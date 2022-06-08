Українцям можуть роздавати повістки будь-де: закон не порушується - Сухопутні війська

Українцям можуть роздавати повістки на вулиці / УНИАН

В Україні мобілізація триватиме ще близько трьох місяців. За цей час людям можуть вручати повістки і відбуватися це може на роботі, на вулиці та на блокпостах. Про це заявили у Сухопутних військах ЗСУ, повідомляє РБК-Україна.

Як повідомляється, в українському законодавстві не заборонено вручати повістки у будь-якому місці після встановлення особи. Таким чином, робити це можуть просто на вулиці.

У повістці вказується час та дата, коли необхідно прибути до територіального центру проходження медогляду.

Слід зазначити, що отримання повістки не означає, що особу обов'язково мобілізують. Це насамперед перевірка облікових даних та проходження медогляду для визначення придатності до служби.

читайте такожБронювання для військовозобов'язаних: хто і як може отримати відстрочку під час мобілізації

Що загрожує за ухилення від призову

Якщо особа не з'явилася у зазначений день, то на неї можуть накласти штраф - від 1700 до 3400 грн.

При порушенні законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, нацполіція може затримувати військовозобов'язаних та доставляти їх до центрів комплектування.

Крім того, передбачена кримінальна відповідальність за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. За це передбачено позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

Нагадаємо, в Україні можуть продовжити військове положення та терміни проведення загальної мобілізації. Відповідний указ Володимир Зеленський направив на розгляд у парламент. Указ передбачає продовження термінів мобілізації та військового положення на 90 діб до 23 серпня.

Раніше Главред повідомляв, кого призвали у ЗСУ в першу і другу черги:

резерв першої черги - це колишні військовослужбовці віком до 40 років, які мають бойовий досвід і відслужили в армії за контрактом або в одній з хвиль мобілізації (в основному учасники АТО);

резерв другої черги - військовослужбовці, які проходили строкову службу до 2014 року або служили за контрактом.

Нещодавно ми розповідали про те, хто не потрапить під призов під час нової хвилі мобілізації. Детальніше можна прочитати ТУТ.

Інші новини: