, фото УНІАН

Коротко:

  • Українці почали отримувати тисячу "Зимової єПідтримки"
  • Станом на 11 грудня кошти надійшли вже 1,8 млн дорослих та 520 тис. дітей

У вівторок, 10 грудня, українцям почали надходити виплати за програмою "Зимова єПідтримка". Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

Як зазначила заступниця міністра економіки Надія Бігун під час телемарафону, "вчора ввечері почалися перші виплати".

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"Оскільки в нас є термін 10 робочих днів від дати заявки, відповідно вчора почалися виплати для людей, які подали заявку 1 грудня. Це 2,4 млн осіб. Відповідно зараз ці виплати тривають", - розповіла вона.

Тим часом перша віцепрем'єр-міністерка — міністерка економіки Юлія Свириденко заявила, що багатьом українцям "тисяча Зеленського" допоможе легше пережити зимовий період - сплатити комунальні, придбати ліки чи покрити інші поточні витрати. Ті, хто не потребує допомоги від держави, можуть не оформлювати заявки або спрямувати кошти на ЗСУ.

"Ворог не полишає намірів завдати страждань українцям. Через програму "Зимова єПідтримка" уряд надає допомогу громадянам у складні часи.", — підкреслила вона.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров також підтвердив, що українці почали отримувати "тисячу Зеленського".

За його даними, станом на 11 грудня кошти надійшли вже 1,8 млн дорослих та 520 тис. дітей.

"Тисяча Зеленського" - що відомо

Нагадаємо, 1 грудня 2024 року стартувала програма "Зимова єПідтримка". Кожен українець може отримати 1000 грн на віртуальну картку через "Дію", "Укрпошту" або банки-партнери.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, українці, які не мають додатку "Дія", зможуть отримати тисячу гривень "Зимової єПідтримки" через банки.

Як писав Главред, кошти можна витратити на комунальні послуги, ліки, медичні послуги, освіту, транспорт і благодійність, включаючи донати на ЗСУ. Заявку можна подати через до лютого 2025 року, а кошти використати до кінця 2025 року.

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Міністерство економіки України — колишнє міністерство України, центральний орган виконавчої влади України. 9 грудня 2010 року реорганізоване в Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

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