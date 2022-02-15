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Україна запросила допомогу НАТО на випадок масштабних ситуацій

15 лютого 2022, 22:10

Україна просить надати 70 пікапів, 30 позашляховиків, 6 машин розмінування.

НАТО
Війська НАТО / Reuters

Україна запросила міжнародну допомогу у НАТО на випадок масштабних надзвичайних ситуацій, які можуть загрожувати мирному населенню.

Як повідомляється на сайті НАТО, Київ просить надати автокрани, бульдозери, спецмашини радіаційної та хімічної розвідки та іншу техніку.

"Державна служба України з надзвичайних ситуацій готується до масштабних надзвичайних ситуацій різного характеру, які можуть торкнутися мирне населення. Відповідно до зазначених процедур 15 лютого 2022 року EADRCC (Євроатлантичний координаційний центр реагування на стихійні лиха, - ред.) отримав запит про міжнародну допомогу від України", - йдеться в повідомленні.

Що саме просить Україна

У запиті українська сторона зазначила, що розраховує на поставку 10 автокранів вантажопідйомністю не менше 35 тонн, 10 гусеничних бульдозерів, 10 екскаваторів, 10 тягачів, 10 повнопривідних вантажівок.

Також у документі Україна просить надати 70 пікапів, 30 позашляховиків, 6 машин розмінування з дистанційним керуванням, 31 спецмашину радіаційної та хімічної розвідки, спеціальні аварійно-рятувальні водолазні станції та інше.

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Можливе вторгнення Росії в Україну

Американська компанія Maxar Technologies оприлюднила нові супутникові знімки, які доводять, що Росія продовжує перекидати війська і техніку в Білорусь і незаконно окупований Крим. Зокрема, в Білорусі в 45 км від українських кордонів помітили російську бойову групу, а в Криму – реактивні системи залпового вогню, бронетехніку і військові намети.

При цьому президент США Джо Байден раніше закликав американців виїхати з України на тлі можливого російського вторгнення. Глава Білого дому в той же час підкреслив, що не буде відправляти американських військових в Україну. Він пояснив це тим, що "це буде світова війна, коли американці і росіяни починають стріляти один в одного".

Раніше американські ЗМІ повідомляли, що РФ продовжує перекидати до українського кордону бойові підрозділи - і на своїй території, і в Білорусі. Росія стягнула до українського кордону вже 70% необхідної кількості військових для можливого повномасштабного вторгнення. До вторгнення готові вже більше 62 тисяч військовослужбовців.

Глава Міноборони України Олексій Резніков раніше зазначав, що українські військові зараз відпрацьовують різні варіанти розвитку подій, тому російський сценарій 2014 року сьогодні неможливий. Однак найвірогідніший сценарій, який може застосувати РФ - це дестабілізація всередині країни, підкреслив Резніков.

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