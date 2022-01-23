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В Україні дозволили купувати ліки за "ковідну тисячу" з 24 січня: головні правила

23 січня 2022, 23:57

Банки перевірятимуть вік людини в момент проведення платежу.

ліки
Купити ліки за 1000 гривень Зеленського / pixabay

З 24 січня українські громадяни віком від 60 років, які отримали дві дози щеплення від коронавірусу, зможуть скористатися програмою єПідтримка для придбання лікарських препаратів.

Тисячу гривень, які надійдуть на спеціальну банківську карту, можна буде витратити як у звичайних аптеках, так і через Інтернет-сайти, повідомив глава уряду Денис Шмигаль у себе в Facebook.

Він додав, що до категорії ліків, передбачених для оплати "ковідною тисячею", відносяться і ті, що вимагають рецепта від лікаря, і без такого.

Як можна витратити 1000 гривень на ліки

У Мінцифри роз'яснювали, як саме можна розпорядитися виплатою від держави за пройдену вакцинацію проти COVID-19 українцям похилого віку.

"Банки перевірятимуть вік людини в момент проведення платежу. Коли саме ви оформили картку -н е важливо, головне, щоб на момент покупки ліків вам вже виповнилося 60 років, а також щоб ви мали повний курс вакцинації і "зелений" Сovid-сертифікат в Дії", – підкреслив глава відомства Михайло Федоров.

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На які послуги можна зараз витратити "ковідну тисячу"

  • Залізничні та авіаквитки по Україні
  • Квитки в театри, кінотеатри, музей і виставкові центри
  • Квитки на концерти
  • Абонементи в тренажерний зал
  • Товари в книжкових магазинах.

Як отримати "тисячу Зеленського"

Для того щоб отримати грошову допомогу за вакцинацію від коронавірусу, потрібно зробити два щеплення затвердженими в Україні препаратами і подати заявку в додатку Дія. Слід оформити спеціальну віртуальну карту в одному з банків-партнерів проекту і відкрити рахунок. Далі потрібно запустити програму і авторизуватися в додатку. Переконавшись в наявності зеленого сертифіката, треба зайти в розділ Послуги, вибрати підписка і вказати карту, куди надійдуть гроші.

читайте також"Є нюанси": Федоров розповів, коли і як за підступну тисячу можна буде купити ліки

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