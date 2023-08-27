РФ атакує Зміїний і "вишки Бойка": у розвідці Великобританії назвали причину

Острів Зміїний і "вишки Бойка" в Чорному морі є стратегічними об'єктами, які використовуються в якості передових баз для військ.
Про це йдеться в аналітичному звіті британської розвідки повідомляє прес-служба Міноборони Великобританії в соцмережі Х.
"Оскільки напруженість в Чорному морі залишається високою, сутички відбулися між морськими і повітряними силами навколо стратегічно важливих газових і нафтових платформ між Кримом і Одесою", - йдеться в повідомленні.
Як зазначає британська розвідка, "вишки Бойка" володіють цінними ресурсами.
"Однак, як і Зміїний острів на заході, вони також можуть бути використані в якості передових баз дислокації, посадочних майданчиків для вертольотів, і для розміщення ракетних систем великої дальності", - підкреслили в розвідці.
Раніше повідомлялося, що поблизу острова Зміїний українські бойові катери підбили російський літак. У відповідь на спробу атаки українські військовослужбовці завдали удару по літаку окупантів.
Нагадаємо, в Чорному морі корабель окупантів відкрив вогонь по суховантажу. Окупантів розлютило, що суховантаж "Сукра Окан" під прапором Палау слідував в порт Ізмаїл.
Більше цікавих новин:
- ЗСУ просунулися вперед біля Бахмута: росіяни стягують туди нові сили
- "Просто голуби Великі": в ГУР іронічно відреагували на заперечення Росією "бавовни"
- "Там дуже жарко": український військовий розкрив, де росіяни мають слабші позиції