Україна взяла під контроль 'вишки Бойка' в Чорному морі: деталі операції ГУР

Під контроль повернуті бурові платформи "Петро Годованець" і "Україна", а також СПБУ "Таврида"і СПБУ "Сиваш".

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ГУР взяло під контроль "вишки Бойка" / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, скріншот

Україна повернула під контроль бурові платформи "Чорноморнафтогазу" (т. зв."вишки Бойка") в Чорному морі, які країна-агресор Росія захопила в 2015 році після окупації Кримського півострова.

Унікальну операцію зі встановлення контролю над вишками провели силами підрозділів Головного управління розвідки Міністерства оборони України, йдеться в повідомленні ГУР в Telegram.

Зокрема, під контроль були повернуті бурові платформи "Петро Годованець" і "Україна", а також СПБУ "Таврида" і СПБУ "Сиваш".

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У ГУР також опублікували кадри висадки українських бійців на бурові платформи в Чорному морі.

Дивіться відео - ГУР взяло під контроль "вишки Бойка":

Україна повернула контроль над "вишками Бойка" / скріншот

Що відомо про "вишки Бойка"

У 2014 році окупанти РФ захопили бурові вишки "Чорноморнафтогазу" "Петро Годованець" і "Україна", які росіянами були названі Крим-2 і Крим-1. Вишки в той час перебували в територіальних водах України на Одеському газовому родовищі.

У грудні 2015 року бурові платформи були переміщені в Голіцинське родовище біля узбережжя Криму. Після захоплення платформ РФ розмістила на них радіолокаційні системи і почала використовувати у військових цілях. У 2022 році в ході російського вторгнення на Україну, ЗСУ завдавали ракетних ударів по платформах.

Бурові платформи отримали неофіційну назву "вишки Бойка" на ім'я Юрія Бойка, під час роботи якого міністром енергетики. Численні розслідування встановили, що "Чорноморнафтогаз" переплачував за платформи, що означало масштабну корупцію при їх купівлі.

Розміщення платформ у Чорному морі / Telegram

Незаконна анексія Криму У березні 2014 року в Криму під дулами російських військових пройшов так званий "референдум" про статус півострова, більшість жителів нібито висловилися за приєднання до РФ. Пізніше Росія незаконно анексувала Крим. В Україні влада визнала 20 лютого 2014 року датою початку захоплення півострова.

Київ вважає Крим українським. Україна та низка західних держав покарали Москву за захоплення півострова – запровадили санкції.

Раніше повідомлялося про те, що РФ атакує Зміїний і "вишки Бойка". Острів Зміїний і "вишки Бойка" в Чорному морі є стратегічними об'єктами, які використовуються в якості передових баз для військ.

Нагадаємо, в Чорному морі корабель окупантів відкрив вогонь по суховантажу. Окупантів розлютило, що суховантаж "Сукра Окан" під прапором Палау слідував в порт Ізмаїл.

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