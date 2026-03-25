Власників зруйнованого житла звільнили від оплати комуналки: ухвалено закон

Віталій Кірсанов
25 березня 2026, 14:37
Верховна Рада скасувала нарахування комунальних платежів за зруйноване житло.
Власників зруйнованого житла звільнили від оплати комунальних послуг / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

  • Документ спрямований на захист громадян від накопичення несправедливих боргів
  • Закон запроваджує чіткий механізм підтвердження збитків

Верховна Рада України ухвалила закон, який звільняє власників пошкодженого або зруйнованого житла від оплати послуг з управління багатоквартирним будинком. За відповідне рішення проголосували 308 народних депутатів.

Йдеться про "Закон про внесення змін до деяких законів України щодо нарахування плати за житлово-комунальні послуги та обліку збитків у зв'язку з пошкодженням або знищенням об'єктів нерухомого майна" (№ 13155).

Згідно з новими нормами, у період дії воєнного стану, а також протягом року після його завершення, мешканці не зобов'язані оплачувати послугу управління будинком, якщо будівля постраждала внаслідок обстрілів і її експлуатація стала неможливою.

У парламенті наголошують, що документ спрямований на захист громадян від накопичення несправедливих боргів за фактично непридатне для проживання житло.

Крім того, закон запроваджує чіткий механізм підтвердження збитків: підставою для автоматичного перерахунку та призупинення нарахувань стане офіційна експертиза стану нерухомості.

Перелік ключових змін

Народний депутат від "Слуги народу" Павло Фролов, який є одним з авторів відповідного законопроекту, у своєму Telegram-каналі зазначив, що для постраждалих українців запроваджуються дієві соціальні гарантії.

Парламентарій перерахував ключові зміни, які вводяться цим законом. Серед них, зокрема:

  • для знищеного житла – нарахування припиняється з дати його руйнування;
  • для житла, визнаного непридатним для проживання або такого, що створює загрозу життю та здоров'ю, – плата не нараховується протягом періоду ремонту або відновлення;
  • у разі ОСББ звільнення від оплати за житлові послуги приймається зборами співвласників;
  • обстеження проводяться комісіями органів місцевої влади, які протягом 30 робочих днів з дати руйнування або пошкодження надсилають повідомлення про його результати власнику, ОСББ, ПФУ та постачальникам послуг.

Крім того, додав Фролов, Кабінет міністрів України має розробити механізм реструктуризації боргів, що виникли після 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, Главред писав, що в уряді погодили пропозицію Міністерства соціальної політики щодо реалізації експериментального проєкту з надання субсидій внутрішньо переміщеним особам на оплату вартості або частини вартості оренди житла.

В Україні стартував новий етап житлової політики — держава разом з міжнародними партнерами починає системно перетворювати порожні та невикористовувані будівлі на доступне житло для внутрішньо переміщених осіб.

Напередодні стало відомо, що переселенці зобов'язані були повернути до державного бюджету помилково виплачені гроші — якщо не відповідають певним критеріям для отримання допомоги.

Про джерело: Верховна Рада України

Верховна Рада України (ВРУ) — єдиний законодавчий орган державної влади України, який має колегіальну структуру і складається з 450 народних депутатів України, обраних строком на п'ять років на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування, пише Вікіпедія.

