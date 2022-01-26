УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Гроші

"Ковідна" тисяча Зеленського: українці за два дні купили ліків на рекордну суму

26 січня 2022, 15:36

Вже понад 7,5 млн українців подали заявки на отримання виплат.

аптека, Ліки
1000 гривень за вакцинацію / УНІАН

Українці віком від 60 років за два дні купили ліки за кошти програми державної програми єПідтримка, більш ніж на 6,5 млн грн.

"З 24 січня уряд розширив ініціативу на громадян у віці від 60 років. Тільки за два дні українці купили ліки за кошти програми єПідтримка більш ніж на 6,5 млн грн", - сказав Шмигаль на черговому засіданні уряду в середу, 26 січня.

За його словами, уряд продовжить підтримувати людей і бізнес в умовах пандемії. Програма президента єПідтримка виявилася вкрай успішною і популярною.

Скільки заявок подали українці на отримання 1000 гривень

Вже понад 7,5 млн. українців подали заявки на отримання виплат. 1,7 млрд грн вже витрачено, підкреслив він.

Шмигаль нагадав, що надалі уряд планує розширити програму на підлітків з одночасним додаванням до напрямків можливих витрат на освітні послуги.

Реклама

"З ініціативи президента Володимира Зеленського плануємо розширити програму і на комунальні послуги. Президент також анонсував 500 грн виплат за бустерну дозу, і Уряд зараз активно працює над введенням цієї ініціативи", - резюмував Шмигаль.

Напередодні, президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні буде розширено кількість послуг, які зможуть оплатити українці за допомогою 1 тисячі гривень за вакцинацію.

читайте такожЯк в Україні купити ліки за 1000 гривень Зеленського: нові правила

Читайте також:

viber
ліки коронавірус
Зараз ви переглядаєте новину «"Ковідна" тисяча Зеленського: українці за два дні купили ліків на рекордну суму». Інші економічні новини читайте в розділі «Гроші». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп на сьогодні, 24 січня 2022: Близнюкам - втрати, Левам - прибуток, Стрільцям - неймовірний шансГороскоп на сьогодні, 24 січня 2022: Близнюкам - втрати, Левам - прибуток, Стрільцям - неймовірний шанс Щедрі подарунки долі, щастя в любові і успіх в грошах: улюбленці удачі за гороскопом в рік ТиграЩедрі подарунки долі, щастя в любові і успіх в грошах: улюбленці удачі за гороскопом в рік Тигра Фінансовий гороскоп на тиждень 24-30 січня: Левам - везіння, Терезам - борги, Водоліям - подарункиФінансовий гороскоп на тиждень 24-30 січня: Левам - везіння, Терезам - борги, Водоліям - подарунки Гороскоп Таро на тиждень 24-30 січня: Тільцям - труднощі, Дівам - привабливі можливості, Рибам - випробуванняГороскоп Таро на тиждень 24-30 січня: Тільцям - труднощі, Дівам - привабливі можливості, Рибам - випробування В Україні "вимирають" корови: запасів скотарства залишилося лише на півтора рокуВ Україні "вимирають" корови: запасів скотарства залишилося лише на півтора року
16:15

Комаровський розповів, що можна і не можна робити при харчовому отруєнні

16:00

Як пов'язані білки в крові і старіння організму - відповідь вчених

15:37

Гороскоп на лютий 2022 року для Близнюків: флірт, романтика і великий прибутокВідео

15:36

"Ковідна" тисяча Зеленського: українці за два дні купили ліків на рекордну сумуВідео

15:20

Пластичний хірург розповів, які операції найпопулярніші серед українок

Реклама
15:17

Леся Нікітюк примірила сексуальну нижню білизну на камеру

15:10

З якого віку і до скількох років можна робити пластичну операцію: хірург пояснив всі нюанси

15:05

Росія не здатна на повномасштабне вторгнення в Україну: Кулеба пояснив причинуВідео

14:17

У Парижі проходить нормандська зустріч: всі подробиціВідео

14:04

Гаряча модель Демі Роуз повністю оголила пишні груди і сідниці на камеру

13:38

День ангела Ніни: сердечні привітання, милі картинки і листівки для іменинниці

13:27

Молодого сумчанина, який зник дорогою до Києва, знайшли мертвим

13:26

Верховна Рада пішла на поступки ФОПам: в Україні відкладуть штрафи за відсутність касових апаратівВідео

13:20

Українські школи відправляють на дистанційку: у МОЗ дали рекомендації і назвали терміниВідео

13:11

"Велике будівництво" готує залізницю до запуску швидкісних поїздів між Черкасами та Києвом

13:10

Поплавський розповів, навіщо йому соцмережі

13:00

Найсмачніші рублені котлети: готувати всього 10 хвилинВідео

13:00

Гороскоп на завтра, 27 січня 2022: Овнам – брехня, Терезам - розчарування, Близнюкам - правило бумерангаВідео

12:48

У Мелітополі 5-класниця зламала хребет у дворі школи: їй прописали мазь і викликали таксі

12:41

Померла зірка фільму Анжеліка - маркіза янголів Ітчіка Шоро

Реклама
12:26

"Зараз лінія оборони Європи - тут": юні активісти з українського Нью-Йорка звернулися до заходуВідео

12:26

Розмова Путіна з ватажками "ЛДНР" і ситуація біля кордонів України: у Кремлі розповіли про плани РФВідео

12:13

У Чернівецькій області таємниче помирають молоді прикордонники: батьки не вірять у версії слідства

11:42

Найсексуальніша бабуся у світі показала неосяжні груди в тісному купальнику

11:06

В українців можуть відібрати пенсію: кому варто боятися перевірокВідео

11:05

Сон, як у немовляти: як потрібно спати, щоби виспатися - 7 простих порад

11:00

Друг пізнається в біді: хто і як підтримує Україну на тлі загрози великої війни

10:59

Випивав з приятелем і спостерігав за подією: у Сумах затримали чоловіка, який "замінував" поїздВідео

10:36

Британія не виключає запровадження жорстких санкцій проти Путіна

10:33

Фінансовий гороскоп 2022: кому зі знаків посміхнеться грошова удача в рік ТиграВідео

10:19

"Не сподобалася велика купюра": у Миколаєві водій гнав пасажирку з маршрутки

10:00

У Раді мало депутатів, незайманих голкою і скальпелем – пластичний хірург Дмитро Слоссер

09:57

Міжнародний день митника - листівки та привітання до свята

09:54

Обікрала 12 залицяльників та оформила кредити: на Полтавщині затримали 20-річну дівчину

09:50

Смачні млинці з ідеальною начинкою на Масляну 2022: готувати всього 15 хвилинВідео

09:46

Що потрібно їсти для здоров'я суглобів: дієтолог назвала список продуктів

09:20

Телеканал CNN "приєднав" Харків до РосіїВідео

09:10

Прикмети на 27 січня: що не можна робити в день святої Ніни і як не потрапити в бідуВідео

08:40

"Нехай собі малюють на лобі червоні лінії": Єрмак відповів на відомості про діалог Києва з "ЛДНР"Відео

08:39

Сон з вівторка на середу: що значить, і чи збувається вінВідео

Реклама
08:27

Коронавірус в Україні 26 січня: за добу - понад 24 тисячі нових виявлених хворихВідео

08:00

Гороскоп на сьогодні, 26 січня 2022: Близнюкам – неймовірна зустріч, Дівам – неприємності, Стрільцям - секретиВідео

07:45

Розкол у Європі: хто з Україною проти Росії і чомуПогляд

07:43

Авто летіло зі швидкістю 120 км/год: чоловік, якого збили блогери на Porsche, розкрив подробиці ДТПВідео

07:13

Вдома не буде сварок: як виростити магічну цибулинну квітку гіацинт на своєму підвіконніВідео

07:10

Війська НАТО в Україні та посилення у Східній Європі: в Альянсі закликали Росію до поступокВідео

06:58

Як зупинити блювоту і нудоту в домашніх умовах: що потрібно зробити в першу чергу

06:54

COVID-19 може вражати хребет: учені розгадали таємницю симптомів "довгого ковіда"

06:36

Гороскоп на лютий 2022 року для Тельців: названо день виконання бажань та інші важливі датиВідео

06:29

Ідея-фікс Путіна: навіщо в Кремлі вирішили визнати "ЛДНР"Погляд

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти