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Пройшов медкомісію і втік: на Закарпатті судитимуть військовозобов'язаного за ухилення від мобілізації

18 травня 2022, 18:43

Після проходження лікарської комісії чоловіка визнали придатним до служби в армії.

На Закарпатті судитимуть чоловіка за ухилення від мобілізації / УНИАН

На Закарпатті будуть судити військовозобов'язаного чоловіка, який навмисно ухилився від мобілізації. Про це повідомляє Закарпатська обласна прокуратура.

Житель міста Перечин прибув до Ужгородського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Він пройшов військово-лікарську комісію, за висновками якої його визнали придатним до служби в армії.

Натомість чоловік передумав їхати до військової частини та проходити там службу.

"Обвинувачений достеменно знав, що вчиняє таким чином кримінальне правопорушення, за яке законодавством передбачене покарання до п'яти років позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці завершили досудове розслідувань та передали матеріали справи до суду.

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Нагадаємо, в Україні можуть продовжити військове положення та терміни проведення загальної мобілізації. Відповідний указ Володимир Зеленський направив на розгляд у парламент. Указ передбачає продовження термінів мобілізації та військового положення на 90 діб до 23 серпня.

Раніше Главред повідомляв, кого призвали у ЗСУ в першу і другу черги:

  • резерв першої черги - це колишні військовослужбовці віком до 40 років, які мають бойовий досвід і відслужили в армії за контрактом або в одній з хвиль мобілізації (в основному учасники АТО);
  • резерв другої черги - військовослужбовці, які проходили строкову службу до 2014 року або служили за контрактом.

Нещодавно ми розповідали про те, хто не потрапить під призов під час нової хвилі мобілізації. Детальніше можна прочитати ТУТ.

Інші новини:

мобилизация війна в Україні російське вторгнення
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