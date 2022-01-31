Українцям назвали терміни закінчення дії програми "тисячі Зеленського"

Люди, які не мають смартфонів, зможуть подати звернення на отримання допомоги в офлайн форматі.
Стали відомі терміни дії програми з виплати "ковідної тисячі" вакцинованим від коронавірусу.
Як повідомили в Міністерстві економіки, програма виплат "тисячі Зеленського" триватиме рік, уточнюється у матеріалі на Урядовому порталі.
Зазначається, що офіційний старт програми відбувся 19 грудня 2021 року. Вона триватиме до 18 грудня 2022 року.
Головні етапи реалізації:
- 1 етап-отримання коштів відбуватиметься через додаток дія.
- 2 етап (II-III квартал 2022 року) - альтернативний офлайн-механізм, над яким зараз працюють.
Люди, які не мають смартфонів, зможуть подати звернення на отримання допомоги в офлайн форматі, повідомили в Мінекономіки.
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Тисяча за вакцинацію: як отримати
Президент України Володимир Зеленський 15 листопада пообіцяв, що українцям, які пройдуть повний курс вакцинації (два щеплення), держава виплатить 1 000 гривень.
Програма стартувала 19 грудня. Щоб отримати "тисячу Зеленського", потрібно зробити два щеплення проти COVID - 19 затвердженими в Україні вакцинами і подати заявку в додатку Дія. Для цього потрібно оформити спеціальну віртуальну карту єПідтримка в одному з банків-партнерів проекту, відкрити рахунок, запустити додаток і авторизуватися в Дії, переконатися в наявності зеленого сертифіката, зайти в розділ Послуги, вибрати єПідтримка і вказати карту для надходження грошових коштів.
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