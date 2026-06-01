Сонце різко змінило активність: прогноз магнітних бур на 1–3 червня 2026 року

Учені назвали дні, коли метеозалежним людям можна не хвилюватися.

Прогноз космічної погоди на 1–3 червня: бур не очікується / Ілюстрація: штучний інтелект (ChatGPT)

Читайте у матеріалі:

Супутник GOES-18 підтвердив спокійний стан сонячної активності

Слабкі коливання 3 червня ніяк не вплинуть на самопочуття людей

Вчені оновлюють дані про космос кожні три години

У період з 1 по 3 червня 2026 року значної сонячної та геомагнітної активності не прогнозується. Про це свідчить прогноз Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA SWPC).

Рівень геомагнітних коливань (індекс Kp) перебуватиме в межах до 4, що нижче порогу слабких магнітних бур класу G1. Це означає, що помітних магнітних штормів і серйозного впливу на енергосистеми та супутники не очікується.

Також, за даними супутника GOES-18, упродовж останньої доби та у прогнозовані дні не фіксується значущої сонячної радіаційної активності. Імовірність виникнення навіть слабких радіаційних бур рівня S1 оцінюється максимум у 5% на початку періоду та знижується до 1% до 3 червня.

У сфері радіозв'язку можливі лише незначні перешкоди рівня R1–R2 (25% ймовірності 1–2 червня), які до 3 червня також знижуються.

Зокрема, 3 червня очікуються слабкі магнітні коливання з К-індексом 3–4, що відповідає зеленому та жовтому рівням геомагнітної активності. Такі коливання вважаються незначними і не здатні істотно вплинути на самопочуття людей. Фахівці зазначають, що подібний рівень активності зазвичай проходить практично непомітно навіть для більшості людей.

Фахівці підкреслюють, що сонячна активність загалом залишається спокійною, а космічна погода у зазначені дні не становить загрози для техніки та інфраструктури на Землі.

Втім, прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день вперед, інші ж — лише орієнтовні.

Як повідомляє Meteoagent, перші три дні червня пройдуть під знаком повного затишшя. Земній магнітосфері нічого не загрожує, оскільки Сонце не виробляло великих спрямованих викидів плазми в бік нашої планети.

На 1-3 червня K-індекс становитиме два бали, а стан магнітосфери вчені оцінюють як спокійний (зелений рівень).

Прогноз геомагнітної активності / meteoagent.com

Повноцінна магнітна буря (клас G1) фіксується лише тоді, коли планетарний K-індекс досягає або перевищує 4–5 балів. Поточний показник 2 вважається природним, фоновим рівнем.

Таким чином, метеозалежним людям у цей триденний період переживати нема про що — космічна погода не вплине на самопочуття і не викличе збоїв у роботі електроніки.

Найближчий легкий сплеск активності (до К-індексу 4, жовтий рівень) Meteoagent прогнозує на 4 червня, а більш серйозна помірна буря (К-індекс 5–6) очікується в середині місяця, приблизно 11–12 червня.

Що робити під час магнітної бурі

Як повідомляє Главред, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтесь правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

Про джерело: NOAA SWPC Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA SWPC) працює цілодобово та збирає дані з безлічі наземних телескопів і супутників (включно з запущеними апаратами на кшталт GOES, DSCOVR та новітніми обсерваторіями SOLAR-1/SWFO-L1, які знаходяться в точці Лагранжа L1 між Землею та Сонцем). Фахівці стежать за трьома основними загрозами: геомагнітні бурі — виникають через викиди корональної маси Сонця, коли хмари плазми долітають до Землі;

сонячні радіаційні бурі — потоки прискорених протонів, небезпечні для космонавтів та електроніки;

радіозатемнення (Radio Blackouts) — рентгенівське випромінювання від спалахів, що миттєво іонізує іоносферу Землі на освітленій стороні. Космічна погода впливає не на дощ чи сніг, а на критично важливі технології. Прогнози SWPC використовують: Енергетичні компанії. Сильні бурі можуть наводити геоіндукційні струми в лініях електропередач, що загрожує виходом з ладу трансформаторів і масштабними блекаутами (як це було в Квебеку в 1989 році). Авіація. Під час радіаційних бур авіакомпанії змінюють маршрути трансполярних рейсів, щоб захистити екіпаж і пасажирів від радіації та уникнути втрати КВ-радіозв'язку. Супутникові оператори та GPS. Сонячна активність роздуває верхні шари атмосфери, збільшуючи гальмування низькоорбітальних супутників (у 2022 році через це SpaceX одразу втратила близько 40 апаратів Starlink). Крім того, бурі викликають збої в роботі точної GPS-навігації. НАСА. Для забезпечення безпеки астронавтів на Міжнародній космічній станції та під час підготовки місячних місій "Артеміда". Щоб звичайній людині або бізнесу було простіше зрозуміти рівень загрози, у SWPC розробили п'ятибальні шкали, аналогічні шкалам ураганів або землетрусів: G-шкала (Geomagnetic Storms): від G1 (слабка буря) до G5 (екстремальна буря, здатна зруйнувати енергомережі);

S-шкала (Solar Radiation): від S1 до S5 для оцінки радіаційної загрози;

R-шкала (Radio Blackouts): від R1 до R5 для оцінки рівня блокування радіозв'язку. SWPC є офіційним цивільним джерелом попереджень для США та всього світу. При цьому центр працює у найтіснішій співпраці зі своїми військовими колегами — 557-м метеорологічним крилом Військово-повітряних сил США, забезпечуючи сумісність даних для захисту як комерційних, так і оборонних космічних систем.

