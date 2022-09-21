Путін боїться програти Україні, в Кремлі готувалися оголосити загальну мобілізацію – Данілов

Путін 20 вересня збирався оголосити загальну мобілізацію в Росії - Данілов / Колаж Главред, скріншот YouTube

Глава Кремля Володимир Путін мав оголосити загальну мобілізацію в Росії, але через суперечки у своєму оточенні пішов на поступки. Путін боїться поразки в Україні, зараз ним керує страх. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що ввечері 20 вересня президент країни-агресора Володимир Путін повинен був оголосити загальну мобілізацію в Росії. Однак через суперечки в своєму оточенні він змушений був піти на поступки і оголосив часткову мобілізацію.

"Він це мав зробити вчора ввечері, але, як ми розуміємо, всередині наближеної до Путіна групи є певні суперечки, тому що вчора мала бути мобілізація, а сьогодні вже часткова мобілізація. Ми розуміємо, що там відбувається", - пояснив ситуацію Данілов.

Як вважає чиновник, зараз Путіним рухає виключно страх перед поразкою на війні проти України.

"Ви бачите страх ворога, як стара, хвора, нервова людина читає текст з суфлера, який їй написали. Для нас це не є несподіванкою. З урахуванням того, що вони закінчуються, вони набирають нових", - підкреслив Олексій Данілов.

Путін оголосив у Росії часткову мобілізацію

Глава країни-агресора РФ Володимир Путін 21 вересня оголосив часткову мобілізацію на території Росії. Москва збирається відправити на війну з Україною військових запасу та осіб, які служили в російській армії. Також Кремль визнає "результати" так званих "референдумів" на окупованих територіях України.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу сказав, що Москва хоче мобілізувати 300 тисяч резервістів.

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко вважає, що Росія на першому етапі часткової мобілізації призве не більше 40-50 тисяч осіб.

Кремль має намір за допомогою нових військових стабілізувати лінію фронту і стримати контрнаступ сил оборони України.

Дивіться відео ТСН - чого чекати після оголошення Путіним часткової мобілізації в Росії

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