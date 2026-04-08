Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Нові правила стягнення боргів: Рада ухвалила закон, що зміниться для українців

Руслан Іваненко
8 квітня 2026, 02:06
Заборонено стягнення єдиного житла військовослужбовців під час воєнного стану та рік після його завершення.
Верховна Рада переводить стягнення боргів у автоматизовану систему/ Колаж: Главред, фото: t.me/verkhovnaradaukrainy, УНІАН

Коротко:

  • Верховна Рада ухвалила закон про автоматизоване стягнення боргів
  • Закон посилює обмеження на розпорядження майном боржників
  • Спрощується процедура зняття обмежень після погашення заборгованості

Верховна Рада ухвалила закон, який посилює обмеження для боржників і переводить процес стягнення боргів у автоматизований формат. Закон спрямований на спрощення виконавчого провадження через цифровізацію та розширення функціоналу автоматизованої системи виконавчого провадження.

Документ передбачає поглиблення взаємодії виконавців із державними органами, банками, фінансовими установами та небанківськими платіжними сервісами.

відео дня

Посилення обмежень на майно боржників

Зокрема, обмеження на розпорядження майном боржників стануть жорсткішими: якщо особа внесена до Єдиного реєстру боржників, нотаріус або інший орган відмовить у продажі чи заставі її майна.

Водночас спроститься процедура зняття обмежень після погашення заборгованості. Після надходження коштів на рахунок органу виконавчої служби або приватного виконавця система автоматично сформує повідомлення про погашення боргу, що стане підставою для виключення боржника з реєстру та зняття арештів із коштів, електронних грошей і цінних паперів.

Ухвалення закону є частиною зобов’язань України в межах програми Ukraine Facility.

Поріг стягнення та захист житла

Народний депутат Ігор Фріс зазначив у Facebook:

"Нічого додаткового яке б дозволило забирати єдине майно боржника, в законі немає. Навпаки – поріг збільшено з 20, як зараз, до 50 мінімальних зарплат, при яких можливо стягувати житло за рішенням суду".

Він також уточнив, що заборонено звернення стягнення на єдине житло військовослужбовців під час воєнного стану та протягом року після його завершення, а також на єдине житло боржника, якщо сума боргу не перевищує 50 мінімальних зарплат (432 тисячі грн).

Робота Верховної Ради - новини за темою

Як повідомляв Главред, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №15110, який передбачає продовження сплати військового збору після завершення або скасування воєнного стану. Про це стало відомо із засідання парламенту.

Крім того, 10 березня Верховна Рада не проголосувала за законопроєкт, який мав запровадити автоматичний обмін інформацією про доходи через цифрові платформи, зокрема сервісів Bolt, Booking, Glovo, OLX та інших. Документ не набрав необхідної кількості голосів.

Також 25 березня Верховна Рада ухвалила закон №13155, який звільняє власників пошкодженого або зруйнованого житла від сплати послуг з управління багатоквартирним будинком. За рішення проголосували 308 депутатів.

Читайте також:

Про джерело: Верховна Рада України

Верховна Рада України (ВРУ) — єдиний законодавчий орган державної влади України, який має колегіальну будову та складається з 450 народних депутатів України, обраних терміном на п'ять років на основі загального, рівного та прямого виборчого права шляхом таємного голосування, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Новини партнерів

Головне за день

Більше
02:06Україна
Гра на дефіциті зброї: як Кремль може використати тиск США на Україну

Гра на дефіциті зброї: як Кремль може використати тиск США на Україну

01:01Україна
Пішов з життя Мірча Луческу — колишній тренер "Шахтаря" та "Динамо"

Пішов з життя Мірча Луческу — колишній тренер "Шахтаря" та "Динамо"

21:12Спорт
Реклама

Популярне

Більше
Іран висунув умови миру: США отримали таємну пропозицію з 10 пунктів — NYT

Іран висунув умови миру: США отримали таємну пропозицію з 10 пунктів — NYT

Гороскоп на сьогодні, 8 квітня: Дівам - витрати, Тельцям - заздрість

Гороскоп на сьогодні, 8 квітня: Дівам - витрати, Тельцям - заздрість

Карта Deep State онлайн за 7 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 7 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

РФ готує удар "Орєшніком": міста, які можуть стати ціллю

РФ готує удар "Орєшніком": міста, які можуть стати ціллю

Випробування позаду: три знаки зодіаку, у яких життя почне налагоджуватися

Випробування позаду: три знаки зодіаку, у яких життя почне налагоджуватися

Останні новини

03:52

Як гризуни проникають у будинок: топ-7 найпотаємніших місць

03:22

"Мама Венздей" Кетрін Зета-Джонс показала яскраву вишиванку

03:05

Скарби під крижаним покривом: стартує глобальна "золота лихоманка"

02:06

Нові правила стягнення боргів: Рада ухвалила закон, що зміниться для українців

02:01

Як зупинити навалу слимаків навесні: один натуральний засіб працює краще за хімію

