Нові правила стягнення боргів: Рада ухвалила закон, що зміниться для українців

Заборонено стягнення єдиного житла військовослужбовців під час воєнного стану та рік після його завершення.

https://glavred.net/ukraine/novye-pravila-vzyskaniya-dolgov-rada-prinyala-zakon-chto-izmenitsya-dlya-ukraincev-10755065.html Посилання скопійоване

Верховна Рада переводить стягнення боргів у автоматизовану систему

Коротко:

Верховна Рада ухвалила закон про автоматизоване стягнення боргів

Закон посилює обмеження на розпорядження майном боржників

Спрощується процедура зняття обмежень після погашення заборгованості

Верховна Рада ухвалила закон, який посилює обмеження для боржників і переводить процес стягнення боргів у автоматизований формат. Закон спрямований на спрощення виконавчого провадження через цифровізацію та розширення функціоналу автоматизованої системи виконавчого провадження.

Документ передбачає поглиблення взаємодії виконавців із державними органами, банками, фінансовими установами та небанківськими платіжними сервісами.

відео дня

Посилення обмежень на майно боржників

Зокрема, обмеження на розпорядження майном боржників стануть жорсткішими: якщо особа внесена до Єдиного реєстру боржників, нотаріус або інший орган відмовить у продажі чи заставі її майна.

Водночас спроститься процедура зняття обмежень після погашення заборгованості. Після надходження коштів на рахунок органу виконавчої служби або приватного виконавця система автоматично сформує повідомлення про погашення боргу, що стане підставою для виключення боржника з реєстру та зняття арештів із коштів, електронних грошей і цінних паперів.

Ухвалення закону є частиною зобов’язань України в межах програми Ukraine Facility.

Поріг стягнення та захист житла

Народний депутат Ігор Фріс зазначив у Facebook:

"Нічого додаткового яке б дозволило забирати єдине майно боржника, в законі немає. Навпаки – поріг збільшено з 20, як зараз, до 50 мінімальних зарплат, при яких можливо стягувати житло за рішенням суду".

Він також уточнив, що заборонено звернення стягнення на єдине житло військовослужбовців під час воєнного стану та протягом року після його завершення, а також на єдине житло боржника, якщо сума боргу не перевищує 50 мінімальних зарплат (432 тисячі грн).

Робота Верховної Ради - новини за темою

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №15110, який передбачає продовження сплати військового збору після завершення або скасування воєнного стану.

10 березня Верховна Рада не проголосувала за законопроєкт, який мав запровадити автоматичний обмін інформацією про доходи через цифрові платформи, зокрема сервісів Bolt, Booking, Glovo, OLX та інших. Документ не набрав необхідної кількості голосів.

25 березня Верховна Рада ухвалила закон №13155, який звільняє власників пошкодженого або зруйнованого житла від сплати послуг з управління багатоквартирним будинком. За рішення проголосували 308 депутатів.

Читайте також:

Верховна Рада України (ВРУ) — єдиний законодавчий орган державної влади України, який має колегіальну будову та складається з 450 народних депутатів України, обраних терміном на п'ять років на основі загального, рівного та прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред