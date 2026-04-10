Українців готуватимуть до національного опору незалежно від статі: підписано закон

Цей документ запроваджує нову модель підготовки, яка інтегрується в освітній процес на всіх рівнях.

Українців готуватимуть до національного опору / колаж: Главред, фото: УНІАН, ОПУ

Зеленський підписав закон про підготовку громадян до національного опору

Практична частина навчання включатиме, зокрема, стрільбу

Українські школярі та студенти, незалежно від статі, вивчатимуть дисципліну "Основи національного опору", зокрема навчатимуться стріляти з вогнепальної зброї. Про це йдеться у повідомленні Верховної Ради України в Telegram.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про окремі питання підготовки громадян до національного опору (№ 4826-ІХ).

Документ запроваджує нову модель підготовки, яка інтегрується в освітній процес на всіх рівнях – від середньої до вищої освіти.

Зміни передбачають впровадження дисципліни "Основи національного опору", створення спеціальних центрів підготовки та регламентують використання вогнепальної зброї для виконання практичних вправ.

Документ передбачає зміну підходу до підготовки громадян. Замість базової загальновійськової підготовки пропонується впровадити комплексну систему підготовки до національного опору.

Практична частина навчання включатиме, зокрема, стрільби. Їх планують проводити на полігонах Збройних Сил України, сертифікованих стрільбищах та за допомогою сучасних інтерактивних тренажерів.

Особи, чиє віросповідання не дозволяє користуватися зброєю, зможуть замінити "збройові" модулі курсу іншими складовими підготовки. Особи з інвалідністю або ті, хто втратив працездатність, будуть звільнені від практичних занять.

Документ також чітко визначає повноваження органів влади щодо організації та забезпечення підготовки громадян до національного опору.

Про джерело: Верховна Рада України Верховна Рада України (ВРУ) — єдиний законодавчий орган державної влади України, який має колегіальну структуру і складається з 450 народних депутатів України, обраних строком на п'ять років на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування, пише Вікіпедія.

