Україна жорстко відповість Білорусі в разі нових атак з її території - Данілов

Олексій Данілов та Олександр Лукашенко / УНІАН

Президент Росії Володимир Путін щодня тисне на білоруського диктатора Олександра Лукашенко, щоб він підключився до війни проти України.

Як заявив в інтерв'ю Настоящему времени секретар РНБО Олексій Данілов, Україні відомо про регулярний тиск Путіна на Лукашенка. Остання зустріч в Сочі була по цій темі.

"Ми розуміємо, що Путін щодня тисне на Лукашенка, щоб той почав збройну агресію з боку Білорусі. Нам все відомо. Навіть недавня зустріч в Сочі була на цю тему. Але якщо з боку Білорусі будуть йти війська, як це було 24 лютого, вони отримають таку відповідь, на яку не розраховували",- підкреслив він.

Однак секретар РНБО не думає, що Лукашенко прийме таке рішення.

Ядерний шантаж РФ

Президент Росії Володимир Путін 21 вересня у своєму виступі, в ході якого було оголошено про часткову мобілізацію в країні-агресорі і готовність Москви визнати результати "референдумів" на окупованих територіях України, пригрозив світу ядерною зброєю.

"Росія також має в своєму розпорядженні різні системи ураження і по окремих компонентах більш сучасні, ніж у країн НАТО. При загрозі своїй територіальній цілісності Росія використовує всі наявні засоби, це не блеф", - сказав глава Кремля.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не думає, що російський диктатор Володимир Путін блефує, коли вдається до загрозам ядерною зброєю. Зеленський зазначив, що світ повинен тиснути на Путіна і не дозволяти продовження його ядерних загроз.

"Можливо, вчора це був блеф. Зараз це може бути реальністю", – сказав глава держави в інтерв'ю CBS News.

26 вересня прессекретар Адміністрації президента США Карін Жан-П'єр заявила, що на даний момент Вашингтон не бачить жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю, але до погроз російського диктатора Володимира Путіна ставиться вкрай серйозно.

Заступник голови російського Радбезу Дмитро Медведєв вибухнув новими ядерними погрозами. За його словами, РФ може застосувати ядерну зброю при нападі на її територію або її союзників.

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