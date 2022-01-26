"Ковідна" тисяча Зеленського: українці за два дні купили ліків на рекордну суму

1000 гривень за вакцинацію / УНІАН

Українці віком від 60 років за два дні купили ліки за кошти програми державної програми єПідтримка, більш ніж на 6,5 млн грн.

"З 24 січня уряд розширив ініціативу на громадян у віці від 60 років. Тільки за два дні українці купили ліки за кошти програми єПідтримка більш ніж на 6,5 млн грн", - сказав Шмигаль на черговому засіданні уряду в середу, 26 січня.

За його словами, уряд продовжить підтримувати людей і бізнес в умовах пандемії. Програма президента єПідтримка виявилася вкрай успішною і популярною.

Скільки заявок подали українці на отримання 1000 гривень

Вже понад 7,5 млн. українців подали заявки на отримання виплат. 1,7 млрд грн вже витрачено, підкреслив він.

Шмигаль нагадав, що надалі уряд планує розширити програму на підлітків з одночасним додаванням до напрямків можливих витрат на освітні послуги.

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"З ініціативи президента Володимира Зеленського плануємо розширити програму і на комунальні послуги. Президент також анонсував 500 грн виплат за бустерну дозу, і Уряд зараз активно працює над введенням цієї ініціативи", - резюмував Шмигаль.

Напередодні, президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні буде розширено кількість послуг, які зможуть оплатити українці за допомогою 1 тисячі гривень за вакцинацію.

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