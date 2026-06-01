Аварійні відключення повернулися: без світла залишилися тисячі жителів Полтавщини

Що повідомив Дяківнич:
- Через аварійне відключення без світла залишилися тисячі абонентів
- Фахівці працюють над відновленням електропостачання
1 червня у Полтавській громаді сталося аварійне відключення електропостачання. Про це у Telegram повідомив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.
За його даними, без світла залишилися понад 6,5 тисяч фізичних та 548 юридичних абонентів. Що стало причиною аварійних відключень наразі офіційно не повідомляють.
"Фахівці АТ Полтаваобленерго вже працюють над відновленням електропостачання", - додав очільник Полтавської ОВА.
Водночас у Полтаваобленерго зазначили, що попри аварійну ситуацію застосування графіка погодинних відключень електроенергії у Полтавській області сьогодні не прогнозується.
Коли Україна може повернутися до графіків відключень світла - думка експерта
Главред писав, що за словами директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка, влітку українська енергосистема може зіткнутися з дефіцитом до 2 ГВт у пікові години, що призведе до відключень світла.
Найбільше ризикують Харків, Одеса та Київ. При цьому сценаріїв розвитку подій може бути три - оптимістичний, песимістичний і базовий. Який із них реалізується, залежить від двох ключових факторів: тривалості спеки та інтенсивності російських ударів по енергоінфраструктурі.
Останні новини Полтави та області
Нагадаємо, Главред писав, що 31 травня над Кременчуцьким водосховищем зафіксували смерч. Рідкісне природне явище спостерігали жителі села Максимівка.
Нещодавно, 25 травня, Росія атакувала Полтавську область дронами. Ворожий безпілотник влучив по території приватного домоволодіння, з-під завалів рятувальники дістали жінку.
Раніше військові правоохоронці Полтавського зонального відділу ВСП спільно з працівниками Національної поліції затримали військовослужбовця Віталія Чепурка, відомого як "Полтавський палій".
Про персону: Віталій Дяківнич
Віталій Дяківнич - начальник Полтавської обласної військової адміністрації, який раніше був головою Миргородської районної державної адміністрації.
