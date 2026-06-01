Українців в ЄС можуть позбавити захисту: ЗМІ дізналися, кого торкнуться зміни

Перш за все в європейських країнах занепокоєні напливом чоловіків призовного віку.

У країнах Європейського Союзу обговорюють питання позбавлення деяких українських чоловіків призовного віку тимчасового захисту після 2027 року. Про це пише видання Euractiv.

До березня наступного року ще діятиме Директива ЄС про тимчасовий захист, яка поширюється на усіх громадян України. Але вже зараз, згідно з внутрішнім документом Ради ЄС, розглядаються варіанти продовження тимчасового захисту зі звуженням його сфер.

Зокрема, мова йде про "виключення чоловіків призовного віку" або тих, хто залишив Україну нелегально. Якщо це рішення затвердять, обмеження торкнуться лише нових заявників, які звертатимуться за захистом.

Уряди кількох європейських країн вже висловили стурбованість, що в ЄС серед новоприбулих зростає частка українців призовного віку. Тому чиновники вважають, що систему тимчасового захисту треба переглянути.

Главред писав, що за словами народного депутата від "Слуги народу" та члена комітету з економічного розвитку Богдана Кицака, українці, які перебувають за кордоном, найімовірніше, шукатимуть способи залишитися в Європі, навіть якщо влада спробує стимулювати їхнє повернення.

Якщо окремі європейські країни почнуть активно співпрацювати з Україною у питанні повернення чоловіків, це призведе до того, що українці просто переїжджатимуть до більш "безпечних" для них держав.

Нагадаємо, Главред писав, що Німеччина підтримує зусилля України щодо збереження мобілізаційного та людського ресурсу, тому в Берліні готують механізми для повернення українських біженців на батьківщину.

Раніше у Єврокомісії заявили, що питання про повернення українських чоловіків призовного віку, які перебувають під тимчасовим захистом, наразі не стоїть на порядку денному ЄС.

Напередодні стало відомо, що українські чоловіки, які перебувають у Німеччині чи інших державах ЄС, можуть бути повернуті на батьківщину лише за рішенням місцевих органів влади.

Про джерело: Euractive Euractiv — це онлайн-ЗМІ, що спеціалізується на політиці ЄС. Засноване у 1999 році, штаб-квартира знаходиться в Брюсселі. Висвітлює рішення та політику Євросоюзу, роботу інститутів ЄС, економіку, енергетику, технології та міжнародні відносини. Працює як вузькоспеціалізоване політичне медіа. Має мережу журналістів у різних країнах Європи (близько 50 редакторів).

