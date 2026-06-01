Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Енергетика

Аварійні відключення повернулися: без світла залишилися тисячі жителів Полтавщини

Анна Косик
1 червня 2026, 12:53
google news Підпишіться
на нас в Google
Спеціалісти працюють над тим, щоб повернути світло мешканцям області.
отключения света
У Полтавській області у деяких місцевих жителів зникло світло / Колаж: Главред, фото: pxhere.com, УНІАН

Що повідомив Дяківнич:

  • Через аварійне відключення без світла залишилися тисячі абонентів
  • Фахівці працюють над відновленням електропостачання

1 червня у Полтавській громаді сталося аварійне відключення електропостачання. Про це у Telegram повідомив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

За його даними, без світла залишилися понад 6,5 тисяч фізичних та 548 юридичних абонентів. Що стало причиною аварійних відключень наразі офіційно не повідомляють.

відео дня

"Фахівці АТ Полтаваобленерго вже працюють над відновленням електропостачання", - додав очільник Полтавської ОВА.

Водночас у Полтаваобленерго зазначили, що попри аварійну ситуацію застосування графіка погодинних відключень електроенергії у Полтавській області сьогодні не прогнозується.

сообщение полтаваобленерго
Повідомлення Полтаваобленерго / фото: скріншот

Коли Україна може повернутися до графіків відключень світла - думка експерта

Главред писав, що за словами директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка, влітку українська енергосистема може зіткнутися з дефіцитом до 2 ГВт у пікові години, що призведе до відключень світла.

Аварійні відключення повернулися: без світла залишилися тисячі жителів Полтавщини
Черги відключень світла / Інфографіка: Главред

Найбільше ризикують Харків, Одеса та Київ. При цьому сценаріїв розвитку подій може бути три - оптимістичний, песимістичний і базовий. Який із них реалізується, залежить від двох ключових факторів: тривалості спеки та інтенсивності російських ударів по енергоінфраструктурі.

Останні новини Полтави та області

Нагадаємо, Главред писав, що 31 травня над Кременчуцьким водосховищем зафіксували смерч. Рідкісне природне явище спостерігали жителі села Максимівка.

Нещодавно, 25 травня, Росія атакувала Полтавську область дронами. Ворожий безпілотник влучив по території приватного домоволодіння, з-під завалів рятувальники дістали жінку.

Раніше військові правоохоронці Полтавського зонального відділу ВСП спільно з працівниками Національної поліції затримали військовослужбовця Віталія Чепурка, відомого як "Полтавський палій".

Читайте також:

Про персону: Віталій Дяківнич

Віталій Дяківнич - начальник Полтавської обласної військової адміністрації, який раніше був головою Миргородської районної державної адміністрації.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Полтавщина новини Полтави Полтавська область відключення світла Відключення світла в Полтаві відключення світла Полтавська область
Новини партнерів

Головне за день

Більше
ТЦК можуть розформувати: в Україні готують реформу війська

ТЦК можуть розформувати: в Україні готують реформу війська

15:15Україна
Поцілили просто по лікарні: росіяни цинічно обстріляли медзаклад на Сумщині

Поцілили просто по лікарні: росіяни цинічно обстріляли медзаклад на Сумщині

14:51Україна
Путін втратив шанс укласти мирну угоду, в РФ заговорили про кінець війни - ЗМІ

Путін втратив шанс укласти мирну угоду, в РФ заговорили про кінець війни - ЗМІ

14:39Війна
Реклама

Популярне

Більше
Софія Ротару з'явилася в Києві та зізналася в коханні

Софія Ротару з'явилася в Києві та зізналася в коханні

Чому в СРСР спецслужби носили саме шкіряні куртки: відповідь здивує багатьох

Чому в СРСР спецслужби носили саме шкіряні куртки: відповідь здивує багатьох

Карта Deep State онлайн за 1 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 1 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Трамп може покласти край війні Росії: у Forbes назвали дієвий інструмент проти Путіна

Трамп може покласти край війні Росії: у Forbes назвали дієвий інструмент проти Путіна

Доля готує щедрий подарунок: який знак зодіаку опиниться в центрі уваги в червні 2026

Доля готує щедрий подарунок: який знак зодіаку опиниться в центрі уваги в червні 2026

Останні новини

15:15

ТЦК можуть розформувати: в Україні готують реформу війська

15:00

Людей закликають мити підлогу чорним чаєм влітку – причина здивуєВідео

14:59

Чому багатоніжки з'являються в будинку: як позбутися їх раз і назавждиВідео

14:51

Поцілили просто по лікарні: росіяни цинічно обстріляли медзаклад на Сумщині

14:43

Стіни більше не мокрітимуть: простий домашній засіб допоможе вирішити проблему

Чим будуть небезпечні нові ракетні атаки Росії на Київ: Жданов – про цілі ударів і паніку в КремліЧим будуть небезпечні нові ракетні атаки Росії на Київ: Жданов – про цілі ударів і паніку в Кремлі
14:39

Путін втратив шанс укласти мирну угоду, в РФ заговорили про кінець війни - ЗМІ

14:37

"Доведеться їхати в росію". Екс-власник Дельта Банку Микола Лагун марно намагається оскаржити в суді санкції РНБО і указ Зеленського - ЗМІ

14:06

"Манкуртство": відомий режисер пройшовся по розриву Повалій із сином

14:00

Помиляється кожен другий водій: тест з ПДР з нерегульованим перехрестямВідео

Реклама
13:43

5 заборон у свято 2 червня: які прикмети та заборони не можна порушувати

13:19

Трамп може покласти край війні Росії: у Forbes назвали дієвий інструмент проти Путіна

13:14

"Дуже тяжко": помер популярний герой шоу "Хата на тата"Відео

12:53

Аварійні відключення повернулися: без світла залишилися тисячі жителів Полтавщини

12:29

ГВР та Всеукраїнська федерація рукопашного бою підписали меморандум про співпрацю

12:18

Українців в ЄС можуть позбавити захисту: ЗМІ дізналися, кого торкнуться зміни

12:07

Помилка, яку роблять майже усі: при якій температурі насправді слід прати рушники

12:04

Китайський гороскоп на завтра, 2 червня: Кролям — мстивість, Мавпам — драма

11:53

Сонце різко змінило активність: прогноз магнітних бур на 1–3 червня 2026 року

11:34

Прийде потепління, але не всюди: у яких областях затримається негода

11:34

Можна заощадити багато грошей: які прилади треба вимикати на ніч

Реклама
11:05

Україна наближає припинення вогню своїми діями на фронті – Foreign Affairs

11:04

"Казала плакати не буду": Міка Ньютон перемогла рак і вийшла на сцену через 13 роківВідео

11:03

РФ може піти у наступ на новій ділянці: є три варіанти розвитку подій

10:40

Влітку знову будуть відключення світла: названо найгірший сценарій для Києва та Одеси

10:26

Крутіше ніж по-селянськи: рецепт шикарної на смак картоплі в духовці

10:00

Аліна Гросу пишно похрестила сина і розкрила зіркових кумів — деталіВідео

09:35

Стрілянина на Оболоні в Києві: водій відкрив вогонь після суперечки на дорозі

09:23

Життя чотирьох знаків зодіаку кардинально зміниться після "блакитного місяця"

09:20

Наслідки критичні: ЗСУ двічі атакували корабель РФ в Бердянську

09:05

Діалог через тексти Айтматова: як у Києві об’єднали киргизьку класику, психологію та культурну дипломатію під час війниФото новини компанії

08:43

"Ще один удар — і українці здадуться": навіщо Росія лякає атаками на Київ

08:40

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 1 червня (оновлюється)

08:24

Україна перешкоджає просуванню окупантів на фронті, в РФ почались проблеми - ISW

08:13

Карта Deep State онлайн за 1 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:26

Одеса зазнала двох атак за ніч: є поранені та серйозні пошкодженняФото

06:42

РФ завдала масованого удару по Харкову: пошкоджено багатоповерхівки, є пораненіФото

06:41

Китай вирішив вдарити по долару: економіст Олексій Кущ попередив про небезпекуПогляд

05:30

Доленосний момент: яким знакам зодіаку пощастить у перші дні червня

05:01

В українській мові немає слова "почва": як правильно називати землю - знають не всі

04:41

Чому в СРСР спецслужби носили саме шкіряні куртки: відповідь здивує багатьох

Реклама
04:13

Дитина почне їсти ложкою сама: експерт розповіла про хитрий спосіб навчання

03:11

Жовтіють і сохнуть зав'язі огірків: як врятувати врожай одним поливом

01:54

Археологи не повірили своїм очам: на місці катастрофи знайшли унікальний скарб

31 травня, неділя
23:42

В Україні зміниться погода: у які регіони прийде раптове потепління

23:15

Скасування різкого підвищення транспортних тарифів: у Києві назвали нову ціну

22:50

Юпітер відкриває двері до успіху: кому червень 2026 року подарує рідкісний шансВідео

22:33

Чому РФ бомбила будинок у Румунії: Климовський дав прогноз щодо закінчення війниПогляд

22:27

Чому США послаблюють санкції проти РФ: Зеленський розкрив головну причину

21:49

Росія підняла в небо Ту-95: існує загроза удару крилатими ракетами

21:36

Витрата палива знижується на очах: що обов’язково має зробити кожен водійВідео

Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти