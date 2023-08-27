РФ атакує Зміїний і "вишки Бойка": у розвідці Великобританії назвали причину

Напруженість в Чорному морі залишається високою, попередили в британській розвідці.

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Окупанти атакують острів Зміїний і "вишки Бойка" / Колаж: Главред, Фото: Facebook/arut.papoian, УНІАН

Острів Зміїний і "вишки Бойка" в Чорному морі є стратегічними об'єктами, які використовуються в якості передових баз для військ.

Про це йдеться в аналітичному звіті британської розвідки повідомляє прес-служба Міноборони Великобританії в соцмережі Х.

"Оскільки напруженість в Чорному морі залишається високою, сутички відбулися між морськими і повітряними силами навколо стратегічно важливих газових і нафтових платформ між Кримом і Одесою", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначає британська розвідка, "вишки Бойка" володіють цінними ресурсами.

"Однак, як і Зміїний острів на заході, вони також можуть бути використані в якості передових баз дислокації, посадочних майданчиків для вертольотів, і для розміщення ракетних систем великої дальності", - підкреслили в розвідці.

Повідомлення Міноборони Великобританії / @DefenceHQ

Раніше повідомлялося, що поблизу острова Зміїний українські бойові катери підбили російський літак. У відповідь на спробу атаки українські військовослужбовці завдали удару по літаку окупантів.

Нагадаємо, в Чорному морі корабель окупантів відкрив вогонь по суховантажу. Окупантів розлютило, що суховантаж "Сукра Окан" під прапором Палау слідував в порт Ізмаїл.

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