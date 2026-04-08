Рада прийняла законопроєкт про 'податок на OLX': що зміниться для українців

Податоки для цифрових платформ

Головне:

Рада прийняла законопроєк про податок для цифрових платформ

Він є частиною зобов'язань України перед МВФ

Законопроєкт передбачає оподаткування доходів за ставкою 5%

Верховна Рада у середу, 8 квітня, у першому читанні підтримала так званий законопроєкт про "податок на OLX". Це другий законопроект з пакету МВФ. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Відомо, що рішення про податок для цифрових платформ підтримали 234 депутати.

відео дня

"Це доопрацьований текст. Зараз він не стосується вживаних товарів, немає спецрахунків та доступу до банківської таємниці", - додав він.

Голосування за законопроєкт №15111 / фото: t.me/yzheleznyak

Що передбачає законопроєкт

Варто додати, що йдеться про законопроєкт №15111, який є частиною зобов'язань України перед Міжнародним валютним фондом.

Він передбачає, що доходи, які українці отримують за допомогою різних онлайн-платформ, буде оподатковуватися. Наприклад, це можуть бути кошти, отримані від діяльності на відомих сервісах Glovo, Uklon, Bolt, OLX тощо.

Законопроєкт передбачає оподаткування доходів із цифрових платформ за ставкою 5%.

Що важливо, законопроєкт не стосуватиметься вживаних товарів, а самозайняті українці зможуть сплачувати податки як звичайні фізичні особи.

Крім того, вимогу відкривати спеціальні рахунки прибрали, а також відмовилися від обов'язкового розкриття банківської таємниці.

Верховна Рада ухвалила закон, який посилює обмеження для боржників і переводить процес стягнення боргів у автоматизований формат. Закон спрямований на спрощення виконавчого провадження через цифровізацію та розширення функціоналу автоматизованої системи виконавчого провадження.

Також 25 березня Верховна Рада України ухвалила закон, який звільняє власників пошкодженого або зруйнованого житла від оплати послуг з управління багатоквартирним будинком.

Про персону: Ярослав Железняк Железняк Ярослав - український економіст, викладач Київської школи економіки. Народний депутат України IX скликання від партії "Голос", повідомляє Вікіпедія.