Трамп шукає винного за провал в Ірані, Європа ризикує позбутись захисту - Тарас ЖовтенкоТрамп шукає винного за провал в Ірані, Європа ризикує позбутись захисту - Тарас Жовтенко
01:16

Відомий шоумен зізнався, чи зайняте його серце

01:01

Гра на дефіциті зброї: як Кремль може використати тиск США на Україну

00:46

"Потрібно запам'ятовувати": Lida Lee зізналася, у чому секрет її стосунків із Салемом

00:14

Мокрий сніг і заморозки повертаються: Київ охопить різке похолодання

Реклама
00:06

Наталія Могилевська похвалилася новим татуюванням

07 квітня, вівторок
23:54

Чистий йоржик за лічені хвилини: простий спосіб миття та дезенфекціїВідео

23:12

Гаррі не поступається: Галкін показав своїх чарівних дітей на відпочинку в США

23:09

10 найкрутіших фільмів із легендарним Джекі Чаном

23:05

Температура впаде до мінуса: на Дніпропетровщину суне арктичне повітря

22:37

Не лише ​"до побачення"​: як правильно та красиво прощатися українськоюВідео

22:14

Сірий одяг знову сяє білизною: простий трюк із звичайним інгредієнтом із кухніВідео

21:56

Іглесіас повністю показав свого молодшого сина та його невеличке досягненняВідео

21:51

"Не можу в це повірити": Трамп публічно зізнався в симпатії до Орбана

21:36

Одним поливом - захист полуниці від шкідників і кореневих гнилей

21:25

Скільки насправді можна зберігати варені яйця та як зрозуміти, що вони зіпсувалися

Реклама
21:12

Пішов з життя Мірча Луческу — колишній тренер "Шахтаря" та "Динамо"

20:54

План "Б" окупантів під Покровськом: ворог змістив акцент атак після провалу

20:48

Що не можна говорити дитині під час істерики - це руйнує її емоційний стан

20:12

Кіану Рівз вивів подругу у світ: як зараз виглядає параВідео

20:09

Військовий збір буде і після війни: Рада визначила, скільки років ще платити

20:02

Венс звинуватив Україну у втручанні у вибори в двох країнах: про що йдеться

19:58

Чи дозволено працювати після Великодня: відповідь священника

19:33

Почався "плач лози": чим обробити виноград від хвороб та приморозків навесніВідео

19:29

Де насправді потрібно зберігати вершкове масло: більшість досі робить помилку

19:05

У РФ назріває соціальний вибух: прогноз масових заворушень проти ПутінаВідео

18:53

"Цієї ночі загине ціла цивілізація": Трамп зробив гучну заяву

18:50

Ожина прокинеться і віддячить урожаєм: простий весняний лайфхак

18:37

"Віктор допоміг нам зрозуміти": як Орбан пропонує помирити Україну та РФ — Венс

18:36

Вріже -3 та піде сніг: на Україну насувається різке похолодання

18:35

Подружжя попросило друга доглянути за будинком і пошкодувало: що сталося

18:35

Звичайний продукт з кухні зробить газон ідеальним: розкрито простий трюкВідео

18:02

У Києві подорожчає вартість проїзду: Кличко дав доручення

17:53

Найдивніша страва у світі: навіщо людям у Китаї подають розпечені каменіВідео

17:50

Мобілізація відбуватиметься по-новому - кого знімуть з розшуку і де посилять призов

17:45

Чорна цвіль на герметику зникне раз і назавжди - копійчаний засіб, який працює

Реклама
17:44

Жир на кухонних шафах зійде сам: який простий домашній розчин слід на них розпилити

17:32

Фото Землі виявилися не такими, як думали люди: рідкісні кадри

17:30

Один простий трюк допоможе заощадити на заправці авто: простіше не буває

17:22

Рік реформи ринку азартних ігор та лотерей: результати Мінцифри та держагентства PlayCity

17:14

Новий курс валют на 8 квітня: що буде з доларом і євро

17:08

Ротару вперше прокоментувала смерть близької людини

16:56

Суд зобов’язав ДБР відкрити провадження щодо АРМА під керівництвом Ярослави Максименко

16:31

Говорити "взаїмно" - це груба помилка: як сказати українською правильно

16:25

Як сказати українською "горбатого могила исправит": правильний варіант знають не всі

16:25

Звичайний ремонт перетворився на сенсацію: таємний люк приніс будинку шалене багатство

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регіони
Новини ТернополяНовини СумНовини ЖитомираНовини ЧеркасиНовини ОдесиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ХарковаНовини ДніпраНовини Полтави
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Великдень 2026
Чому в СРСР боялись Великодня і полювали на вірянЯк приготувати шикарну глазур для паски за 10 хвилинЧи можна нести штучні квіти на цвинтарЯк красиво пофарбувати яйця на Великдень 2026Легендарний рецепт великодньої паски
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти