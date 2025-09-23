Рус
Читати російською
Українців попередили про зміну пенсій: хто отримає надбавки вже у вересні

Даяна Швець
23 вересня 2025, 10:21
705
Щоб оформити додаткову фінансову підтримку, необхідно подати заяву та відповідні документи до Пенсійного фонду.
Хто з пенсіонерів України отримає надбавки / Колаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • З вересня змінюється розмір пенсійних доплат
  • Пенсіонерам від 70 років додадуть кошти
  • Деякі літні люди мають пройти ідентифікацію

Уже з 1 вересня 2025 року частина українських пенсіонерів може отримати підвищені виплати, однак не всі про це знають. Однак для цього деяким громадянам потрібно буде пройти процедуру підтвердження особи, повідомляє сайт На Пенсії.

Хто отримає надбавки до пенсії?

За повідомленням Пенсійного фонду, станом на 19 серпня вже профінансовано понад 50 млрд грн пенсійних виплат. У вересні й надалі діятиме програма доплат для тих, чиї щомісячні пенсії не перевищують 10 340,35 грн.

Розмір надбавок у 2025 році виглядатиме так:

  • для пенсіонерів від 70 до 74 років — 300 грн;
  • для громадян віком 75–79 років — 456 грн;
  • для осіб від 80 років — 570 грн.
Які документи треба подати для виходу на пенсію
Які документи треба подати для виходу на пенсію / Главред - інфографіка

Заяви чи додаткові документи подавати не потрібно, адже кошти автоматично додаються до основних виплат.

Окрему допомогу зможуть отримати самотні літні люди старші за 80 років, які потребують догляду. Для цього знадобляться:

  • довідка про склад сім’ї;
  • висновок медичної комісії;
  • заява до Пенсійного фонду;
  • підтвердження відсутності працездатних родичів.

Хто з пенсіонерів має пройти ідентифікацію - пояснення адвоката

Пенсіонери, які перебувають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях, повинні підтвердити свою особу до 31 грудня 2025 року.

"Наразі ідентифікація передбачена для пенсіонерів, які проживають на тимчасово окупованих територіях або виїхали з тимчасово окупованих територій та проживають на підконтрольній території України. Також потрібна ідентифікація пенсіонерів за кордоном, які не мають статусу ВПО", - сказала адвокатка Адвокатського бюро "Івана Хомича" Олена Воронкова в коментарі УНІАН.

Зробити це можна кількома способами:

  • через офіційний вебпортал Пенсійного фонду;
  • у форматі відеозв’язку;
  • за допомогою сервісу Дія.Підпис.

"Як правило, питань щодо ідентифікації фізично у осіб не виникає. Найбільше запитань щодо того, як буде проходити ідентифікація через онлайн-дзвінок та у консульстві", - відмічає Воронкова.

Для мешканців окупованих територій додатково потрібно надати підтвердження, що вони не отримують пенсійні виплати від РФ.

Підвищення пенсій в Україні - що відомо

Як писав Главред, скоро пенсіонерам в Україні підвищать виплати. Як відомо, коли зростає прожитковий мінімум, автоматично збільшується й максимальний розмір пенсії.

Також повідомлялося, що деяким українцям нарахують пенсію у 26 тис. грн. У проєкті Державного бюджету на 2026 рік уряд пропонує зберегти дію обмежувальних коефіцієнтів для максимальної пенсії.

За словами також і народного депутата Данила Гетманцева, в Україні планується підвищення мінімальної пенсії. Основним джерелом фінансування для цього зростання мають стати кошти, отримані в результаті легалізації "тіньових" доходів.

Більше економічних новин:

Про джерело: "На пенсии"

Інформаційний портал, на базі популярного друкованого видання - газети "На пенсії". Доступною мовою висвітлюємо питання пенсії, пенсійного забезпечення, пільг, субсидій в Україні, а також про життя пенсіонерів, повідомляє "На пенсії".

Головне за день

Більше
Путін змінює курс, йому загрожує палацовий переворот - Курносова

Путін змінює курс, йому загрожує палацовий переворот - Курносова

12:00Інтерв'ю
Замах на Трампа: пілота вертольота президента США намагалися засліпити лазером

Замах на Трампа: пілота вертольота президента США намагалися засліпити лазером

11:47Світ
Українські війська могли вразити "шишок" Кремля під час атаки на Крим - ISW

Українські війська могли вразити "шишок" Кремля під час атаки на Крим - ISW

11:17Війна
